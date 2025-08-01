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سكوت ريتر: الوضع على خطوط الجبهة يتحول ضد الغرب وأوكرانيا
سكوت ريتر: الوضع على خطوط الجبهة يتحول ضد الغرب وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير والمحلل العسكري الأمريكي سكوت ريتر، أن الوضع على خطوط المواجهة يتحول ضد الغرب وأوكرانيا لصالح روسيا. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T13:43+0000
2025-08-01T13:43+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
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وأضاف ريتر في لقاء حصري مع وكالة "سبوتنيك"، أنه "قبل أيام قليلة، سيطر الجيش الروسي على تشاسوف يار ويواصل تقدمه باتجاه بوكروفسك. تمثل هذه الأحداث ضربة قاصمة للقوات الأوكرانية".وأوضح ريتر، أنه "منذ الصيف الماضي حدد الرئيس الروسي شروط روسيا لإنهاء هذا النزاع. أولًا وقبل كل شيء، يجب أن يستند النزاع إلى الواقع الراهن، أي أن من يسعون إلى نتائج لا تتوافق مع الواقع سيصابون بخيبة أمل على الأرجح من رد روسيا.ووفقا للخبير الأمريكي، فإن "روسيا تسيطر على سماء أوكرانيا. فهي قادرة على شن هجمات باستخدام طائرات مسيرة، وصواريخ، وطائرات ضد العمق الاستراتيجي لأوكرانيا دون أي تدخل من أنظمة الدفاع الجوي الغربية. الوعد الذي قدمه الغرب والرئيس ترامب، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودول الاتحاد الأوروبي، بتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية هو وعدٌ أجوف، لأنه حتى لو توافرت هذه الأسلحة، فلن تكون متاحةً ضمن جدول زمني يُمكّن من تغيير أو تعديل واقع ساحة المعركة.وأضاف: " تعتقد روسيا أن استمرار فلاديمير زيلينسكي في الرئاسة غير شرعي، فإذا كانت روسيا ستتفاوض لإنهاء النزاع مع أوكرانيا، فعليها أن يكون لديها نظيره المُخوّل قانونيًا بالتحدث باسم أوكرانيا. ومن وجهة النظر الروسية، فلاديمير زيلينسكي ليس هذا الشخص".
https://sarabic.ae/20250801/لوكاشينكو-أدعم-موقف-بوتين-بشأن-المفاوضات-مع-أوكرانيا-بشكل-مطلق-1103269615.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

سكوت ريتر: الوضع على خطوط الجبهة يتحول ضد الغرب وأوكرانيا

13:43 GMT 01.08.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر
ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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حصري
ذكر الخبير والمحلل العسكري الأمريكي سكوت ريتر، أن الوضع على خطوط المواجهة يتحول ضد الغرب وأوكرانيا لصالح روسيا.
وأضاف ريتر في لقاء حصري مع وكالة "سبوتنيك"، أنه "قبل أيام قليلة، سيطر الجيش الروسي على تشاسوف يار ويواصل تقدمه باتجاه بوكروفسك. تمثل هذه الأحداث ضربة قاصمة للقوات الأوكرانية".

وأكد الخبير العسكري، أن " موقع روسيا في ساحة المعركة يسمح الآن لها بالتفاوض من موقع قوة".

وأوضح ريتر، أنه "منذ الصيف الماضي حدد الرئيس الروسي شروط روسيا لإنهاء هذا النزاع. أولًا وقبل كل شيء، يجب أن يستند النزاع إلى الواقع الراهن، أي أن من يسعون إلى نتائج لا تتوافق مع الواقع سيصابون بخيبة أمل على الأرجح من رد روسيا.
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وأكد الخبير على أن "الروس يواصلون سيطرتهم على طول خط التماس. وستتبع السيطرة الأخيرة على تشاسوف يار، والهجوم الروسي المستمر على بوكروفسك، تقدمٌ روسيٌّ في أماكن أخرى، في زابوروجيا وفي جميع أنحاء دونيتسك، وفي مقاطعة خاركوف وسومي. خلاصة القول هي أن الجيش الروسي مسيطر أينما كان على تماس مع الأوكرانيين، وسيستمر في ذلك، ولا شيء يُتوقع أن يُغير هذه النتيجة".

ووفقا للخبير الأمريكي، فإن "روسيا تسيطر على سماء أوكرانيا. فهي قادرة على شن هجمات باستخدام طائرات مسيرة، وصواريخ، وطائرات ضد العمق الاستراتيجي لأوكرانيا دون أي تدخل من أنظمة الدفاع الجوي الغربية. الوعد الذي قدمه الغرب والرئيس ترامب، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودول الاتحاد الأوروبي، بتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية هو وعدٌ أجوف، لأنه حتى لو توافرت هذه الأسلحة، فلن تكون متاحةً ضمن جدول زمني يُمكّن من تغيير أو تعديل واقع ساحة المعركة.
وأضاف: " تعتقد روسيا أن استمرار فلاديمير زيلينسكي في الرئاسة غير شرعي، فإذا كانت روسيا ستتفاوض لإنهاء النزاع مع أوكرانيا، فعليها أن يكون لديها نظيره المُخوّل قانونيًا بالتحدث باسم أوكرانيا. ومن وجهة النظر الروسية، فلاديمير زيلينسكي ليس هذا الشخص".
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