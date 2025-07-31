متحف ومحمية "كولومينسكوي" التاريخية والمعمارية في العاصمة الروسية موسكو

عربي
بث مباشر.. لافروف والشيباني يعقدان مؤتمرا صحفيا بعد المحادثات في موسكو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250731/1103215382.html
متحف ومحمية "كولومينسكوي" التاريخية والمعمارية في العاصمة الروسية موسكو
متحف ومحمية "كولومينسكوي" التاريخية والمعمارية في العاصمة الروسية موسكو
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة لمحمية ومتحف "كولومينسكوي" الواقعة جنوبي العاصمة الروسية موسكو، والتي كانت بمثابة سكن للأمراء... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T08:33+0000
2025-07-31T08:33+0000
وسائط متعددة
صور
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103215553_0:119:1600:1019_1920x0_80_0_0_0620ef0e9343dbc077c7d91a6a1b4359.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103215553_71:0:1494:1067_1920x0_80_0_0_0baa0560bbe7e493cb7ff96cfbb87ee3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

متحف ومحمية "كولومينسكوي" التاريخية والمعمارية في العاصمة الروسية موسكو

08:33 GMT 31.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة لمحمية ومتحف "كولومينسكوي" الواقعة جنوبي العاصمة الروسية موسكو، والتي كانت بمثابة سكن للأمراء الروس والقياصرة لقرون عديدة.
© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government/K. Mishin

الجسر الجديد لنهر موسكو في محمية ومتحف "كولومينسكوي". ويعد هذا الجسر من أطول الجسور، إذ يبلغ طوله 3.5 كيلومتر

الجسر الجديد لنهر موسكو في محمية ومتحف &quot;كولومينسكوي&quot;. ويعد هذا الجسر من أطول الجسور، إذ يبلغ طوله 3.5 كيلومتر - سبوتنيك عربي
1/12
© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government/K. Mishin

الجسر الجديد لنهر موسكو في محمية ومتحف "كولومينسكوي". ويعد هذا الجسر من أطول الجسور، إذ يبلغ طوله 3.5 كيلومتر

© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government/K. Mishin

سياح يرقصون في محمية ومتحف "كولومينسكوي"

سياح يرقصون في محمية ومتحف &quot;كولومينسكوي&quot; - سبوتنيك عربي
2/12
© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government/K. Mishin

سياح يرقصون في محمية ومتحف "كولومينسكوي"

© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government/K. Mishin

مكتبة كبيرة في متحف محمية "كولومينسكوي"

مكتبة كبيرة في متحف محمية &quot;كولومينسكوي&quot; - سبوتنيك عربي
3/12
© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government/K. Mishin

مكتبة كبيرة في متحف محمية "كولومينسكوي"

© Photo / Department of Housing and Communal Services of the city of Moscow

جسر للمشاة على طول نهر موسكو في محمية "كولومينسكوي"

جسر للمشاة على طول نهر موسكو في محمية &quot;كولومينسكوي&quot; - سبوتنيك عربي
4/12
© Photo / Department of Housing and Communal Services of the city of Moscow

جسر للمشاة على طول نهر موسكو في محمية "كولومينسكوي"

© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government/K. Mishin

سياح يستمتعون بوقتهم في متحف "كولومينسكوي"

سياح يستمتعون بوقتهم في متحف &quot;كولومينسكوي&quot; - سبوتنيك عربي
5/12
© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government/K. Mishin

سياح يستمتعون بوقتهم في متحف "كولومينسكوي"

© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government

إطلالة جميلة على نهر موسكو من متحف محمية "كولومينسكوي"

إطلالة جميلة على نهر موسكو من متحف محمية &quot;كولومينسكوي&quot; - سبوتنيك عربي
6/12
© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government

إطلالة جميلة على نهر موسكو من متحف محمية "كولومينسكوي"

© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government/K. Mishin

فتيات يرسمن لوحات في متحف "كولومينسكوي"

فتيات يرسمن لوحات في متحف &quot;كولومينسكوي&quot; - سبوتنيك عربي
7/12
© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government/K. Mishin

فتيات يرسمن لوحات في متحف "كولومينسكوي"

© Photo / Department of Housing and Communal Services of the city of Moscow

سفينة خشبية كبيرة في متحف "كولومينسكوي"

سفينة خشبية كبيرة في متحف &quot;كولومينسكوي&quot; - سبوتنيك عربي
8/12
© Photo / Department of Housing and Communal Services of the city of Moscow

سفينة خشبية كبيرة في متحف "كولومينسكوي"

© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government

صورة جوية لنهر موسكو بالقرب من محمية ومتحف "كولومينسكوي"

صورة جوية لنهر موسكو بالقرب من محمية ومتحف &quot;كولومينسكوي&quot; - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government

صورة جوية لنهر موسكو بالقرب من محمية ومتحف "كولومينسكوي"

© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government/K. Mishin

شاب يقوم برسم فتاة مع الطبيعة الخضراء في محمية ومتحف "كولومينسكوي"

شاب يقوم برسم فتاة مع الطبيعة الخضراء في محمية ومتحف &quot;كولومينسكوي&quot; - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government/K. Mishin

شاب يقوم برسم فتاة مع الطبيعة الخضراء في محمية ومتحف "كولومينسكوي"

© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government/K. Mishin

سياح يستمتعو بوقتهم في محمية ومتحف "كولومينسكوي"

سياح يستمتعو بوقتهم في محمية ومتحف &quot;كولومينسكوي&quot; - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Press service of the Moscow Mayor and Moscow Government/K. Mishin

سياح يستمتعو بوقتهم في محمية ومتحف "كولومينسكوي"

© Photo / Department of Housing and Communal Services of the city of Moscow

صورة ليلية لجسر المشاة على طول نهر موسكو في محمية "كولومينسكوي"

صورة ليلية لجسر المشاة على طول نهر موسكو في محمية &quot;كولومينسكوي&quot; - سبوتنيك عربي
12/12
© Photo / Department of Housing and Communal Services of the city of Moscow

صورة ليلية لجسر المشاة على طول نهر موسكو في محمية "كولومينسكوي"

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала