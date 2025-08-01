https://sarabic.ae/20250801/ترامب-الحرب-في-أوكرانيا-هي-حرب-بايدن-وليست-حربي-1103252303.html
ترامب: الحرب في أوكرانيا هي حرب بايدن وليست حربي
ترامب: الحرب في أوكرانيا هي حرب بايدن وليست حربي
سبوتنيك عربي
حمَّل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إدارة الرئيس السابق جو بايدن مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه". 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T00:23+0000
2025-08-01T00:23+0000
2025-08-01T00:23+0000
ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وعبر ترامب عن أسفه إزاء الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا، معتبراً أنها "محزنة".وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها الجمعة ردا على سؤال حول الضربات الروسية: "أعتقد أن أفعال روسيا محزنة للغاية... أعتقد أنها مقززة. هذه حرب بايدن وليست حربا لي".يُذكر أن القوات الروسية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 توجيه ضربات واسعة النطاق للبنية التحتية الأوكرانية، وذلك بعد يومين من الهجوم الذي استهدف جسر القرم، والذي اتهمت موسكو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراءه. وتشمل الضربات منشآت صناعات دفاعية ومراكز قيادة واتصالات عسكرية في مختلف أنحاء البلاد.وفي وقت سابق، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية أو البنية التحتية المدنية خلال العمليات القتالية ضد القوات الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250731/ترامب-المبعوث-الرئاسي-الأمريكي-ويتكوف-سيتوجه-إلى-روسيا-بعد-زيارة-إسرائيل-1103251002.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب: الحرب في أوكرانيا هي حرب بايدن وليست حربي
حمَّل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إدارة الرئيس السابق جو بايدن مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه".
وعبر ترامب عن أسفه إزاء الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا، معتبراً أنها "محزنة".
وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها الجمعة ردا على سؤال حول الضربات الروسية: "أعتقد أن أفعال روسيا محزنة للغاية... أعتقد أنها مقززة. هذه حرب بايدن وليست حربا لي".
يُذكر أن القوات الروسية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 توجيه ضربات واسعة النطاق للبنية التحتية الأوكرانية، وذلك بعد يومين من الهجوم الذي استهدف جسر القرم، والذي اتهمت موسكو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراءه. وتشمل الضربات منشآت صناعات دفاعية ومراكز قيادة واتصالات عسكرية في مختلف أنحاء البلاد.
وفي وقت سابق، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية أو البنية التحتية المدنية خلال العمليات القتالية ضد القوات الأوكرانية.