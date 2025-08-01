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انطلاق قمة التعاون بين تركيا وإيطاليا وليبيا في إسطنبول... صور
انطلاق قمة التعاون بين تركيا وإيطاليا وليبيا في إسطنبول... صور
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الجمعة، في إسطنبول قمة التعاون الثلاثي بين تركيا وإيطاليا وليبيا، بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T13:21+0000
2025-08-01T13:21+0000
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واستقبل أردوغان ميلوني والدبيبة في مراسم رسمية منفصلة، أقيمت في مكتب الرئاسة في قصر دولمة بهتشة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وعقب مراسم الاستقبال، عقد أردوغان اجتماعا مغلقا مع ميلوني والدبيبة، بحضور وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية والأمن، عاكف تشاغاطاي قليتش.وذكرت وسائل إعلام ليبية محلية أن قمة ثلاثية ستنعقد، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول بين رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.وذكرت بوابة "الوسط"، مساء أمس الخميس، أن اللقاء سيتناول مجموعة واسعة من الملفات الاستراتيجية، على رأسها القضايا الإقليمية الرئيسية، والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاثة، واستغلال موارد الطاقة في البحر المتوسط، وتدفقات الهجرة.ومن جهتها، أعلنت الحكومة الإيطالية في روما أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ستزور تركيا، اليوم الجمعة، للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيجري في قصر دولما بهجة في مدينة إسطنبول.فيما لم تعلن حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في طرابلس أو الرئاسة التركية في أنقرة عن اللقاء.يشار إلى أنه في العاشر من شهر يوليو/حزيران الماضي، وقعت وزارة الدفاع في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، مع نظيرتها التركية اتفاقية تعاون لرفع قدرات الجيش الليبي كأولوية لبرنامج التطوير المؤسسي الذي تنفذه الوزارة.وجاءت الاتفاقية المشتركة في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وشملت بنودا للتعاون في مجالات التدريب العسكري المتقدم وتبادل الخبرات، والدعم الفني واللوجستي.وتعود أهداف الاتفاقية الليبية التركية المشتركة إلى تعزيز الجاهزية والكفاءة المهنية في صفوف الجيش الليبي، حيث تمثل هذه الخطوة جزءا من خطة وزارة الدفاع لتأهيل وتطوير منتسبي الجيش الليبي.ويأتي هذا في وقت جدّد الجانب التركي التزامه بمواصلة دعم ليبيا في برامج تطوير قدراتها الدفاعية، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين، حيث سبق في العام 2019، توقيع حكومة "الوفاق" السابقة، اتفاق تعاون عسكري مع تركيا، يتضمن إرسال مستشارين وبناء قدرات الجيش الليبي.وأبرم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في العام 2022، اتفاقيتي تعاون مع تركيا شملت "تطوير القدرات الجوية للقوات الليبية (طيارون وتقنيات وتدريب بدني)".ومن بين ما تضمنته تلك الاتفاقات أيضا، تعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة وتأسيس لجنة عسكرية مشتركة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250711/اتفاقية-عسكرية-جديدة-بين-حكومة-الدبيبة-وتركيا-تثير-مخاوف-انتهاك-السيادة-وتعميق-الانقسام-في-ليبيا-1102597331.html
https://sarabic.ae/20250628/ليبيا-تحبط-محاولة-تهريب-مهاجرين-كانوا-في-طريقهم-إلى-إيطاليا-1102162032.html
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أخبار تركيا اليوم, إيطاليا, أخبار ليبيا اليوم, رجب طيب أردوغان, عبد الحميد الدبيبة, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, إيطاليا, أخبار ليبيا اليوم, رجب طيب أردوغان, عبد الحميد الدبيبة, العالم, أخبار العالم الآن

انطلاق قمة التعاون بين تركيا وإيطاليا وليبيا في إسطنبول... صور

13:21 GMT 01.08.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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انطلقت، اليوم الجمعة، في إسطنبول قمة التعاون الثلاثي بين تركيا وإيطاليا وليبيا، بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة"، عبد الحميد الدبيبة.
واستقبل أردوغان ميلوني والدبيبة في مراسم رسمية منفصلة، أقيمت في مكتب الرئاسة في قصر دولمة بهتشة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وعقب مراسم الاستقبال، عقد أردوغان اجتماعا مغلقا مع ميلوني والدبيبة، بحضور وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية والأمن، عاكف تشاغاطاي قليتش.
وذكرت وسائل إعلام ليبية محلية أن قمة ثلاثية ستنعقد، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول بين رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وذكرت بوابة "الوسط"، مساء أمس الخميس، أن اللقاء سيتناول مجموعة واسعة من الملفات الاستراتيجية، على رأسها القضايا الإقليمية الرئيسية، والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاثة، واستغلال موارد الطاقة في البحر المتوسط، وتدفقات الهجرة.
ومن جهتها، أعلنت الحكومة الإيطالية في روما أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ستزور تركيا، اليوم الجمعة، للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيجري في قصر دولما بهجة في مدينة إسطنبول.
فيما لم تعلن حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في طرابلس أو الرئاسة التركية في أنقرة عن اللقاء.
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يشار إلى أنه في العاشر من شهر يوليو/حزيران الماضي، وقعت وزارة الدفاع في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، مع نظيرتها التركية اتفاقية تعاون لرفع قدرات الجيش الليبي كأولوية لبرنامج التطوير المؤسسي الذي تنفذه الوزارة.
وجاءت الاتفاقية المشتركة في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وشملت بنودا للتعاون في مجالات التدريب العسكري المتقدم وتبادل الخبرات، والدعم الفني واللوجستي.
وتعود أهداف الاتفاقية الليبية التركية المشتركة إلى تعزيز الجاهزية والكفاءة المهنية في صفوف الجيش الليبي، حيث تمثل هذه الخطوة جزءا من خطة وزارة الدفاع لتأهيل وتطوير منتسبي الجيش الليبي.
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ويأتي هذا في وقت جدّد الجانب التركي التزامه بمواصلة دعم ليبيا في برامج تطوير قدراتها الدفاعية، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين، حيث سبق في العام 2019، توقيع حكومة "الوفاق" السابقة، اتفاق تعاون عسكري مع تركيا، يتضمن إرسال مستشارين وبناء قدرات الجيش الليبي.
وأبرم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في العام 2022، اتفاقيتي تعاون مع تركيا شملت "تطوير القدرات الجوية للقوات الليبية (طيارون وتقنيات وتدريب بدني)".
ومن بين ما تضمنته تلك الاتفاقات أيضا، تعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة وتأسيس لجنة عسكرية مشتركة بين البلدين.
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