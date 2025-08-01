https://sarabic.ae/20250801/ناسا-التعاون-الروسي-الأمريكي-ضروري-لإنزال-محطة-الفضاء-الدولية-من-المدار-1103287522.html
ناسا: التعاون الروسي الأمريكي ضروري لإنزال محطة الفضاء الدولية من المدار
ناسا: التعاون الروسي الأمريكي ضروري لإنزال محطة الفضاء الدولية من المدار
سبوتنيك عربي
قال نائب مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) كين باورسوكس إن روسيا والولايات المتحدة يجب أن تتعاونا في عملية إنزال محطة الفضاء الدولية من المدار. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T22:24+0000
2025-08-01T22:24+0000
2025-08-01T22:24+0000
ناسا
أخبار محطة الفضاء الدولية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103535/01/1035350192_0:0:1827:1028_1920x0_80_0_0_95734cacc4c60d39b149a76f49dab799.jpg
وأضاف باورسوكس خلال مؤتمر صحفي بثته الوكالة: "المحطة تتطلب جهود جميع الشركاء، وخاصة روسيا وأمريكا، اللتين ينبغي أن تكونا قادرتين على التعاون لإنزالها من المدار".وكان رئيس وكالة "روسكوسموس" دميتري باكانوف قد أعلن سابقاً، في رد على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، أن إنزال المحطة من المدار سيتم بحلول عام 2030.يُذكر أن روسيا مددت عمل قطاعها في المحطة حتى عام 2028، بينما يرغب باقي الشركاء في استمرارها حتى عام 2030. ووفقاً لباكانوف، فقد تم إعداد مشروع برنامج إنزال المحطة، ومن المتوقع أن تستغرق العملية نحو عامين ونصف.
https://sarabic.ae/20250731/روسكوسموس-وناسا-تقرران-التعاون-بين-المحطات-المدارية-الوطنية-بعد-محطة-الفضاء-الدولية-1103247536.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103535/01/1035350192_203:0:1827:1218_1920x0_80_0_0_08dce88c69c0bd1006ed52b6f8bdde0b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ناسا, أخبار محطة الفضاء الدولية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ناسا, أخبار محطة الفضاء الدولية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ناسا: التعاون الروسي الأمريكي ضروري لإنزال محطة الفضاء الدولية من المدار
قال نائب مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) كين باورسوكس إن روسيا والولايات المتحدة يجب أن تتعاونا في عملية إنزال محطة الفضاء الدولية من المدار.
وأضاف باورسوكس خلال مؤتمر صحفي بثته الوكالة: "المحطة تتطلب جهود جميع الشركاء، وخاصة روسيا وأمريكا، اللتين ينبغي أن تكونا قادرتين على التعاون لإنزالها من المدار".
وكان رئيس وكالة "روسكوسموس" دميتري باكانوف قد أعلن سابقاً، في رد على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، أن إنزال المحطة من المدار
سيتم بحلول عام 2030.
يُذكر أن روسيا مددت عمل قطاعها في المحطة حتى عام 2028، بينما يرغب باقي الشركاء في استمرارها حتى عام 2030. ووفقاً لباكانوف، فقد تم إعداد مشروع برنامج إنزال المحطة، ومن المتوقع أن تستغرق العملية نحو عامين ونصف.