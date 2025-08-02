البطيخ الأحمر... عشق لا يمكن مقاومته

مزارعون يجمعون البطيخ في مزرعة بمحافظة ديكينغ، مدينة هوتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين،
مزارعون يجمعون البطيخ في مزرعة بمحافظة ديكينغ، مدينة هوتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين،
مظلة شمسية مطبوعة عليها بطيخة تقف على شاطئ بحيرة برومباخ المزدحم في يوم حار.
مظلة شمسية مطبوعة عليها بطيخة تقف على شاطئ بحيرة برومباخ المزدحم في يوم حار.
يستمتع الليمور ذو الذيل الحلقي بأيام الصيف الباردة بتناول البطيخ البارد الذي أعده حارس حديقة حيوان شنيانغ للغابات في شنيانغ، مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين.
يستمتع الليمور ذو الذيل الحلقي بأيام الصيف الباردة بتناول البطيخ البارد الذي أعده حارس حديقة حيوان شنيانغ للغابات في شنيانغ، مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين.
التقط معجبون يرتدون أزياءً متطابقة على شكل بطيخة، تُمثل أغنية "Watermelon Sugar"، صورةً لهم قبل حفل هاري ستايلز "Love On Tour 2022" في ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك.
التقط معجبون يرتدون أزياءً متطابقة على شكل بطيخة، تُمثل أغنية "Watermelon Sugar"، صورةً لهم قبل حفل هاري ستايلز "Love On Tour 2022" في ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك.
أطفال يتناولون البطيخ في روضة أطفال في هاندان، مقاطعة خبي شمال الصين.
أطفال يتناولون البطيخ في روضة أطفال في هاندان، مقاطعة خبي شمال الصين.
حيوانات السرقاط تأكل بطيخة في حديقة حيوان هانوفر.
حيوانات السرقاط تأكل بطيخة في حديقة حيوان هانوفر.
صخرة كبيرة مرسومة على شكل بطيخة على جانب طريق عبر صحراء أتاكاما شمال تشيلي.
صخرة كبيرة مرسومة على شكل بطيخة على جانب طريق عبر صحراء أتاكاما شمال تشيلي.
فرس نهر يأكل البطيخ ليبرد نفسه في حديقة حيوان تشنغتشو في يوم صيفي حار.
فرس نهر يأكل البطيخ ليبرد نفسه في حديقة حيوان تشنغتشو في يوم صيفي حار.
منظر جوي لعدة قوارب تجارية صغيرة تحمل أشخاصًا يفرغون حمولتهم من البطيخ في ميناء دكا النهري القديم على طول نهر بوريجانجا في دكا، بنغلاديش.
منظر جوي لعدة قوارب تجارية صغيرة تحمل أشخاصًا يفرغون حمولتهم من البطيخ في ميناء دكا النهري القديم على طول نهر بوريجانجا في دكا، بنغلاديش.
حطم محمد كهرمانوفيتش بيده 16 بطيخة في دقيقة واحدة على بطن لوكريزيا ألبانيز في معهد التسجيلات الألماني، محققًا رقما قياسيا عالميا.
حطم محمد كهرمانوفيتش بيده 16 بطيخة في دقيقة واحدة على بطن لوكريزيا ألبانيز في معهد التسجيلات الألماني، محققًا رقما قياسيا عالميا.
سياح بالقرب من النصب التذكاري لبطيخ خاكاس في محيط مدينة سايانوغورسك في جمهورية خاكاسيا.
سياح بالقرب من النصب التذكاري لبطيخ خاكاس في محيط مدينة سايانوغورسك في جمهورية خاكاسيا.
ثلاثة طلاب من الصف الثالث الثانوي يُظهرون البطيخ الذي حصلوا عليه، ويُظهرون لفتاتهم الرابحة لتشجيع أنفسهم.
ثلاثة طلاب من الصف الثالث الثانوي يُظهرون البطيخ الذي حصلوا عليه، ويُظهرون لفتاتهم الرابحة لتشجيع أنفسهم.