https://sarabic.ae/20250801/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-الأعلى-درجات-حرارة-حول-العالم-1103264297.html
دولة عربية تتصدر قائمة الأعلى درجات حرارة حول العالم
دولة عربية تتصدر قائمة الأعلى درجات حرارة حول العالم
سبوتنيك عربي
تصدرت دولة عربية، اليوم الجمعة، جدول الدول الأكثر حرارة عالميا خلال الـ24 ساعة الماضية. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T09:27+0000
2025-08-01T09:27+0000
2025-08-01T09:27+0000
مجتمع
العراق
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/18/1079338784_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8929e4f2f59778deca388dbc450041fd.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أن 6 مدن عراقية سجلت أعلى درجات الحرارة في العالم، يتصدرها مطار البصرة الدولي.وأكد الموقع أن درجة الحرارة في مطار البصرة سجلت 50.5 مئوية، تليها حي الحسين في البصرة والفاو والعمارة وبدرة وعلي الغربي.وكانت السلطات العراقية قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات، الأحد الماضي، بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي سجلت أرقاما قياسية وصلت بعضها إلى 52 درجة مئوية خاصة في بغداد.وذكر المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة ستستمر عدة أيام ثم تعاود الانخفاض.وحسب بيانات نشرتها الأحوال الجوية العراقية، الأحد الماضي، سجلت 10 محافظات درجات حرارة تراوحت بين 50-52 درجة مئوية تقع غالبيتها في وسط وجنوبي البلاد فيما سجلت المحافظات الشمالية درجات حرارة تراوحت بين 44 إلى 49 درجة مئوية.وحذرت السلطات العراقية الأهالي من أن "الكتلة الحارة ستبلغ ذروتها وتزداد قوة تأثير الأشعة فوق البنفسجية بشكل مفرط لذلك من المستحسن الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وقت الظهر".وجاء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في العراق بالتزامن مع تدني إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد وعدم القدرة في تلبية الطلب لتجهيز المنازل بسبب توقف استيراد العراق للغاز من إيران وعدم توفر بدائل لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بكامل طاقتها الإنتاجية.
https://sarabic.ae/20230801/درجة-الحرارة-تتجاوز-نصف-درجة-الغليان-في-7-محافظات-عراقية-1079650774.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/18/1079338784_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_3c9d2c689b5af616db58d8dfa9f803e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, الأخبار
دولة عربية تتصدر قائمة الأعلى درجات حرارة حول العالم
تصدرت دولة عربية، اليوم الجمعة، جدول الدول الأكثر حرارة عالميا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر الموقع
الإلكتروني "السومرية نيوز"، صباح اليوم الجمعة، أن 6 مدن عراقية سجلت أعلى درجات الحرارة في العالم، يتصدرها مطار البصرة الدولي.
وأكد الموقع أن درجة الحرارة في مطار البصرة سجلت 50.5 مئوية، تليها حي الحسين في البصرة والفاو والعمارة وبدرة وعلي الغربي.
وكانت السلطات العراقية
قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات، الأحد الماضي، بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي سجلت أرقاما قياسية وصلت بعضها إلى 52 درجة مئوية خاصة في بغداد.
وذكر المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة ستستمر عدة أيام ثم تعاود الانخفاض.
وحسب بيانات نشرتها الأحوال الجوية العراقية، الأحد الماضي، سجلت 10 محافظات درجات حرارة تراوحت بين 50-52 درجة مئوية تقع غالبيتها في وسط وجنوبي البلاد فيما سجلت المحافظات الشمالية درجات حرارة تراوحت بين 44 إلى 49 درجة مئوية.
وحذرت السلطات العراقية الأهالي من أن "الكتلة الحارة ستبلغ ذروتها وتزداد قوة تأثير الأشعة فوق البنفسجية بشكل مفرط لذلك من المستحسن الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة
وقت الظهر".
وجاء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في العراق بالتزامن مع تدني إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد وعدم القدرة في تلبية الطلب لتجهيز المنازل بسبب توقف استيراد العراق للغاز من إيران وعدم توفر بدائل لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بكامل طاقتها الإنتاجية.