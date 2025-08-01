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الدبيبة في قمة إسطنبول الثلاثية: نرفض توطين المهاجرين ونطرح رؤية شاملة لمعالجة الظاهرة
الدبيبة في قمة إسطنبول الثلاثية: نرفض توطين المهاجرين ونطرح رؤية شاملة لمعالجة الظاهرة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"، عبد الحميد الدبيبة، خلال مشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول بمشاركة الرئيس التركي،... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T16:49+0000
2025-08-01T16:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال الدبيبة إن ليبيا طرحت خلال القمة تصورا متكاملا لتعزيز التنسيق الإقليمي في قضايا الهجرة غير النظامية، يقوم على مقاربات تعالج جذور الظاهرة بدلا من التعامل مع نتائجها فقط، مشددا على أن "دولنا لا ولن تقبل بتوطين المهاجرين غير النظاميين على أراضينا”، في موقف يعكس تمسك ليبيا بسيادتها ورفضها لأي حلول تفرض من الخارج، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وأضاف رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" أن "ليبيا تستعيد اليوم دورها من موقع الشريك الفاعل في المنطقة، وتتحرك بثقة نحو استقرار شامل يُرسّخ هيبة الدولة، ويخدم مصالح شعوب المتوسط، ويفتح آفاقا جديدة للتكامل والتنمية المشتركة". وأشار عبد الحميد الدبيبة إلى أن "الشراكات الإقليمية، القائمة على التعاون الاقتصادي العادل والتنسيق السياسي، تمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة استقرار حقيقية في المنطقة، لا سيما في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالهجرة والطاقة والأمن". وتعد هذه القمة الثلاثية محطة مهمة في مسار الحوار الإقليمي، إذ تسعى ليبيا من خلالها إلى ترسيخ موقعها كشريك فعّال يسهم في صياغة حلول واقعية ومستدامة لمشكلات المنطقة.
https://sarabic.ae/20250801/انطلاق-قمة-التعاون-بين-تركيا-وإيطاليا-وليبيا-في-إسطنبول-صور-1103273956.html
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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار تركيا اليوم, إيطاليا, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار تركيا اليوم, إيطاليا, العالم العربي

الدبيبة في قمة إسطنبول الثلاثية: نرفض توطين المهاجرين ونطرح رؤية شاملة لمعالجة الظاهرة

16:49 GMT 01.08.2025
© Photo / حكومة الوحدة الوطنية الليبيةقمة إسطنبول الثلاثية بين تركيا وإيطاليا وليبيا، إسطنبول، 1 أغسطس/ آب 2025
قمة إسطنبول الثلاثية بين تركيا وإيطاليا وليبيا، إسطنبول، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Photo / حكومة الوحدة الوطنية الليبية
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أكد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"، عبد الحميد الدبيبة، خلال مشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، على أهمية بناء شراكة إقليمية متوازنة تعزز التعاون في ملفات الاقتصاد والهجرة والأمن الإقليمي.
وقال الدبيبة إن ليبيا طرحت خلال القمة تصورا متكاملا لتعزيز التنسيق الإقليمي في قضايا الهجرة غير النظامية، يقوم على مقاربات تعالج جذور الظاهرة بدلا من التعامل مع نتائجها فقط، مشددا على أن "دولنا لا ولن تقبل بتوطين المهاجرين غير النظاميين على أراضينا”، في موقف يعكس تمسك ليبيا بسيادتها ورفضها لأي حلول تفرض من الخارج، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأضاف رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" أن "ليبيا تستعيد اليوم دورها من موقع الشريك الفاعل في المنطقة، وتتحرك بثقة نحو استقرار شامل يُرسّخ هيبة الدولة، ويخدم مصالح شعوب المتوسط، ويفتح آفاقا جديدة للتكامل والتنمية المشتركة".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
انطلاق قمة التعاون بين تركيا وإيطاليا وليبيا في إسطنبول... صور
13:21 GMT
وأشار عبد الحميد الدبيبة إلى أن "الشراكات الإقليمية، القائمة على التعاون الاقتصادي العادل والتنسيق السياسي، تمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة استقرار حقيقية في المنطقة، لا سيما في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالهجرة والطاقة والأمن".
وتعد هذه القمة الثلاثية محطة مهمة في مسار الحوار الإقليمي، إذ تسعى ليبيا من خلالها إلى ترسيخ موقعها كشريك فعّال يسهم في صياغة حلول واقعية ومستدامة لمشكلات المنطقة.
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