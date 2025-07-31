متحف ومحمية "كولومينسكوي" التاريخية والمعمارية في العاصمة الروسية موسكو

الجسر الجديد لنهر موسكو في محمية ومتحف "كولومينسكوي". ويعد هذا الجسر من أطول الجسور، إذ يبلغ طوله 3.5 كيلومتر
الجسر الجديد لنهر موسكو في محمية ومتحف "كولومينسكوي". ويعد هذا الجسر من أطول الجسور، إذ يبلغ طوله 3.5 كيلومتر
سياح يرقصون في محمية ومتحف "كولومينسكوي"
سياح يرقصون في محمية ومتحف "كولومينسكوي"
مكتبة كبيرة في متحف محمية "كولومينسكوي"
مكتبة كبيرة في متحف محمية "كولومينسكوي"
جسر للمشاة على طول نهر موسكو في محمية "كولومينسكوي"
جسر للمشاة على طول نهر موسكو في محمية "كولومينسكوي"
سياح يستمتعون بوقتهم في متحف "كولومينسكوي"
سياح يستمتعون بوقتهم في متحف "كولومينسكوي"
إطلالة جميلة على نهر موسكو من متحف محمية "كولومينسكوي"
إطلالة جميلة على نهر موسكو من متحف محمية "كولومينسكوي"
فتيات يرسمن لوحات في متحف "كولومينسكوي"
فتيات يرسمن لوحات في متحف "كولومينسكوي"
سفينة خشبية كبيرة في متحف "كولومينسكوي"
سفينة خشبية كبيرة في متحف "كولومينسكوي"
صورة جوية لنهر موسكو بالقرب من محمية ومتحف "كولومينسكوي"
صورة جوية لنهر موسكو بالقرب من محمية ومتحف "كولومينسكوي"
شاب يقوم برسم فتاة مع الطبيعة الخضراء في محمية ومتحف "كولومينسكوي"
شاب يقوم برسم فتاة مع الطبيعة الخضراء في محمية ومتحف "كولومينسكوي"
سياح يستمتعو بوقتهم في محمية ومتحف "كولومينسكوي"
سياح يستمتعو بوقتهم في محمية ومتحف "كولومينسكوي"
صورة ليلية لجسر المشاة على طول نهر موسكو في محمية "كولومينسكوي"
صورة ليلية لجسر المشاة على طول نهر موسكو في محمية "كولومينسكوي"