https://sarabic.ae/20250801/إسرائيل-تقرر-إجلاء-دبلوماسييها-من-الإمارات-على-خلفية-تهديدات-أمنية-1103252560.html

إسرائيل تقرر إجلاء دبلوماسييها من الإمارات على خلفية تهديدات أمنية

إسرائيل تقرر إجلاء دبلوماسييها من الإمارات على خلفية تهديدات أمنية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليمات بإجلاء الجزء الأكبر من طاقمها الدبلوماسي وعائلاتهم من دولة الإمارات... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T01:23+0000

2025-08-01T01:23+0000

2025-08-01T01:23+0000

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وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي أن القرار جاء عقب تحذير أصدره مجلس الأمن القومي الإسرائيلي نصح فيه بعدم السفر إلى الإمارات، مشيراً إلى تصاعد نشاط الجماعات المسلحة الساعية إلى "الانتقام من إسرائيل" على خلفية الحملة الإعلامية حول أوضاع الجوع في قطاع غزة.ووفق الموقع، يشمل القرار طاقم السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي، حيث من المقرر أن يكون السفير يوسي شلي آخر من يتم إجلاؤهم.وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد شدّد في وقت سابق تحذير السفر إلى الإمارات، مشيراً إلى أن إيران وحركات حماس وحزب الله وتنظيمات جهادية عالمية تكثف في هذه الفترة جهودها لاستهداف إسرائيل.واعتبر المجلس أن: وأكد المجلس أن الإمارات تخضع منذ فترة طويلة لتحذير سفر من المستوى الثالث، والذي يدعو إلى تجنّب الرحلات غير الضرورية، موصياً "بالتفكير جدياً قبل السفر إلى الدولة".وشددت التوصيات الأمنية على ضرورة تقليل الوثائق الشخصية أثناء السفر، والتزام تعليمات الأمن المحلي، وتوفير تفاصيل الرحلة لأقارب من الدرجة الأولى في إسرائيل.كما أنها طالبت بعدم نشر صور أو معلومات حول الزيارة في الوقت الفعلي، وعدم التحدث عن خلفية أمنية أو عسكرية أمام أطراف غير معروفة.وحثّت كذلك على توخي الحذر من محاولات الاحتيال الإلكتروني، مع ضرورة التحقق من هوية أي جهة تتواصل عبر الإنترنت، وعدم فتح ملفات أو إرسال بيانات شخصية دون التأكد من المصداقية.

https://sarabic.ae/20250731/إسرائيل-تهيب-بمواطنيها-المتواجدين-في-الإمارات-توخي-الحذر-لدواع-أمنية-1103246243.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حركة حماس