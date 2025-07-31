https://sarabic.ae/20250731/إسرائيل-تهيب-بمواطنيها-المتواجدين-في-الإمارات-توخي-الحذر-لدواع-أمنية-1103246243.html

إسرائيل تهيب بمواطنيها المتواجدين في الإمارات توخي الحذر "لدواع أمنية"

إسرائيل تهيب بمواطنيها المتواجدين في الإمارات توخي الحذر "لدواع أمنية"

سبوتنيك عربي

شدد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحذيره بشأن سفر الإسرائيليين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T18:08+0000

2025-07-31T18:08+0000

2025-07-31T18:08+0000

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وأضاف بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "هذا التشديد يأتي في ضوء تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية هذه الأيام، سعيا لإلحاق الضرر بإسرائيل"، إذ تشير التقديرات إلى تنامي الدوافع للانتقام بعد عملية "شعب كالأسد" في الشهر الماضي"، والتي أسفرت عن استهداف قيادات عسكرية إيرانية رفيعة، وجاءت كمحاولة لإحباط المشروع النووي الإيراني.وأوضح التحذير أن هذا التهديد لا يشمل رحلات الترانزيت، لكن يُوصى بالبقاء داخل المطار حتى موعد المغادرة دون الخروج منه.ودعت الجهات الأمنية المعنية إلى اتخاذ سلسلة من الاحتياطات، أبرزها تجنب إظهار الرموز الإسرائيلية أو التحدث بالعبرية علنا، والامتناع عن المشاركة في الفعاليات العامة أو التواجد في الأسواق والمناطق المعزولة.كما أنها نصحت بالبقاء في مناطق تخضع لتأمين قوي، وتفادي التعامل مع غرباء أو مشاركة معلومات شخصية عبر الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي.وشددت التوصيات الأمنية على ضرورة تقليل الوثائق الشخصية أثناء السفر، والتزام تعليمات الأمن المحلي، وتوفير تفاصيل الرحلة لأقارب من الدرجة الأولى في إسرائيل.كما أنها طالبت بعدم نشر صور أو معلومات حول الزيارة في الوقت الفعلي، وعدم التحدث عن خلفية أمنية أو عسكرية أمام أطراف غير معروفة.وحثّت كذلك على توخي الحذر من محاولات الاحتيال الإلكتروني، مع ضرورة التحقق من هوية أي جهة تتواصل عبر الإنترنت، وعدم فتح ملفات أو إرسال بيانات شخصية دون التأكد من المصداقية.

https://sarabic.ae/20250331/الإمارات-تحكم-على-3-أشخاص-بالإعدام-وآخر-بالسجن-المؤبد-في-قضية-مقتل-حاخام-إسرائيلي-1099113811.html

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