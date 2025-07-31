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أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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لقاء سبوتنيك
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مساحة حرة
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250731/رئيس-البرازيل-يتهم-واشنطن-بمحاولة-تقويض-القضاء-البرازيلي-عبر-عقوبات-ماغنيتسكي-1103208681.html
رئيس البرازيل يتهم واشنطن بمحاولة تقويض القضاء البرازيلي عبر عقوبات "ماغنيتسكي"
رئيس البرازيل يتهم واشنطن بمحاولة تقويض القضاء البرازيلي عبر عقوبات "ماغنيتسكي"
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون القضاء البرازيلي، عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T01:50+0000
2025-07-31T02:53+0000
بولسونارو
الخزانة الأمريكية
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
أخبار البرازيل
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وقال لولا دا سيلفا في منشور على منصة "إكس": "تدخل الحكومة الأمريكية في القضاء البرازيلي أمر غير مقبول"، مؤكداً تضامن حكومته مع القاضي دي مورايس.وأضاف: "إن استقلال السلطة القضائية من ركائز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البرازيل، وأي محاولة لإضعافها تمثل تهديداً للنظام الديمقراطي نفسه".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اتهمت القاضي دي مورايس بتنفيذ "حملة قمعية من الرقابة، واعتقالات تعسفية، وقضايا جنائية مسيّسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو"، من دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.يُذكر أن أنصار بولسونارو كانوا قد اقتحموا، في 8 يناير/كانون الثاني 2023، مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن اعتقال نحو ألفي شخص، وصدور أحكام بالسجن بحق 375 منهم لمدد تراوحت بين عام و17 عاماً.وقد منعت السلطات بولسونارو من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، بسبب اتهامه بالتحريض على الاضطرابات.يشار إلى أن "قانون ماغنيتسكي"، الذي أقرّته واشنطن عام 2012 لفرض عقوبات على شخصيات روسية متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، جرى توسيعه لاحقاً ليصبح قانوناً عالمياً، كما تبنّت دول في الاتحاد الأوروبي تشريعات مشابهة.
https://sarabic.ae/20250719/الرئيس-البرازيلي-ينتقد-السياسة-الأمريكية-لانتهاكها-مبادئ-سيادة-الدول-1102828420.html
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بولسونارو, الخزانة الأمريكية, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار البرازيل
بولسونارو, الخزانة الأمريكية, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار البرازيل

رئيس البرازيل يتهم واشنطن بمحاولة تقويض القضاء البرازيلي عبر عقوبات "ماغنيتسكي"

01:50 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 02:53 GMT 31.07.2025)
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Andre Penner
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اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون القضاء البرازيلي، عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قاضي المحكمة العليا أليشاندر دي مورايس، بموجب ما يُعرف بـ"قانون ماغنيتسكي العالمي".
وقال لولا دا سيلفا في منشور على منصة "إكس": "تدخل الحكومة الأمريكية في القضاء البرازيلي أمر غير مقبول"، مؤكداً تضامن حكومته مع القاضي دي مورايس.
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
الرئيس البرازيلي ينتقد السياسة الأمريكية لانتهاكها مبادئ سيادة الدول
19 يوليو, 17:17 GMT
وأضاف: "إن استقلال السلطة القضائية من ركائز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البرازيل، وأي محاولة لإضعافها تمثل تهديداً للنظام الديمقراطي نفسه".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اتهمت القاضي دي مورايس بتنفيذ "حملة قمعية من الرقابة، واعتقالات تعسفية، وقضايا جنائية مسيّسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو"، من دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.
يُذكر أن أنصار بولسونارو كانوا قد اقتحموا، في 8 يناير/كانون الثاني 2023، مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن اعتقال نحو ألفي شخص، وصدور أحكام بالسجن بحق 375 منهم لمدد تراوحت بين عام و17 عاماً.
وقد منعت السلطات بولسونارو من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، بسبب اتهامه بالتحريض على الاضطرابات.
يشار إلى أن "قانون ماغنيتسكي"، الذي أقرّته واشنطن عام 2012 لفرض عقوبات على شخصيات روسية متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، جرى توسيعه لاحقاً ليصبح قانوناً عالمياً، كما تبنّت دول في الاتحاد الأوروبي تشريعات مشابهة.
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