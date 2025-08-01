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https://sarabic.ae/20250801/الخارجية-الباكستانية-بعض-القنوات-الدبلوماسية-لا-تزال-تعمل-بين-إسلام-آباد-ونيودلهي-1103284992.html
الخارجية الباكستانية: بعض القنوات الدبلوماسية لا تزال تعمل بين إسلام آباد ونيودلهي
الخارجية الباكستانية: بعض القنوات الدبلوماسية لا تزال تعمل بين إسلام آباد ونيودلهي
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، اليوم الجمعة، أن بعض القنوات الدبلوماسية لا تزال تعمل بين باكستان والهند بما في ذلك المفاوضات... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T19:07+0000
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وقال خان، في رده على أسئلة الصحفيين خلال الملخص الأسبوعي للخارجية الباكستانية: "فيما يتعلق بالتواصل الدبلوماسي، لدينا مفوضيتان ساميتان تعملان في بلدين بمستوى قائم بالأعمال وبقوة محدودة، ولديهما اتصالات دورية مع وزارة الخارجية المعنية. وأخيرًا، هناك قنوات اتصال أخرى، بما في ذلك المدير العام للعمليات العسكرية الذي يعمل أيضًا".وفي سياق متصل، أكد شفقت علي خان، رفض باكستان القاطع لما أسماه "الادعاءات الباطلة والمزاعم الاستفزازية" التي أطلقها القادة في الهند خلال مناقشة مجلس النواب الهندي بشأن ما يسمى "عملية سيندور"، مشيرًا إلى أن التصريحات الهندية "تعكس ميلاً خطيرًا لتشويه الحقائق، وتبرير العدوان، وتمجيد الصراع للاستهلاك المحلي".وأوضح المتحدث أن "العالم يعلم أن الهند هاجمت باكستان دون أي دليل يثبت صحته أو تحقيق موثوق في هجوم باهالغام. خلال ليلتي 6 و7 أيار/مايو 2025، وقد أدى استهداف الهند للبنية التحتية الإرهابية المزعومة إلى استشهاد رجال ونساء وأطفال أبرياء"، مشيرًا إلى أن الهند لم تستفد من العرض الفوري الذي قدمه رئيس وزراء باكستان لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في هجوم باهالغام، واختارت طريقًا آخر هو "طريق الحرب والعدوان".كما عبر خان رفض باكستان القاطع للتصريحات الهندية المتواصلة حول إرساء "وضع طبيعي جديد" في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن "الإجراءات الحازمة" التي اتخذتها باكستان في أيار/مايو 2025 توضح بأن باكستان ستتصدى بقوة لأي عدوان مستقبلي، على حد وصفه.وتأتي تصريحات خان ردًا على مناقشات للمسؤولين في البرلمان الهندي. ومن ضمن ما جاء في المناقشات، زعم وزير الداخلية الهندي أميت شاه أن قوات الأمن الهندية قتلت ثلاثة "باكستانيين" متورطين في هجوم باهالغام في عملية أطلق عليها إسم "ماهاديف".
https://sarabic.ae/20250729/مصر-وباكستان-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-العسكري-بينهما-1103157222.html
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العالم, باكستان, أخبار الهند اليوم
العالم, باكستان, أخبار الهند اليوم

الخارجية الباكستانية: بعض القنوات الدبلوماسية لا تزال تعمل بين إسلام آباد ونيودلهي

19:07 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Fareed Khanجنديان في حالة تأهب على طريق بالقرب من ميناء كراتشي الباكستاني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري بين باكستان والهند
جنديان في حالة تأهب على طريق بالقرب من ميناء كراتشي الباكستاني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري بين باكستان والهند - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Fareed Khan
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، اليوم الجمعة، أن بعض القنوات الدبلوماسية لا تزال تعمل بين باكستان والهند بما في ذلك المفاوضات العليا، وقيادة العمليات العسكرية لكلا البلدين، مؤكدًا رغبة باكستان في حل الصراع من خلال الدبلوماسية والحوار.
وقال خان، في رده على أسئلة الصحفيين خلال الملخص الأسبوعي للخارجية الباكستانية: "فيما يتعلق بالتواصل الدبلوماسي، لدينا مفوضيتان ساميتان تعملان في بلدين بمستوى قائم بالأعمال وبقوة محدودة، ولديهما اتصالات دورية مع وزارة الخارجية المعنية. وأخيرًا، هناك قنوات اتصال أخرى، بما في ذلك المدير العام للعمليات العسكرية الذي يعمل أيضًا".
وأضاف المتحدث: "ومع ذلك، ربما استمعتم إلى الموقف الهندي كما ظهر في نقاشات مجلس النواب بينما لا تزال باكستان، على النقيض من ذلك، منفتحة على حوار شامل وحل دبلوماسي للمشاكل".
وفي سياق متصل، أكد شفقت علي خان، رفض باكستان القاطع لما أسماه "الادعاءات الباطلة والمزاعم الاستفزازية" التي أطلقها القادة في الهند خلال مناقشة مجلس النواب الهندي بشأن ما يسمى "عملية سيندور"، مشيرًا إلى أن التصريحات الهندية "تعكس ميلاً خطيرًا لتشويه الحقائق، وتبرير العدوان، وتمجيد الصراع للاستهلاك المحلي".
الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري مع الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
مصر وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون العسكري بينهما
29 يوليو, 12:20 GMT
وأوضح المتحدث أن "العالم يعلم أن الهند هاجمت باكستان دون أي دليل يثبت صحته أو تحقيق موثوق في هجوم باهالغام. خلال ليلتي 6 و7 أيار/مايو 2025، وقد أدى استهداف الهند للبنية التحتية الإرهابية المزعومة إلى استشهاد رجال ونساء وأطفال أبرياء"، مشيرًا إلى أن الهند لم تستفد من العرض الفوري الذي قدمه رئيس وزراء باكستان لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في هجوم باهالغام، واختارت طريقًا آخر هو "طريق الحرب والعدوان".
كما عبر خان رفض باكستان القاطع للتصريحات الهندية المتواصلة حول إرساء "وضع طبيعي جديد" في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن "الإجراءات الحازمة" التي اتخذتها باكستان في أيار/مايو 2025 توضح بأن باكستان ستتصدى بقوة لأي عدوان مستقبلي، على حد وصفه.
وشدد متحدث الخارجية الباكستانية على أن الوضع "الطبيعي" الوحيد في العلاقات الثنائية هو احترام السيادة والسلامة الإقليمية، والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وتأتي تصريحات خان ردًا على مناقشات للمسؤولين في البرلمان الهندي. ومن ضمن ما جاء في المناقشات، زعم وزير الداخلية الهندي أميت شاه أن قوات الأمن الهندية قتلت ثلاثة "باكستانيين" متورطين في هجوم باهالغام في عملية أطلق عليها إسم "ماهاديف".
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