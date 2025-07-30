https://sarabic.ae/20250730/مشهد-بطولي-أطباء-روس-يكملون-عملية-جراحية-معقدة-رغم-الزلزال-في-كامتشاتكا-فيديو-1103186461.html
مشهد بطولي.. أطباء روس يكملون عملية جراحية معقدة رغم الزلزال في كامتشاتكا.. فيديو
مشهد بطولي.. أطباء روس يكملون عملية جراحية معقدة رغم الزلزال في كامتشاتكا.. فيديو
سبوتنيك عربي
واصل الأطباء في مركز كامتشاتكا للأورام أقصى شرقي روسيا، إجراء عملية جراحية معقدة، رغم حدوث الزلزال في شبه الجزيرة، اليوم الأربعاء، والذي بلغت شدته 8.7 درجات،... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T09:42+0000
2025-07-30T09:42+0000
2025-07-30T09:42+0000
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وأثار مقطع فيديو شجاعة الأطباء الروس الذين استمروا في إجراء العمل الجراحي رغم قوة الزلزال، واهتزاز سرير المريض والمعدات الموجودة داخل غرفة العمليات، تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين أبدوا إعجابهم بهذا الموقف البطولي.وأكد أوليغ ميلنيكوف، وزير الصحة في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، أن المريض الذي أٌجريت له العملية بخير وحالته مستقرة، إذ كتب عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "على الرغم من الخطر، حافظ الأطباء على هدوئهم وبقوا مع المريض حتى النهاية.. أُقدّر وأشكر اختصاصيينا على احترافيتهم وصمودهم في ظل هذه الظروف العصيبة".
https://sarabic.ae/20250730/زلزال-كامتشاتكا-الروسية-الأقوى-في-المنطقة-منذ-عام-1952-فيديو-1103181088.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, زلزال, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية, أطباء, نادي الفيديو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, زلزال, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية, أطباء, نادي الفيديو
مشهد بطولي.. أطباء روس يكملون عملية جراحية معقدة رغم الزلزال في كامتشاتكا.. فيديو
واصل الأطباء في مركز كامتشاتكا للأورام أقصى شرقي روسيا، إجراء عملية جراحية معقدة، رغم حدوث الزلزال في شبه الجزيرة، اليوم الأربعاء، والذي بلغت شدته 8.7 درجات، والذي يُعدّ أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952، وفقا للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.
وأثار مقطع فيديو شجاعة الأطباء الروس الذين استمروا في إجراء العمل الجراحي رغم قوة الزلزال، واهتزاز سرير المريض والمعدات الموجودة داخل غرفة العمليات، تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين أبدوا إعجابهم بهذا الموقف البطولي.
ويظهر الفيديو، كيف أمسك بعض أفراد الطاقم الطبي من ممرضين وجراحين بسرير المريض، وبالمعدات الطبية، منعًا لاهتزازها والتأثير على عمل الطبيب الجراح، فيما كانت جميع المعدات الموجودة داخل غرفة العمليات تهتز بفعل شدة الزلزال، لكن من دون أن يأبه الكادر الطبي الذي استمر في عمله حتى النهاية.
وأكد أوليغ ميلنيكوف، وزير الصحة في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، أن المريض الذي أٌجريت له العملية بخير وحالته مستقرة، إذ كتب عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "على الرغم من الخطر، حافظ الأطباء على هدوئهم وبقوا مع المريض حتى النهاية.. أُقدّر وأشكر اختصاصيينا على احترافيتهم وصمودهم في ظل هذه الظروف العصيبة".