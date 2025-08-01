خبير عسكري أمريكي يتوقع حدوث خسارة كبرى قادمة للقوات المسلحة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لافروف يؤكد خلال محادثاته مع نظيره السوري الموقف المبدئي الداعم لسيادة سوريا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250801/خبير-عسكري-أمريكي-يتوقع-حدوث-خسارة-كبرى-قادمة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1103286019.html
خبير عسكري أمريكي يتوقع حدوث خسارة كبرى قادمة للقوات المسلحة الأوكرانية
خبير عسكري أمريكي يتوقع حدوث خسارة كبرى قادمة للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ذكر الضابط الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه بنجاح نحو كراسنوارميسك، وقد تفقد القوات المسلحة الأوكرانية تلك المنطقة قريبا. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T20:24+0000
2025-08-01T20:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وأضاف ديفيس في قناة "ديب دايف" على يوتيوب، أنه "دعونا ننظر إلى الجزء الشمالي، حيث تواصل روسيا تقدمها بثقة. يبدو أنه لم يتبق سوى كيلومترين تقريبا حتى مشارف قرية رودينسكوي، التي تقع على أراضيها شرايين نقل مهمة ضرورية لدعم بوكروفسك (الاسم الأوكراني لكراسنورميسك). إذا تمكنت روسيا من اختراق بوكروفسك، فستُحاصر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وسيتعين عليها إما الموت أو الاستسلام أو مغادرة المدينة".وبدأ تقدم الوحدات الروسية نحو هذه المدينة في أواخر ربيع عام 2024. وتتمتع تشاسوف يار بأهمية عملياتية واستراتيجية بالغة.
https://sarabic.ae/20250801/لافروف-نظام-كييف-وافق-على-اقتراح-روسيا-باستئناف-محادثات-إسطنبول-بفضل-إصرار-ترامب-1103280612.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

خبير عسكري أمريكي يتوقع حدوث خسارة كبرى قادمة للقوات المسلحة الأوكرانية

20:24 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
ذكر الضابط الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه بنجاح نحو كراسنوارميسك، وقد تفقد القوات المسلحة الأوكرانية تلك المنطقة قريبا.
وأضاف ديفيس في قناة "ديب دايف" على يوتيوب، أنه "دعونا ننظر إلى الجزء الشمالي، حيث تواصل روسيا تقدمها بثقة. يبدو أنه لم يتبق سوى كيلومترين تقريبا حتى مشارف قرية رودينسكوي، التي تقع على أراضيها شرايين نقل مهمة ضرورية لدعم بوكروفسك (الاسم الأوكراني لكراسنورميسك). إذا تمكنت روسيا من اختراق بوكروفسك، فستُحاصر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وسيتعين عليها إما الموت أو الاستسلام أو مغادرة المدينة".

وأشار ديفيس أيضا إلى أن تحرير تشاسوف يار فتح فرصة إضافية للجيش الروسي لمواصلة هجومه من الشمال إلى كونستانتينوفكا.

لافروف خلال كلمة في مجلس الدوما - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب
15:51 GMT

وحقق الجيش الروسي مؤخرًا نجاحًا ملحوظًا في منطقة العمليات الخاصة. ففي 31 يوليو/تموز، أفادت وزارة الدفاع أن وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" الروسية حررت مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبدأ تقدم الوحدات الروسية نحو هذه المدينة في أواخر ربيع عام 2024. وتتمتع تشاسوف يار بأهمية عملياتية واستراتيجية بالغة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала