أجمل صور ترصدها الكاميرات هذا الأسبوع

مصر...منظر للبحيرات المالحة في واحة سيوة الواقعة في قلب الصحراء الغربية
مصر...منظر للبحيرات المالحة في واحة سيوة الواقعة في قلب الصحراء الغربية
الأرجنتين...ليليا باموندي، 67 عامًا، تحمل عصا أثناء مظاهرة في بوينس آيرس
الأرجنتين...ليليا باموندي، 67 عامًا، تحمل عصا أثناء مظاهرة في بوينس آيرس
تضرر منزل بسبب الفيضانات المفاجئة في قرية بروستيني شمالي رومانيا
تضرر منزل بسبب الفيضانات المفاجئة في قرية بروستيني شمالي رومانيا
تركيا...عمال إطفاء يخمدون حرائق الغابات بمنطقة أورهانيلي في بورصة
تركيا...عمال إطفاء يخمدون حرائق الغابات بمنطقة أورهانيلي في بورصة
احتجاج المئات من اليونانيين على وصول ركاب سفينة سياحية إسرائيلية إلى مدينة أجيوس نيكولاوس في االيونان
احتجاج المئات من اليونانيين على وصول ركاب سفينة سياحية إسرائيلية إلى مدينة أجيوس نيكولاوس في االيونان
رجال الإنقاذ يبحثون عن ركاب القطار المنحرف عن مساره في ألمانيا
رجال الإنقاذ يبحثون عن ركاب القطار المنحرف عن مساره في ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية... فرخ طائر دارتر يضع رأسه في حلق أمه أثناء إطعامه سمكة
الولايات المتحدة الأمريكية... فرخ طائر دارتر يضع رأسه في حلق أمه أثناء إطعامه سمكة
نباتات تنمو على متن حافلات صغيرة تابعة لشركة بريهان مومباي للكهرباء والنقل في الهند
نباتات تنمو على متن حافلات صغيرة تابعة لشركة بريهان مومباي للكهرباء والنقل في الهند
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام في البيت الأبيض في واشنطن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام في البيت الأبيض في واشنطن
فلسطينيون يبحثون عن مساعدات سقطت في البحر المتوسط بعد إسقاطها جوًا فوق وسط غزة
فلسطينيون يبحثون عن مساعدات سقطت في البحر المتوسط بعد إسقاطها جوًا فوق وسط غزة
التايلانديون يفرون من الاشتباكات بين الجنود التايلانديين والكمبوديين
التايلانديون يفرون من الاشتباكات بين الجنود التايلانديين والكمبوديين
موسكو...معرض ومتجر الروبوتات والذكاء الاصطناعي QUBOT
موسكو...معرض ومتجر الروبوتات والذكاء الاصطناعي QUBOT
طهران...رجل يتحدث إلى المشاركين في إحياء ذكرى النساء والأطفال الذين قتلوا في الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل
طهران...رجل يتحدث إلى المشاركين في إحياء ذكرى النساء والأطفال الذين قتلوا في الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل
منظر جوي لعمال يقومون بإصلاح شبكات الصيد في الصين
منظر جوي لعمال يقومون بإصلاح شبكات الصيد في الصين
البيرو...عالم آثار يعمل في موقع اكتشف فيه عمال المدينة قطعا أثرية وبقايا قديمة من ثقافة شانكاي
البيرو...عالم آثار يعمل في موقع اكتشف فيه عمال المدينة قطعا أثرية وبقايا قديمة من ثقافة شانكاي
اليابان... مشاركون يحملون ضريحًا محمولًا، إلى البحر أثناء طقوس التطهير في مهرجان ضريح كوريهاما سوميوشي السنوي
اليابان... مشاركون يحملون ضريحًا محمولًا، إلى البحر أثناء طقوس التطهير في مهرجان ضريح كوريهاما سوميوشي السنوي
روسيا...تفكيك تمثال "الطين الكبير رقم 4" في وسط موسكو
روسيا...تفكيك تمثال "الطين الكبير رقم 4" في وسط موسكو
المتظاهرون يدمرون تمثالًا للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور أثناء إلقائه خطابا في مدينة كيزون بالفلبين
المتظاهرون يدمرون تمثالًا للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور أثناء إلقائه خطابا في مدينة كيزون بالفلبين
القمر فوق جسر في إسطنبول بتركيا
القمر فوق جسر في إسطنبول بتركيا
إنجلترا...موكب جنازة أوزي أوزبورن يسير عبر شوارع برمنغهام
إنجلترا...موكب جنازة أوزي أوزبورن يسير عبر شوارع برمنغهام