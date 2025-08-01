https://sarabic.ae/20250801/الخارجية-الباكستانية-بعض-القنوات-الدبلوماسية-لا-تزال-تعمل-بين-إسلام-آباد-ونيودلهي-1103284992.html

الخارجية الباكستانية: بعض القنوات الدبلوماسية لا تزال تعمل بين إسلام آباد ونيودلهي

الخارجية الباكستانية: بعض القنوات الدبلوماسية لا تزال تعمل بين إسلام آباد ونيودلهي

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، اليوم الجمعة، أن بعض القنوات الدبلوماسية لا تزال تعمل بين باكستان والهند بما في ذلك المفاوضات... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T19:07+0000

2025-08-01T19:07+0000

2025-08-01T19:07+0000

العالم

باكستان

أخبار الهند اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0a/1100368554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d97c2770ee6b1b2c2248820319149aaf.jpg

وقال خان، في رده على أسئلة الصحفيين خلال الملخص الأسبوعي للخارجية الباكستانية: "فيما يتعلق بالتواصل الدبلوماسي، لدينا مفوضيتان ساميتان تعملان في بلدين بمستوى قائم بالأعمال وبقوة محدودة، ولديهما اتصالات دورية مع وزارة الخارجية المعنية. وأخيرًا، هناك قنوات اتصال أخرى، بما في ذلك المدير العام للعمليات العسكرية الذي يعمل أيضًا".وفي سياق متصل، أكد شفقت علي خان، رفض باكستان القاطع لما أسماه "الادعاءات الباطلة والمزاعم الاستفزازية" التي أطلقها القادة في الهند خلال مناقشة مجلس النواب الهندي بشأن ما يسمى "عملية سيندور"، مشيرًا إلى أن التصريحات الهندية "تعكس ميلاً خطيرًا لتشويه الحقائق، وتبرير العدوان، وتمجيد الصراع للاستهلاك المحلي".وأوضح المتحدث أن "العالم يعلم أن الهند هاجمت باكستان دون أي دليل يثبت صحته أو تحقيق موثوق في هجوم باهالغام. خلال ليلتي 6 و7 أيار/مايو 2025، وقد أدى استهداف الهند للبنية التحتية الإرهابية المزعومة إلى استشهاد رجال ونساء وأطفال أبرياء"، مشيرًا إلى أن الهند لم تستفد من العرض الفوري الذي قدمه رئيس وزراء باكستان لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في هجوم باهالغام، واختارت طريقًا آخر هو "طريق الحرب والعدوان".كما عبر خان رفض باكستان القاطع للتصريحات الهندية المتواصلة حول إرساء "وضع طبيعي جديد" في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن "الإجراءات الحازمة" التي اتخذتها باكستان في أيار/مايو 2025 توضح بأن باكستان ستتصدى بقوة لأي عدوان مستقبلي، على حد وصفه.وتأتي تصريحات خان ردًا على مناقشات للمسؤولين في البرلمان الهندي. ومن ضمن ما جاء في المناقشات، زعم وزير الداخلية الهندي أميت شاه أن قوات الأمن الهندية قتلت ثلاثة "باكستانيين" متورطين في هجوم باهالغام في عملية أطلق عليها إسم "ماهاديف".

https://sarabic.ae/20250729/مصر-وباكستان-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-العسكري-بينهما-1103157222.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, باكستان, أخبار الهند اليوم