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وزارة الطيران المصرية تكشف ملابسات انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة
وزارة الطيران المصرية تكشف ملابسات انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية أن "انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة، كان لحظيًا ومحدودًا، ولم يؤثر بأي شكل من الأشكال على مباني المطار أو على انتظام... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "الانقطاع كان في الخط الاحتياطي المغذي لمركز القاهرة للملاحة الجوية، وقد تم على الفور التواصل مع مسؤولي شركة الكهرباء"، مشيرة إلى أن الخط الرئيسي المغذي للمطار يعمل بكفاءة واستقرار تام ولم يتأثر.وأضافت: "المنظومة الكهربائية الخاصة بمطار القاهرة ومركز القاهرة للخدمات الملاحية مؤمنة بالكامل بمحطات خاصة مجهزة بمصادر تبادلية، بالإضافة لمولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع، مما أسهم في تقديم الخدمات الملاحية والجوية بصورة طبيعية ودون أي تأثير".وأكد البيان أن "كافة العمليات التشغيلية في مطار القاهرة الدولي تسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولم يتم رصد أي تأثير على رحلات الطيران أو الخدمات المقدمة للمسافرين".ويأتي بيان وزارة الكهرباء، في غضون انقطاعات مستمرة للتيار، إضافة إلى المياه، شهدتها مناطق عدة في محافظة الجيزة، بعد عطل فني أصاب محطة كهرباء جزيرة الذهب الرئيسية في المحافظة.
https://sarabic.ae/20250224/مصر-تعزز-قدراتها-في-تخزين-الكهرباء-بصفقة-ضخمة-مع-دولة-عربية-1098107085.html
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وزارة الطيران المصرية تكشف ملابسات انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة

06:24 GMT 30.07.2025
© Rt.comمطار القاهرة الدولي - 2015
مطار القاهرة الدولي - 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Rt.com
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أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية أن "انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة، كان لحظيًا ومحدودًا، ولم يؤثر بأي شكل من الأشكال على مباني المطار أو على انتظام حركة التشغيل أو خدمات الملاحة الجوية".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "الانقطاع كان في الخط الاحتياطي المغذي لمركز القاهرة للملاحة الجوية، وقد تم على الفور التواصل مع مسؤولي شركة الكهرباء"، مشيرة إلى أن الخط الرئيسي المغذي للمطار يعمل بكفاءة واستقرار تام ولم يتأثر.
وأضافت: "المنظومة الكهربائية الخاصة بمطار القاهرة ومركز القاهرة للخدمات الملاحية مؤمنة بالكامل بمحطات خاصة مجهزة بمصادر تبادلية، بالإضافة لمولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع، مما أسهم في تقديم الخدمات الملاحية والجوية بصورة طبيعية ودون أي تأثير".
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
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24 فبراير, 07:39 GMT
وأكد البيان أن "كافة العمليات التشغيلية في مطار القاهرة الدولي تسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولم يتم رصد أي تأثير على رحلات الطيران أو الخدمات المقدمة للمسافرين".

يذكر أن وزارة الكهرباء المصرية، كانت قد أعلنت أن "الشبكة القومية سجلت ارتفاعا قياسيا في الاستهلاك، الأحد الماضي، بلغ 39.4 ألف ميغاوات، بزيادة 1400 ميغاوات عن أقصى معدل مُحقق في العام الماضي"، مُضيفة أنها "استوعبت الأحمال غير المسبوقة".

ويأتي بيان وزارة الكهرباء، في غضون انقطاعات مستمرة للتيار، إضافة إلى المياه، شهدتها مناطق عدة في محافظة الجيزة، بعد عطل فني أصاب محطة كهرباء جزيرة الذهب الرئيسية في المحافظة.
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