https://sarabic.ae/20250731/السجن-مدى-الحياة-لـمتطرف-سويدي-بتهمة-المشاركة-في-قتل-الطيار-الأردني-معاذ-الكساسبة-1103224940.html
السجن مدى الحياة لـ"متطرف سويدي" بتهمة المشاركة في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة
السجن مدى الحياة لـ"متطرف سويدي" بتهمة المشاركة في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة
سبوتنيك عربي
حكم على السويدي أسامة كريم، بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بتهمة المشاركة في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا في سوريا من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T10:14+0000
2025-07-31T10:14+0000
2025-07-31T10:14+0000
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وقالت القاضية آنا ليلينبرغ غوليسيو، في بيان صدر عن محكمة ستوكهولم: "كان المتهم موجودا في مكان الإعدام بزي عسكري ومسلح ووافق على تصويره، وأسهم بشكل حاسم في مقتل الضحية ويجب أن يعتبر مشاركا في تنفيذ الوقائع".وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014، أُسقطت طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو الأردني في سوريا بالقرب من الرقة، وأسر الطيار في اليوم نفسه.وفي مقطع فيديو نشر في 3 فبراير/شباط 2015، لعملية الإعدام، وُضع الطيار معاذ الكساسبة الذي كان يرتدي ملابس برتقالية اللون في قفص ثم أشعل أحد المسلحين الثلاثة عشر الذين ظهروا في الفيديو النار في القفص، ما أسفر عن مقتله.
https://sarabic.ae/20200202/داعش-احتجز-معاذ-الكساسبة--وكورونا-احتجز-شقيقه--1044409451.html
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أخبار الأردن, السويد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الأردن, السويد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
السجن مدى الحياة لـ"متطرف سويدي" بتهمة المشاركة في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة
حكم على السويدي أسامة كريم، بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بتهمة المشاركة في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا في سوريا من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقالت القاضية آنا ليلينبرغ غوليسيو، في بيان صدر عن محكمة ستوكهولم: "كان المتهم موجودا في مكان الإعدام بزي عسكري ومسلح ووافق على تصويره، وأسهم بشكل حاسم في مقتل الضحية ويجب أن يعتبر مشاركا في تنفيذ الوقائع".
وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014، أُسقطت طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو الأردني في سوريا بالقرب من الرقة، وأسر الطيار في اليوم نفسه.
وفي مقطع فيديو نشر في 3 فبراير/شباط 2015، لعملية الإعدام
، وُضع الطيار معاذ الكساسبة الذي كان يرتدي ملابس برتقالية اللون في قفص ثم أشعل أحد المسلحين الثلاثة عشر الذين ظهروا في الفيديو النار في القفص، ما أسفر عن مقتله.