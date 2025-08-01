https://sarabic.ae/20250801/الدبيبة-في-قمة-إسطنبول-الثلاثية-نرفض-توطين-المهاجرين-ونطرح-رؤية-شاملة-لمعالجة-الظاهرة-1103281990.html
الدبيبة في قمة إسطنبول الثلاثية: نرفض توطين المهاجرين ونطرح رؤية شاملة لمعالجة الظاهرة
الدبيبة في قمة إسطنبول الثلاثية: نرفض توطين المهاجرين ونطرح رؤية شاملة لمعالجة الظاهرة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"، عبد الحميد الدبيبة، خلال مشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول بمشاركة الرئيس التركي،... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T16:49+0000
2025-08-01T16:49+0000
2025-08-01T16:49+0000
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وقال الدبيبة إن ليبيا طرحت خلال القمة تصورا متكاملا لتعزيز التنسيق الإقليمي في قضايا الهجرة غير النظامية، يقوم على مقاربات تعالج جذور الظاهرة بدلا من التعامل مع نتائجها فقط، مشددا على أن "دولنا لا ولن تقبل بتوطين المهاجرين غير النظاميين على أراضينا”، في موقف يعكس تمسك ليبيا بسيادتها ورفضها لأي حلول تفرض من الخارج، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وأضاف رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" أن "ليبيا تستعيد اليوم دورها من موقع الشريك الفاعل في المنطقة، وتتحرك بثقة نحو استقرار شامل يُرسّخ هيبة الدولة، ويخدم مصالح شعوب المتوسط، ويفتح آفاقا جديدة للتكامل والتنمية المشتركة". وأشار عبد الحميد الدبيبة إلى أن "الشراكات الإقليمية، القائمة على التعاون الاقتصادي العادل والتنسيق السياسي، تمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة استقرار حقيقية في المنطقة، لا سيما في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالهجرة والطاقة والأمن". وتعد هذه القمة الثلاثية محطة مهمة في مسار الحوار الإقليمي، إذ تسعى ليبيا من خلالها إلى ترسيخ موقعها كشريك فعّال يسهم في صياغة حلول واقعية ومستدامة لمشكلات المنطقة.
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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار تركيا اليوم, إيطاليا, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار تركيا اليوم, إيطاليا, العالم العربي
الدبيبة في قمة إسطنبول الثلاثية: نرفض توطين المهاجرين ونطرح رؤية شاملة لمعالجة الظاهرة
أكد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"، عبد الحميد الدبيبة، خلال مشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، على أهمية بناء شراكة إقليمية متوازنة تعزز التعاون في ملفات الاقتصاد والهجرة والأمن الإقليمي.
وقال الدبيبة إن ليبيا طرحت خلال القمة تصورا متكاملا لتعزيز التنسيق الإقليمي في قضايا الهجرة غير النظامية، يقوم على مقاربات تعالج جذور الظاهرة بدلا من التعامل مع نتائجها فقط، مشددا على أن "دولنا لا ولن تقبل بتوطين المهاجرين غير النظاميين على أراضينا”، في موقف يعكس تمسك ليبيا بسيادتها ورفضها لأي حلول تفرض من الخارج، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأضاف رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" أن "ليبيا تستعيد اليوم دورها من موقع الشريك الفاعل في المنطقة، وتتحرك بثقة نحو استقرار شامل يُرسّخ هيبة الدولة، ويخدم مصالح شعوب المتوسط، ويفتح آفاقا جديدة للتكامل والتنمية المشتركة".
وأشار عبد الحميد الدبيبة إلى أن "الشراكات الإقليمية، القائمة على التعاون الاقتصادي العادل والتنسيق السياسي، تمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة استقرار حقيقية في المنطقة، لا سيما في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالهجرة والطاقة والأمن".
وتعد هذه القمة الثلاثية محطة مهمة في مسار الحوار الإقليمي، إذ تسعى ليبيا من خلالها إلى ترسيخ موقعها كشريك فعّال يسهم في صياغة حلول واقعية ومستدامة لمشكلات المنطقة.