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بث مباشر.. لافروف والشيباني يعقدان مؤتمرا صحفيا بعد المحادثات في موسكو
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https://sarabic.ae/20250731/اندلاع-اشتباكات-عنيفة-بين-جيشي-أوغندا-وجنوب-السودان-1103220888.html
اندلاع اشتباكات عنيفة بين جيشي أوغندا وجنوب السودان
اندلاع اشتباكات عنيفة بين جيشي أوغندا وجنوب السودان
سبوتنيك عربي
اندلعت اشتباكات عنيفة بين جيشي أوغندا وجنوب السودان، في منطقة كاجو كيجي الحدودية بولاية الاستوائية الوسطى. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T09:03+0000
2025-07-31T09:03+0000
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وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن "الاششتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، ونزوح آلاف المدنيين إلى الأحراش والمدارس ودور العبادة".وأكدت القيادة العامة للجيش في جنوب السودان أن "قوات من الجانبين تبادلت إطلاق النار بشكل مفاجئ، فيما بدأ رئيس هيئة الأركان في جوبا اتصالات عاجلة مع نظيره الأوغندي، لاحتواء التصعيد وتحديد ملابساته".يأتي هذا التوتر بعد أشهر من إعلان أوغندا، في مارس/ آذار الماضي نشر قوات خاصة داخل أراضي جنوب السودان في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من دعم عسكري مستمر للرئيس سلفاكير ميارديت منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2013.وأجرى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في العاصمة جوبا، مؤخرا، حول آخر تطورات الوضع في جنوب السودان بعد احتجاز نائب الرئيس رياك مشار، والقلق في المنطقة خوفا من تجدد الحرب الأهلية في جنوب السودان.وأشار موسيفيني، إلى أن المحادثات مع الرئيس سلفاكير، ستتطرق إلى قضايا تتعلق بالأوضاع السياسية الحالية في البلاد، مؤكدا دأنه يتطلع إلى مناقشات مثمرة تسهم في تعزيز علاقات البلدين، مع التركيز على الاستقرار والتنمية المستدامة.وتشهد دولة جنوب السودان أوضاعًا متوترة بعد احتجاز نائب الرئيس رياك مشار، حيث يحاول القادة في أفريقيا نزع فتيل التوتر قبل أن تنفلت الأمور وتتحول إلى حرب أهلية جديدة.
https://sarabic.ae/20250606/إعلان-حالة-الطوارئ-في-أجزاء-من-جنوب-السودان-1101392928.html
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أوغندا, أخبار جنوب السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أوغندا, أخبار جنوب السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

اندلاع اشتباكات عنيفة بين جيشي أوغندا وجنوب السودان

09:03 GMT 31.07.2025
© AP Photo / Justin Lynchجيش جنوب السودان
جيش جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Justin Lynch
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اندلعت اشتباكات عنيفة بين جيشي أوغندا وجنوب السودان، في منطقة كاجو كيجي الحدودية بولاية الاستوائية الوسطى.
وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن "الاششتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، ونزوح آلاف المدنيين إلى الأحراش والمدارس ودور العبادة".
وأكدت القيادة العامة للجيش في جنوب السودان أن "قوات من الجانبين تبادلت إطلاق النار بشكل مفاجئ، فيما بدأ رئيس هيئة الأركان في جوبا اتصالات عاجلة مع نظيره الأوغندي، لاحتواء التصعيد وتحديد ملابساته".
رئيس جنوب السودان، سالفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
إعلان حالة الطوارئ في أجزاء من جنوب السودان
6 يونيو, 13:38 GMT
يأتي هذا التوتر بعد أشهر من إعلان أوغندا، في مارس/ آذار الماضي نشر قوات خاصة داخل أراضي جنوب السودان في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من دعم عسكري مستمر للرئيس سلفاكير ميارديت منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2013.
وأجرى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في العاصمة جوبا، مؤخرا، حول آخر تطورات الوضع في جنوب السودان بعد احتجاز نائب الرئيس رياك مشار، والقلق في المنطقة خوفا من تجدد الحرب الأهلية في جنوب السودان.
وأشار موسيفيني، إلى أن المحادثات مع الرئيس سلفاكير، ستتطرق إلى قضايا تتعلق بالأوضاع السياسية الحالية في البلاد، مؤكدا دأنه يتطلع إلى مناقشات مثمرة تسهم في تعزيز علاقات البلدين، مع التركيز على الاستقرار والتنمية المستدامة.
وتشهد دولة جنوب السودان أوضاعًا متوترة بعد احتجاز نائب الرئيس رياك مشار، حيث يحاول القادة في أفريقيا نزع فتيل التوتر قبل أن تنفلت الأمور وتتحول إلى حرب أهلية جديدة.
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