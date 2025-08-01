https://sarabic.ae/20250801/أشرف-حكيمي-يواجه-تهمة-الاغتصاب-والمحاكمة-الجنائية-في-فرنسا-1103284844.html
أشرف حكيمي يواجه تهمة الاغتصاب والمحاكمة الجنائية في فرنسا
أشرف حكيمي يواجه تهمة الاغتصاب والمحاكمة الجنائية في فرنسا
سبوتنيك عربي
بات لاعب كرة القدم الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم فريق باريس سان جيرمان، مهددا بالمثول أمام المحكمة الجنائية في منطقة أوت دو سين الفرنسية، بعد أن طلب مكتب... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T18:54+0000
2025-08-01T18:54+0000
2025-08-01T18:54+0000
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وأوضحت صحف فرنسية إن الواقعة تعود إلى 25 فبراير/ شباط 2023، عندما اتهمت شابة تبلغ من العمر 24 عاما حكيمي بالاعتداء الجنسي عليها في منزله بمنطقة بولون-بيانكور بعد تواصل بينهما عبر إنستغرام دام شهرا.وأفادت التقارير بأن اللاعب استخدم خدمة "أوبر" لنقلها إلى منزله، حيث تعرضت – وفقًا لرواتها – لتحرش واعتداء رغم معارضتها، كما زعمت أنها أرسلت رسالة استغاثة إلى صديقتها، وهو ما أكدته الأخيرة لاحقا أمام الشرطة.يشار إلى أنه في 3 مارس/ آذار 2023، تم اتهام حكيمي رسميا بالاغتصاب ووُضع تحت المراقبة القضائية، بعد أن قدمت الضحية أدلة تشمل رسائل نصية ومعلومات أخرى لدعم مزاعمها، ومن المقرر أن يصدر قاضي التحقيق قراره قريبا بشأن إحالة اللاعب إلى المحاكمة، والتي قد تصل عقوبتها إلى 15 عاما بالسجن إذا ثبتت إدانته.من جهته، أنكر اللاعب المغربي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا في تصريحاته خلال التحقيقات أنه "ضحية محاولة ابتزاز".وتابع فريق دفاعه إجراءات التقاضي، بينما يتابع الرأي العام الفرنسي والدولي التطورات القانونية لهذه القضية التي تشغل الأوساط الرياضية والإعلامية.يذكر أن حكيمي يعد أحد أبرز لاعبي المنتخب المغربي الذي حقق إنجاز الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، كما يُعتبر عنصرا أساسيا في تشكيلة باريس سان جيرمان.
https://sarabic.ae/20250713/تشيلسي-يسحق-باريس-سان-جيرمان-بثلاثية-ويتوج-بلقب-أول-نسخة-معدلة-لكأس-العالم-للأندية-1102660826.html
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منوعات, أخبار كرة القدم, نادي باريس سان جيرمان, الأخبار
منوعات, أخبار كرة القدم, نادي باريس سان جيرمان, الأخبار
أشرف حكيمي يواجه تهمة الاغتصاب والمحاكمة الجنائية في فرنسا
بات لاعب كرة القدم الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم فريق باريس سان جيرمان، مهددا بالمثول أمام المحكمة الجنائية في منطقة أوت دو سين الفرنسية، بعد أن طلب مكتب المدعي العام في نانتير إحالته للمحاكمة بتهمة الاغتصاب.
وأوضحت صحف فرنسية إن الواقعة تعود إلى 25 فبراير/ شباط 2023، عندما اتهمت شابة تبلغ من العمر 24 عاما حكيمي بالاعتداء الجنسي عليها في منزله بمنطقة بولون-بيانكور بعد تواصل بينهما عبر إنستغرام دام شهرا.
وأفادت التقارير بأن اللاعب
استخدم خدمة "أوبر" لنقلها إلى منزله، حيث تعرضت – وفقًا لرواتها – لتحرش واعتداء رغم معارضتها، كما زعمت أنها أرسلت رسالة استغاثة إلى صديقتها، وهو ما أكدته الأخيرة لاحقا أمام الشرطة.
يشار إلى أنه في 3 مارس/ آذار 2023، تم اتهام حكيمي رسميا بالاغتصاب ووُضع تحت المراقبة القضائية، بعد أن قدمت الضحية أدلة تشمل رسائل نصية ومعلومات أخرى لدعم مزاعمها، ومن المقرر أن يصدر قاضي التحقيق قراره قريبا بشأن إحالة اللاعب إلى المحاكمة، والتي قد تصل عقوبتها إلى 15 عاما بالسجن إذا ثبتت إدانته.
من جهته، أنكر اللاعب المغربي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا في تصريحاته خلال التحقيقات أنه "ضحية محاولة ابتزاز".
وتابع فريق دفاعه إجراءات التقاضي، بينما يتابع الرأي العام الفرنسي والدولي التطورات القانونية لهذه القضية التي تشغل الأوساط الرياضية والإعلامية.
يذكر أن حكيمي يعد أحد أبرز لاعبي المنتخب المغربي الذي حقق إنجاز الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، كما يُعتبر عنصرا أساسيا في تشكيلة باريس سان جيرمان.