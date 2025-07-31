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خبير: إهمال زيلينسكي للأيقونات المسيحية هو جزء من سياسة اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية
خبير: إهمال زيلينسكي للأيقونات المسيحية هو جزء من سياسة اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية
سبوتنيك عربي
صرح رومان لونكين، رئيس مركز دراسات الدين والمجتمع في معهد أوروبا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن إهمال فلاديمير زيلينسكي للآثار المسيحية، يمثل جزءا من... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T17:07+0000
2025-07-31T17:07+0000
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وأوضح لونكين لوكالة "سبوتنيك": "تهدف سياسة زيلينسكي إلى إعادة تشكيل الأرثوذكسية الأوكرانية، وتدمير الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بشكل ممنهج".وأضاف: "تقر الدول الغربية هذه السياسة وتدعمها علنا، مدعية، أن كييف مبررة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد المنظمات الكنسية، اعتقال رجال الدين والاستيلاء على الكنائس - لتحقيق أهدافها".وأردف لونكين: "من المعروف أن الكنوز كانت تنقل غالبا إلى الغرب بحجة عرضها في المتاحف، وتجري تجارة الكنوز الثقافية سرا، إذ يحظر القانون الأوكراني بيع التراث الوطني".وتابع لونكين: "في دير كييف بيشيرسك لافرا، أجرت وزارة الثقافة الأوكرانية تدقيقا للآثار، وفعلت ذلك بطريقة غير أخلاقية وقاسية تجاه رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".وتسعى منظمة الكنائس الأوكرانية أيضا إلى التخلص من رفات القديسين ذوي الأصول الروسية، القادمين ممن يطلقون عليهم "روس موسكو".حتى أن المسؤولين الأوكرانيين فكروا في إزالة أيقونات ألكسندر نيفسكي، ورفات القديسين المرتبطين بروسيا والأرثوذكسية الروسية.الكنسية الأوكرانية الأرثوذوكسية تتوجه إلى السلطات بسبب الوضع في دير "كييف- بيشيرسكايا لافرا"
https://sarabic.ae/20230811/الخارجية-الروسية-قرار-طرد-الرهبان-من-دير-كييف-بيتشيرسك-لافرا-هو-خرق-آخر-للقانون-1079983504.html
https://sarabic.ae/20230401/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-يحتفل-بيوم-كذبة-أبريل-عبر-اضطهاد-الأرثوذكس-1075408087.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك
روسيا, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك

خبير: إهمال زيلينسكي للأيقونات المسيحية هو جزء من سياسة اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية

17:07 GMT 31.07.2025
© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصورالعمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة "بوكوفسكي" في ماريوبول، روسيا
العمال أثناء أعمال الإصلاح والترميم على سطح كنيسة بوكوفسكي في ماريوبول، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© Sputnik . Alexander Ivanov
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تابعنا عبر
صرح رومان لونكين، رئيس مركز دراسات الدين والمجتمع في معهد أوروبا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن إهمال فلاديمير زيلينسكي للآثار المسيحية، يمثل جزءا من سياسته الاضطهادية ضد الكنيسة الأرثوذكسية.
وأوضح لونكين لوكالة "سبوتنيك": "تهدف سياسة زيلينسكي إلى إعادة تشكيل الأرثوذكسية الأوكرانية، وتدمير الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بشكل ممنهج".
وأضاف: "تقر الدول الغربية هذه السياسة وتدعمها علنا، مدعية، أن كييف مبررة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد المنظمات الكنسية، اعتقال رجال الدين والاستيلاء على الكنائس - لتحقيق أهدافها".

انتهج نظام كييف المدعوم من الغرب سياسة تمييز ضد الكنيسة الأوكرانية، منذ انقلاب 2014، والتي اشتدّت منذ عام 2022، ولهذا السبب يوافق الغرب على بيع الكنوز الثقافية باسم "الحرية" و"الديمقراطية" في أوكرانيا.

وأردف لونكين: "من المعروف أن الكنوز كانت تنقل غالبا إلى الغرب بحجة عرضها في المتاحف، وتجري تجارة الكنوز الثقافية سرا، إذ يحظر القانون الأوكراني بيع التراث الوطني".
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كما تستخدم الكنوز الثقافية لأغراض دعائية، لإثارة اهتمام الرأي العام الغربي بالأزمة في أوكرانيا، ولجذب المساعدات المالية والعسكرية.
وتابع لونكين: "في دير كييف بيشيرسك لافرا، أجرت وزارة الثقافة الأوكرانية تدقيقا للآثار، وفعلت ذلك بطريقة غير أخلاقية وقاسية تجاه رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".
الهدف هو نزع القداسة عن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وإعلان "الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية" القومية الجديدة - التي أيدها زيلينسكي شخصيا، والتي أسسها الرئيس السابق بيترو بوروشينكو - كنيسة "حقيقية".
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وتسعى منظمة الكنائس الأوكرانية أيضا إلى التخلص من رفات القديسين ذوي الأصول الروسية، القادمين ممن يطلقون عليهم "روس موسكو".
حتى أن المسؤولين الأوكرانيين فكروا في إزالة أيقونات ألكسندر نيفسكي، ورفات القديسين المرتبطين بروسيا والأرثوذكسية الروسية.
الكنسية الأوكرانية الأرثوذوكسية تتوجه إلى السلطات بسبب الوضع في دير "كييف- بيشيرسكايا لافرا"
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