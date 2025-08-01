https://sarabic.ae/20250801/خبير-عسكري-أمريكي-يتوقع-حدوث-خسارة-كبرى-قادمة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1103286019.html
خبير عسكري أمريكي يتوقع حدوث خسارة كبرى قادمة للقوات المسلحة الأوكرانية
خبير عسكري أمريكي يتوقع حدوث خسارة كبرى قادمة للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ذكر الضابط الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه بنجاح نحو كراسنوارميسك، وقد تفقد القوات المسلحة الأوكرانية تلك المنطقة قريبا. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T20:24+0000
2025-08-01T20:24+0000
2025-08-01T20:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وأضاف ديفيس في قناة "ديب دايف" على يوتيوب، أنه "دعونا ننظر إلى الجزء الشمالي، حيث تواصل روسيا تقدمها بثقة. يبدو أنه لم يتبق سوى كيلومترين تقريبا حتى مشارف قرية رودينسكوي، التي تقع على أراضيها شرايين نقل مهمة ضرورية لدعم بوكروفسك (الاسم الأوكراني لكراسنورميسك). إذا تمكنت روسيا من اختراق بوكروفسك، فستُحاصر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وسيتعين عليها إما الموت أو الاستسلام أو مغادرة المدينة".وبدأ تقدم الوحدات الروسية نحو هذه المدينة في أواخر ربيع عام 2024. وتتمتع تشاسوف يار بأهمية عملياتية واستراتيجية بالغة.
https://sarabic.ae/20250801/لافروف-نظام-كييف-وافق-على-اقتراح-روسيا-باستئناف-محادثات-إسطنبول-بفضل-إصرار-ترامب-1103280612.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
خبير عسكري أمريكي يتوقع حدوث خسارة كبرى قادمة للقوات المسلحة الأوكرانية
ذكر الضابط الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه بنجاح نحو كراسنوارميسك، وقد تفقد القوات المسلحة الأوكرانية تلك المنطقة قريبا.
وأضاف ديفيس في قناة "ديب دايف" على يوتيوب، أنه "دعونا ننظر إلى الجزء الشمالي، حيث تواصل روسيا تقدمها بثقة. يبدو أنه لم يتبق سوى كيلومترين تقريبا حتى مشارف قرية رودينسكوي، التي تقع على أراضيها شرايين نقل مهمة ضرورية لدعم بوكروفسك (الاسم الأوكراني لكراسنورميسك). إذا تمكنت روسيا من اختراق بوكروفسك، فستُحاصر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، وسيتعين عليها إما الموت أو الاستسلام أو مغادرة المدينة".
وأشار ديفيس أيضا إلى أن تحرير تشاسوف يار فتح فرصة إضافية للجيش الروسي لمواصلة هجومه من الشمال إلى كونستانتينوفكا.
وحقق الجيش الروسي مؤخرًا نجاحًا ملحوظًا في منطقة العمليات الخاصة. ففي 31 يوليو/تموز، أفادت وزارة الدفاع أن وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" الروسية حررت مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبدأ تقدم الوحدات الروسية نحو هذه المدينة في أواخر ربيع عام 2024. وتتمتع تشاسوف يار بأهمية عملياتية واستراتيجية بالغة.