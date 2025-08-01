أجمل صور ترصدها الكاميرات هذا الأسبوع

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البرنامج المسائي - إعادة
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149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
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https://sarabic.ae/20250801/أجمل-صور-ترصدها-الكاميرات-هذا-الأسبوع-1103258547.html
أجمل صور ترصدها الكاميرات هذا الأسبوع
أجمل صور ترصدها الكاميرات هذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة، والتي تنوعت بين دول حول العالم. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أجمل صور ترصدها الكاميرات هذا الأسبوع

08:54 GMT 01.08.2025 (تم التحديث: 09:35 GMT 01.08.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أجمل الصور التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة، والتي تنوعت بين دول حول العالم.
© Getty Images / Anadolu/Fareed Kotb

مصر...منظر للبحيرات المالحة في واحة سيوة الواقعة في قلب الصحراء الغربية

مصر...منظر للبحيرات المالحة في واحة سيوة الواقعة في قلب الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي
1/20
© Getty Images / Anadolu/Fareed Kotb

مصر...منظر للبحيرات المالحة في واحة سيوة الواقعة في قلب الصحراء الغربية

© AP Photo / Rodrigo Abd

الأرجنتين...ليليا باموندي، 67 عامًا، تحمل عصا أثناء مظاهرة في بوينس آيرس

الأرجنتين...ليليا باموندي، 67 عامًا، تحمل عصا أثناء مظاهرة في بوينس آيرس - سبوتنيك عربي
2/20
© AP Photo / Rodrigo Abd

الأرجنتين...ليليا باموندي، 67 عامًا، تحمل عصا أثناء مظاهرة في بوينس آيرس

© AP Photo / Romanian Emergency Services/ISU Suceava

تضرر منزل بسبب الفيضانات المفاجئة في قرية بروستيني شمالي رومانيا

 تضرر منزل بسبب الفيضانات المفاجئة في قرية بروستيني شمالي رومانيا - سبوتنيك عربي
3/20
© AP Photo / Romanian Emergency Services/ISU Suceava

تضرر منزل بسبب الفيضانات المفاجئة في قرية بروستيني شمالي رومانيا

© Getty Images / Anadolu/Mustafa Bikec

تركيا...عمال إطفاء يخمدون حرائق الغابات بمنطقة أورهانيلي في بورصة

تركيا...عمال إطفاء يخمدون حرائق الغابات بمنطقة أورهانيلي في بورصة - سبوتنيك عربي
4/20
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Bikec

تركيا...عمال إطفاء يخمدون حرائق الغابات بمنطقة أورهانيلي في بورصة

© Getty Images / Anadolu/Kostas Metaxakis

احتجاج المئات من اليونانيين على وصول ركاب سفينة سياحية إسرائيلية إلى مدينة أجيوس نيكولاوس في االيونان

احتجاج المئات من اليونانيين على وصول ركاب سفينة سياحية إسرائيلية إلى مدينة أجيوس نيكولاوس في االيونان - سبوتنيك عربي
5/20
© Getty Images / Anadolu/Kostas Metaxakis

احتجاج المئات من اليونانيين على وصول ركاب سفينة سياحية إسرائيلية إلى مدينة أجيوس نيكولاوس في االيونان

© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack

رجال الإنقاذ يبحثون عن ركاب القطار المنحرف عن مساره في ألمانيا

رجال الإنقاذ يبحثون عن ركاب القطار المنحرف عن مساره في ألمانيا - سبوتنيك عربي
6/20
© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack

رجال الإنقاذ يبحثون عن ركاب القطار المنحرف عن مساره في ألمانيا

© Getty Images / NurPhoto/Ronen Tivony

الولايات المتحدة الأمريكية... فرخ طائر دارتر يضع رأسه في حلق أمه أثناء إطعامه سمكة

الولايات المتحدة الأمريكية... فرخ طائر دارتر يضع رأسه في حلق أمه أثناء إطعامه سمكة - سبوتنيك عربي
7/20
© Getty Images / NurPhoto/Ronen Tivony

الولايات المتحدة الأمريكية... فرخ طائر دارتر يضع رأسه في حلق أمه أثناء إطعامه سمكة

© AP Photo / Rafiq Maqbool

نباتات تنمو على متن حافلات صغيرة تابعة لشركة بريهان مومباي للكهرباء والنقل في الهند

نباتات تنمو على متن حافلات صغيرة تابعة لشركة بريهان مومباي للكهرباء والنقل في الهند - سبوتنيك عربي
8/20
© AP Photo / Rafiq Maqbool

نباتات تنمو على متن حافلات صغيرة تابعة لشركة بريهان مومباي للكهرباء والنقل في الهند

© Getty Images / Anadolu/Fatih Aktas

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام في البيت الأبيض في واشنطن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام في البيت الأبيض في واشنطن - سبوتنيك عربي
9/20
© Getty Images / Anadolu/Fatih Aktas

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام في البيت الأبيض في واشنطن

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

فلسطينيون يبحثون عن مساعدات سقطت في البحر المتوسط بعد إسقاطها جوًا فوق وسط غزة

فلسطينيون يبحثون عن مساعدات سقطت في البحر المتوسط بعد إسقاطها جوًا فوق وسط غزة - سبوتنيك عربي
10/20
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

فلسطينيون يبحثون عن مساعدات سقطت في البحر المتوسط بعد إسقاطها جوًا فوق وسط غزة

© AP Photo / Sakchai Lalit

التايلانديون يفرون من الاشتباكات بين الجنود التايلانديين والكمبوديين

التايلانديون يفرون من الاشتباكات بين الجنود التايلانديين والكمبوديين - سبوتنيك عربي
11/20
© AP Photo / Sakchai Lalit

التايلانديون يفرون من الاشتباكات بين الجنود التايلانديين والكمبوديين

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

موسكو...معرض ومتجر الروبوتات والذكاء الاصطناعي QUBOT

موسكو...معرض ومتجر الروبوتات والذكاء الاصطناعي QUBOT - سبوتنيك عربي
12/20
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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موسكو...معرض ومتجر الروبوتات والذكاء الاصطناعي QUBOT

© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

طهران...رجل يتحدث إلى المشاركين في إحياء ذكرى النساء والأطفال الذين قتلوا في الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل

طهران...رجل يتحدث إلى المشاركين في إحياء ذكرى النساء والأطفال الذين قتلوا في الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل - سبوتنيك عربي
13/20
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl

طهران...رجل يتحدث إلى المشاركين في إحياء ذكرى النساء والأطفال الذين قتلوا في الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل

© Getty Images / Zhejiang Daily Press Group/VCG/Zhu Haiwei

منظر جوي لعمال يقومون بإصلاح شبكات الصيد في الصين

منظر جوي لعمال يقومون بإصلاح شبكات الصيد في الصين - سبوتنيك عربي
14/20
© Getty Images / Zhejiang Daily Press Group/VCG/Zhu Haiwei

منظر جوي لعمال يقومون بإصلاح شبكات الصيد في الصين

© AP Photo / Guadalupe Pardo

البيرو...عالم آثار يعمل في موقع اكتشف فيه عمال المدينة قطعا أثرية وبقايا قديمة من ثقافة شانكاي

البيرو...عالم آثار يعمل في موقع اكتشف فيه عمال المدينة قطعا أثرية وبقايا قديمة من ثقافة شانكاي - سبوتنيك عربي
15/20
© AP Photo / Guadalupe Pardo

البيرو...عالم آثار يعمل في موقع اكتشف فيه عمال المدينة قطعا أثرية وبقايا قديمة من ثقافة شانكاي

© AP Photo / Eugene Hoshiko

اليابان... مشاركون يحملون ضريحًا محمولًا، إلى البحر أثناء طقوس التطهير في مهرجان ضريح كوريهاما سوميوشي السنوي

اليابان... مشاركون يحملون ضريحًا محمولًا، إلى البحر أثناء طقوس التطهير في مهرجان ضريح كوريهاما سوميوشي السنوي - سبوتنيك عربي
16/20
© AP Photo / Eugene Hoshiko

اليابان... مشاركون يحملون ضريحًا محمولًا، إلى البحر أثناء طقوس التطهير في مهرجان ضريح كوريهاما سوميوشي السنوي

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

روسيا...تفكيك تمثال "الطين الكبير رقم 4" في وسط موسكو

روسيا...تفكيك تمثال &quot;الطين الكبير رقم 4&quot; في وسط موسكو - سبوتنيك عربي
17/20
© Sputnik . Alexey Maishev
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روسيا...تفكيك تمثال "الطين الكبير رقم 4" في وسط موسكو

© AP Photo / Basilio Sepe

المتظاهرون يدمرون تمثالًا للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور أثناء إلقائه خطابا في مدينة كيزون بالفلبين

المتظاهرون يدمرون تمثالًا للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور أثناء إلقائه خطابا في مدينة كيزون بالفلبين - سبوتنيك عربي
18/20
© AP Photo / Basilio Sepe

المتظاهرون يدمرون تمثالًا للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور أثناء إلقائه خطابا في مدينة كيزون بالفلبين

© Getty Images / Anadolu/Isa Terli

القمر فوق جسر في إسطنبول بتركيا

القمر فوق جسر في إسطنبول بتركيا - سبوتنيك عربي
19/20
© Getty Images / Anadolu/Isa Terli

القمر فوق جسر في إسطنبول بتركيا

© Getty Images / Christopher Furlong

إنجلترا...موكب جنازة أوزي أوزبورن يسير عبر شوارع برمنغهام

إنجلترا...موكب جنازة أوزي أوزبورن يسير عبر شوارع برمنغهام - سبوتنيك عربي
20/20
© Getty Images / Christopher Furlong

إنجلترا...موكب جنازة أوزي أوزبورن يسير عبر شوارع برمنغهام

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