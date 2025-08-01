https://sarabic.ae/20250801/مشهد-صادم-لهذا-السبب-عليك-الحذر-عند-العبور-أمام-الشاحنات-فيديو-1103265462.html
مشهد صادم... لهذا السبب عليك الحذر عند العبور أمام الشاحنات... فيديو
مشهد صادم... لهذا السبب عليك الحذر عند العبور أمام الشاحنات... فيديو
سبوتنيك عربي
لقي فتى تركي مصرعه في مدينة إسطنبول، عندما دهسته شاحنة قمامة خلال مروره أمامها مباشرةً من دون أن يراه السائق. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T10:25+0000
2025-08-01T10:25+0000
2025-08-01T10:25+0000
مجتمع
أخبار تركيا اليوم
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حافلة
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ويظهر مقطع فيديو الحادث الذي تعرض له الفتى صاحب الـ 12 عاما عند مروره أمام شاحنة قمامة كانت متوقفة، وتحركت فجأة لإكمال طريقها نحو حاوية أخرى.كما تظهر لقطات الفيديو أن الفتى كان منشغلاً وغير مكترث باهتمام للطريق الذي قطعه، ولم يتضح من المقطع إن كان يحمل هاتفاً بيده أو لا؟ وعوضا عن الخطأ الذي ارتكبه بمروره أمام الشاحنة مباشرة، لم يرفع الضحية يديه لتنبيه السائق بمروره أمام المركبة العالية، كما تقتضي قواعد وتعليمات السلامة.
https://sarabic.ae/20250728/ساحل-العاج-مقتل-ما-لا-يقل-عن-16-شخصا-وإصابة-51-آخرين-في-حادث-تصادم-حافلة-ركاب-مع-شاحنة--1103096836.html
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أخبار تركيا اليوم, حوادث, حافلة, شاحنة
أخبار تركيا اليوم, حوادث, حافلة, شاحنة
مشهد صادم... لهذا السبب عليك الحذر عند العبور أمام الشاحنات... فيديو
لقي فتى تركي مصرعه في مدينة إسطنبول، عندما دهسته شاحنة قمامة خلال مروره أمامها مباشرةً من دون أن يراه السائق.
ويظهر مقطع فيديو الحادث
الذي تعرض له الفتى صاحب الـ 12 عاما عند مروره أمام شاحنة قمامة كانت متوقفة، وتحركت فجأة لإكمال طريقها نحو حاوية أخرى.
وأدرك سائق الشاحنة أنه دهس أحدًا ما عندما ارتفعت مركبته فجأة عن الطريق المستوي في منطقة "إسنيورت"، وتوقف على الفور، لكن كان كل شيء قد انتهى، وذلك بمفارقة الفتى للحياة تحت عجلات الشاحنة.
كما تظهر لقطات الفيديو أن الفتى كان منشغلاً وغير مكترث باهتمام للطريق الذي قطعه، ولم يتضح من المقطع إن كان يحمل هاتفاً بيده أو لا؟ وعوضا عن الخطأ الذي ارتكبه بمروره أمام الشاحنة مباشرة، لم يرفع الضحية يديه لتنبيه السائق بمروره أمام المركبة العالية، كما تقتضي قواعد وتعليمات السلامة.