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https://sarabic.ae/20250801/متحدث-باسم-فتح-لا-حل-إلا-بمقاومة-شعبية-شاملة-وإرادة-دولية-حقيقية-1103283614.html
متحدث باسم "فتح": لا حل إلا بمقاومة شعبية شاملة وإرادة دولية حقيقية
متحدث باسم "فتح": لا حل إلا بمقاومة شعبية شاملة وإرادة دولية حقيقية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، أن المرحلة الحالية هي "الأسوأ على فلسطين والقضية الفلسطينية"، محذرًا من أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة "تنفذ... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T18:06+0000
2025-08-01T18:06+0000
العالم العربي
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
حصري
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وأوضح دولة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "المشهد في غزة والضفة يكرس سياسات الاحتلال ولا مؤشرات على وقف الحرب"، مضيفًا أن "لا قرار أمريكي بإنهاء الحرب في غزة، ويريدون تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية، بينما نحن أصحاب قضية شعب ووجود".كما لفت إلى أن "نتنياهو يسعى فقط لاستعادة أسراه لاستكمال حربه، في حين حماس تصر على التفاوض منفردة دون إشراكنا، ولا نعرف تفاصيل المفاوضات إلا عبر الوسطاء".وشدد دولة على أن "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والبيت الجامع"، معتبرا أن "الخيار الأمثل اليوم، إلى جانب مقاومة شعبية شاملة، يتمثل في إرادة دولية حقيقية تتجاوز العباءة الأمريكية، لتطبيق الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال".وعن أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، قال دولة: "لبنان وقف إلى جانب شعبنا ومن حقه فرض سيادته وتنظيم سلاح المخيمات، ونحن ملتزمون بأي قرار تتخذه الدولة اللبنانية، ولن نكون عقبة أمام استقرارها. سنعمل على تنظيم الوضع الداخلي للمخيمات بمسؤولية كبيرة، مع مراعاة تعقيداتها".وفي وقت سابق، عبرت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن رفضها الشديد لما وصفته بالتصريحات العدائية والتطاول السياسي والإعلامي الصادر عن بعض قيادات حركة "حماس" الفلسطينية تجاه كل من مصر والأردن. وأكدت أن "هذه التصريحات لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا تخدم قضيته الوطنية، بل تسيء إلى علاقات فلسطين العربية وتُضعف الموقف القومي الموحد الداعم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع".وشددت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام، على أن مصر والأردن كانتا دائما سندا حقيقيا للفلسطينيين في مختلف مراحل نضالهم، منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250801/متحدث-الأونروا-يكشف-لـ-سبوتنيك--الوضع-الإنساني-في-غزة-وتطورات-عملية-إدخال-المساعدات-الإنسانية-1103277751.html
https://sarabic.ae/20250801/حماس-زيارة-ويتكوف-إلى-غزة-استعراض-دعائي-1103265263.html
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العالم العربي, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, حصري
العالم العربي, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, حصري

متحدث باسم "فتح": لا حل إلا بمقاومة شعبية شاملة وإرادة دولية حقيقية

18:06 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiمنظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة.
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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حصري
أكد المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، أن المرحلة الحالية هي "الأسوأ على فلسطين والقضية الفلسطينية"، محذرًا من أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة "تنفذ مشروع تصفية القضية الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته".
وأوضح دولة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "المشهد في غزة والضفة يكرس سياسات الاحتلال ولا مؤشرات على وقف الحرب"، مضيفًا أن "لا قرار أمريكي بإنهاء الحرب في غزة، ويريدون تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية، بينما نحن أصحاب قضية شعب ووجود".
وأشار إلى "تحويل مراكز المساعدات إلى مراكز طاردة بعد فشل تهجير الفلسطينيين"، مثمنا "الموقفين المصري والأردني اللذين ساهما في إفشال مخطط التهجير المستمر".
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
متحدث "الأونروا" يكشف لـ "سبوتنيك" الوضع الإنساني في غزة وتطورات عملية إدخال المساعدات الإنسانية
14:53 GMT
كما لفت إلى أن "نتنياهو يسعى فقط لاستعادة أسراه لاستكمال حربه، في حين حماس تصر على التفاوض منفردة دون إشراكنا، ولا نعرف تفاصيل المفاوضات إلا عبر الوسطاء".
وشدد دولة على أن "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والبيت الجامع"، معتبرا أن "الخيار الأمثل اليوم، إلى جانب مقاومة شعبية شاملة، يتمثل في إرادة دولية حقيقية تتجاوز العباءة الأمريكية، لتطبيق الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال".
وعن أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، قال دولة: "لبنان وقف إلى جانب شعبنا ومن حقه فرض سيادته وتنظيم سلاح المخيمات، ونحن ملتزمون بأي قرار تتخذه الدولة اللبنانية، ولن نكون عقبة أمام استقرارها. سنعمل على تنظيم الوضع الداخلي للمخيمات بمسؤولية كبيرة، مع مراعاة تعقيداتها".
ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الرئاسي الخاص للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
"حماس": زيارة ويتكوف إلى غزة استعراض دعائي
10:04 GMT
وفي وقت سابق، عبرت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن رفضها الشديد لما وصفته بالتصريحات العدائية والتطاول السياسي والإعلامي الصادر عن بعض قيادات حركة "حماس" الفلسطينية تجاه كل من مصر والأردن.
وأكدت أن "هذه التصريحات لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا تخدم قضيته الوطنية، بل تسيء إلى علاقات فلسطين العربية وتُضعف الموقف القومي الموحد الداعم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع".
وشددت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام، على أن مصر والأردن كانتا دائما سندا حقيقيا للفلسطينيين في مختلف مراحل نضالهم، منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
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