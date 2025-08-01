https://sarabic.ae/20250801/متحدث-باسم-فتح-لا-حل-إلا-بمقاومة-شعبية-شاملة-وإرادة-دولية-حقيقية-1103283614.html

متحدث باسم "فتح": لا حل إلا بمقاومة شعبية شاملة وإرادة دولية حقيقية

متحدث باسم "فتح": لا حل إلا بمقاومة شعبية شاملة وإرادة دولية حقيقية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، أن المرحلة الحالية هي "الأسوأ على فلسطين والقضية الفلسطينية"، محذرًا من أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة "تنفذ... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T18:06+0000

2025-08-01T18:06+0000

2025-08-01T18:06+0000

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وأوضح دولة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "المشهد في غزة والضفة يكرس سياسات الاحتلال ولا مؤشرات على وقف الحرب"، مضيفًا أن "لا قرار أمريكي بإنهاء الحرب في غزة، ويريدون تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية، بينما نحن أصحاب قضية شعب ووجود".كما لفت إلى أن "نتنياهو يسعى فقط لاستعادة أسراه لاستكمال حربه، في حين حماس تصر على التفاوض منفردة دون إشراكنا، ولا نعرف تفاصيل المفاوضات إلا عبر الوسطاء".وشدد دولة على أن "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والبيت الجامع"، معتبرا أن "الخيار الأمثل اليوم، إلى جانب مقاومة شعبية شاملة، يتمثل في إرادة دولية حقيقية تتجاوز العباءة الأمريكية، لتطبيق الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال".وعن أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، قال دولة: "لبنان وقف إلى جانب شعبنا ومن حقه فرض سيادته وتنظيم سلاح المخيمات، ونحن ملتزمون بأي قرار تتخذه الدولة اللبنانية، ولن نكون عقبة أمام استقرارها. سنعمل على تنظيم الوضع الداخلي للمخيمات بمسؤولية كبيرة، مع مراعاة تعقيداتها".وفي وقت سابق، عبرت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن رفضها الشديد لما وصفته بالتصريحات العدائية والتطاول السياسي والإعلامي الصادر عن بعض قيادات حركة "حماس" الفلسطينية تجاه كل من مصر والأردن. وأكدت أن "هذه التصريحات لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا تخدم قضيته الوطنية، بل تسيء إلى علاقات فلسطين العربية وتُضعف الموقف القومي الموحد الداعم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع".وشددت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام، على أن مصر والأردن كانتا دائما سندا حقيقيا للفلسطينيين في مختلف مراحل نضالهم، منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20250801/متحدث-الأونروا-يكشف-لـ-سبوتنيك--الوضع-الإنساني-في-غزة-وتطورات-عملية-إدخال-المساعدات-الإنسانية-1103277751.html

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