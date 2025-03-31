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الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي
الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي
سبوتنيك عربي
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي زافي كوجان، وبمعاقبة 3 منهم بعقوبة الإعدام، وبالسجن المؤبد على الرابع،... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T16:07+0000
2025-03-31T16:07+0000
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ووفقا لقانون الإمارات، فإن "الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير/ كانون الأول 2025، عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله.وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود.وأكد النائب العام الإماراتي، أن "الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة"، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.وكانت السلطات في الإمارات العربية المتحدة، كشفت عن صور ومعلومات جديدة بشان قتلة الحاخام الإسرائيلي، تسفي كوغان، الذي قتل على أراضيها.وقالت الداخلية الإماراتية إن "السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية، تسفي كوغان، تمهيدا لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات".وكشفت السلطات الأمنية المختصة "عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاما، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عاما".وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإسرائيلية، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي تسفي كوغان المختفي منذ أيام في دولة الإمارات.وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ووزارة الخارجية، في بيان مشترك، "عثرت أجهزة الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات ترجح أن "رجل الدين الإسرائيلي قتل بعد أن اختطف من قبل "جهات إرهابية" تعقبته خلال الأيام الماضية بتوجيه من إيران".وأفادت "هيئة البث" الإسرائيلية بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في ما إذا كانت الخلية المسؤولة عن اختطاف الحاخام كوغان، هي خلية أوزبكية تعمل بتوجيه من إيران.وتسفي كوغان هو أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.وحركة "حباد" هي حركة دينية لـ"اليهود الحسيديين" ولها مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من البلدان.
https://sarabic.ae/20241124/نتنياهو-يكشف-عما-سيفعله-بعد-قتل-حاخام-إسرائيلي-كبير-في-الإمارات-1095135699.html
https://sarabic.ae/20241125/الإمارات-تكشف-جنسية-وصور-المتهمين-بمقتل-الحاخام-الإسرائيلي--1095154379.html
https://sarabic.ae/20241126/الإمارات-تعلن-عن-تعاون-دولة-معها-في-القبض-على-قتلة-الحاخام-الإسرائيلي-1095226510.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي

16:07 GMT 31.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي زافي كوجان، وبمعاقبة 3 منهم بعقوبة الإعدام، وبالسجن المؤبد على الرابع، لاتهامهم بقتله عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
ووفقا لقانون الإمارات، فإن "الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير/ كانون الأول 2025، عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
نتنياهو يكشف عما سيفعله بعد قتل حاخام إسرائيلي كبير في الإمارات
24 نوفمبر 2024, 14:06 GMT
وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود.
وأكد النائب العام الإماراتي، أن "الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة"، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وكانت السلطات في الإمارات العربية المتحدة، كشفت عن صور ومعلومات جديدة بشان قتلة الحاخام الإسرائيلي، تسفي كوغان، الذي قتل على أراضيها.
رجل يسير أمام سوق ريمون، وهو متجر بقالة الحاخام اليهودي الراحل، تسفي كوغان، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، الأحد 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
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الإمارات تكشف جنسية وصور المتهمين بمقتل الحاخام الإسرائيلي
25 نوفمبر 2024, 09:58 GMT
وقالت الداخلية الإماراتية إن "السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية، تسفي كوغان، تمهيدا لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات".
وكشفت السلطات الأمنية المختصة "عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاما، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عاما".
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإسرائيلية، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي تسفي كوغان المختفي منذ أيام في دولة الإمارات.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ووزارة الخارجية، في بيان مشترك، "عثرت أجهزة الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثة تسفي كوغان المفقود منذ الخميس 21 نوفمبر".
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
الإمارات تعلن عن تعاون دولة معها في القبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي
26 نوفمبر 2024, 19:10 GMT
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات ترجح أن "رجل الدين الإسرائيلي قتل بعد أن اختطف من قبل "جهات إرهابية" تعقبته خلال الأيام الماضية بتوجيه من إيران".
وأفادت "هيئة البث" الإسرائيلية بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في ما إذا كانت الخلية المسؤولة عن اختطاف الحاخام كوغان، هي خلية أوزبكية تعمل بتوجيه من إيران.
وتسفي كوغان هو أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.
وحركة "حباد" هي حركة دينية لـ"اليهود الحسيديين" ولها مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من البلدان.
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