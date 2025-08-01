https://sarabic.ae/20250801/دراسة-حديثة-البطاطس-أصلها-طماطم-1103279925.html

دراسة حديثة: البطاطس أصلها طماطم

دراسة حديثة: البطاطس أصلها طماطم

سبوتنيك عربي

قلبت دراسة علمية حديثة تصورا متعارف عليه بين سكان كوكب الأرض، وهو أن البطاطس والطماطم نباتين لا تربطهما أي علاقة سوى الطبق الذي يجمعهما. 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T15:25+0000

2025-08-01T15:25+0000

2025-08-01T15:25+0000

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وكشفت الدراسة التي نُشرت في مجلة "Cell" العلمية، أن البطاطس نشأت نتيجة تهجين طبيعي بين الطماطم البرية ونبات "إيتوبيروزوم" في جبال الأنديز، قبل نحو 9 ملايين عام.والطماطم البرية التي كانت تنمو في تلك المنطقة الجبلية تزاوجت مع نبات "إيتوبيروزوم"، ما أدى إلى اندماج مادتيهما الوراثيتين، وتكون نبات جديد هو البطاطس. وأوضح البروفيسور سانوين هوانغ، من معهد الجينوم الزراعي في شنتشن بالصين، أن "الطماطم هي الأم، وإيتوبيروزوم هو الأب، لكن العلاقة بينهما لم تكن واضحة منذ البداية".وذكر الباحثون أن نبات البطاطس يشبه "إيتوبيروزوم" في شكله الخارجي فوق سطح الأرض، لكن الفرق يظهر عند اقتلاع النبات، إذ أن "إيتوبيروزوم" لا يمتلك درنات، بل سيقانا رفيعة تحت الأرض.وعلّق البروفيسور جيمس ماليت، أستاذ علم الأحياء التطوري بجامعة هارفارد، على أهمية الدراسة قائلا: "إنها رائدة، وتُظهر كيف يمكن لحدث تهجين واحد أن يؤدي إلى ظهور عضو جديد، بل وحتى نوع جديد من النباتات".وأوضحت الدراسة أن البطاطس ورثت تركيبة جينية مستقرة من كلا "الوالدين"، مما منحها القدرة على تخزين الطاقة في درناتها، ومقاومة الظروف القاسية كالشتاء والجفاف، فضلا عن إمكانية التكاثر دون الحاجة لبذور أو تلقيح.وظهرت البطاطس لأول مرة في جبال الأنديز، وانتقلت إلى أوروبا في القرن الـ16 على متن السفن الإسبانية، ورغم أنها قوبلت في البداية بالريبة، إلا أنها سرعان ما أصبحت عنصرا غذائيا أساسيا بفضل قيمتها الغذائية وقدرتها على النمو في ظروف متنوعة.

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