https://sarabic.ae/20250801/سكوت-ريتر-الوضع-على-خطوط-الجبهة-يتحول-ضد-الغرب-وأوكرانيا-1103275427.html

سكوت ريتر: الوضع على خطوط الجبهة يتحول ضد الغرب وأوكرانيا

سكوت ريتر: الوضع على خطوط الجبهة يتحول ضد الغرب وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكر الخبير والمحلل العسكري الأمريكي سكوت ريتر، أن الوضع على خطوط المواجهة يتحول ضد الغرب وأوكرانيا لصالح روسيا. 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T13:43+0000

2025-08-01T13:43+0000

2025-08-01T13:43+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

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وأضاف ريتر في لقاء حصري مع وكالة "سبوتنيك"، أنه "قبل أيام قليلة، سيطر الجيش الروسي على تشاسوف يار ويواصل تقدمه باتجاه بوكروفسك. تمثل هذه الأحداث ضربة قاصمة للقوات الأوكرانية".وأوضح ريتر، أنه "منذ الصيف الماضي حدد الرئيس الروسي شروط روسيا لإنهاء هذا النزاع. أولًا وقبل كل شيء، يجب أن يستند النزاع إلى الواقع الراهن، أي أن من يسعون إلى نتائج لا تتوافق مع الواقع سيصابون بخيبة أمل على الأرجح من رد روسيا.ووفقا للخبير الأمريكي، فإن "روسيا تسيطر على سماء أوكرانيا. فهي قادرة على شن هجمات باستخدام طائرات مسيرة، وصواريخ، وطائرات ضد العمق الاستراتيجي لأوكرانيا دون أي تدخل من أنظمة الدفاع الجوي الغربية. الوعد الذي قدمه الغرب والرئيس ترامب، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودول الاتحاد الأوروبي، بتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية هو وعدٌ أجوف، لأنه حتى لو توافرت هذه الأسلحة، فلن تكون متاحةً ضمن جدول زمني يُمكّن من تغيير أو تعديل واقع ساحة المعركة.وأضاف: " تعتقد روسيا أن استمرار فلاديمير زيلينسكي في الرئاسة غير شرعي، فإذا كانت روسيا ستتفاوض لإنهاء النزاع مع أوكرانيا، فعليها أن يكون لديها نظيره المُخوّل قانونيًا بالتحدث باسم أوكرانيا. ومن وجهة النظر الروسية، فلاديمير زيلينسكي ليس هذا الشخص".

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