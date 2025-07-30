https://sarabic.ae/20250730/مشهد-بطولي-أطباء-روس-يكملون-عملية-جراحية-معقدة-رغم-الزلزال-في-كامتشاتكا-فيديو-1103186461.html

مشهد بطولي.. أطباء روس يكملون عملية جراحية معقدة رغم الزلزال في كامتشاتكا.. فيديو

مشهد بطولي.. أطباء روس يكملون عملية جراحية معقدة رغم الزلزال في كامتشاتكا.. فيديو

سبوتنيك عربي

واصل الأطباء في مركز كامتشاتكا للأورام أقصى شرقي روسيا، إجراء عملية جراحية معقدة، رغم حدوث الزلزال في شبه الجزيرة، اليوم الأربعاء، والذي بلغت شدته 8.7 درجات،... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T09:42+0000

2025-07-30T09:42+0000

2025-07-30T09:42+0000

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وأثار مقطع فيديو شجاعة الأطباء الروس الذين استمروا في إجراء العمل الجراحي رغم قوة الزلزال، واهتزاز سرير المريض والمعدات الموجودة داخل غرفة العمليات، تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين أبدوا إعجابهم بهذا الموقف البطولي.وأكد أوليغ ميلنيكوف، وزير الصحة في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، أن المريض الذي أٌجريت له العملية بخير وحالته مستقرة، إذ كتب عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "على الرغم من الخطر، حافظ الأطباء على هدوئهم وبقوا مع المريض حتى النهاية.. أُقدّر وأشكر اختصاصيينا على احترافيتهم وصمودهم في ظل هذه الظروف العصيبة".

https://sarabic.ae/20250730/زلزال-كامتشاتكا-الروسية-الأقوى-في-المنطقة-منذ-عام-1952-فيديو-1103181088.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, زلزال, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية, أطباء, نادي الفيديو