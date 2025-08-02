البطيخ الأحمر... عشق لا يمكن مقاومته

بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون

التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟

عالم سبوتنيك

بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء