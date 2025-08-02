البطيخ الأحمر... عشق لا يمكن مقاومته

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لافروف يؤكد خلال محادثاته مع نظيره السوري الموقف المبدئي الداعم لسيادة سوريا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
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29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
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59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
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https://sarabic.ae/20250802/البطيخ-الأحمر-عشق-لا-يمكن-مقاومته-----1103300201.html
البطيخ الأحمر... عشق لا يمكن مقاومته
البطيخ الأحمر... عشق لا يمكن مقاومته
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتينك"، مجموعة من الصور التي تظهر تناول ورسم البطيخ الأحمر في مناسبات واحتفالات مختلفة. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

البطيخ الأحمر... عشق لا يمكن مقاومته

13:15 GMT 02.08.2025
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جمع لكم فريق "سبوتينك"، مجموعة من الصور التي تظهر تناول ورسم البطيخ الأحمر في مناسبات واحتفالات مختلفة.
© Getty Images / VCG/Xie Shangguo

مزارعون يجمعون البطيخ في مزرعة بمحافظة ديكينغ، مدينة هوتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين،

مزارعون يجمعون البطيخ في مزرعة بمحافظة ديكينغ، مدينة هوتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين، - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Xie Shangguo

مزارعون يجمعون البطيخ في مزرعة بمحافظة ديكينغ، مدينة هوتشو، مقاطعة تشجيانغ، الصين،

© Getty Images / picture alliance/Daniel Karmann

مظلة شمسية مطبوعة عليها بطيخة تقف على شاطئ بحيرة برومباخ المزدحم في يوم حار.

مظلة شمسية مطبوعة عليها بطيخة تقف على شاطئ بحيرة برومباخ المزدحم في يوم حار. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / picture alliance/Daniel Karmann

مظلة شمسية مطبوعة عليها بطيخة تقف على شاطئ بحيرة برومباخ المزدحم في يوم حار.

© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

يستمتع الليمور ذو الذيل الحلقي بأيام الصيف الباردة بتناول البطيخ البارد الذي أعده حارس حديقة حيوان شنيانغ للغابات في شنيانغ، مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين.

يستمتع الليمور ذو الذيل الحلقي بأيام الصيف الباردة بتناول البطيخ البارد الذي أعده حارس حديقة حيوان شنيانغ للغابات في شنيانغ، مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

يستمتع الليمور ذو الذيل الحلقي بأيام الصيف الباردة بتناول البطيخ البارد الذي أعده حارس حديقة حيوان شنيانغ للغابات في شنيانغ، مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين.

© Getty Images / Alexi Rosenfeld

التقط معجبون يرتدون أزياءً متطابقة على شكل بطيخة، تُمثل أغنية "Watermelon Sugar"، صورةً لهم قبل حفل هاري ستايلز "Love On Tour 2022" في ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك.

التقط معجبون يرتدون أزياءً متطابقة على شكل بطيخة، تُمثل أغنية &quot;Watermelon Sugar&quot;، صورةً لهم قبل حفل هاري ستايلز &quot;Love On Tour 2022&quot; في ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Alexi Rosenfeld

التقط معجبون يرتدون أزياءً متطابقة على شكل بطيخة، تُمثل أغنية "Watermelon Sugar"، صورةً لهم قبل حفل هاري ستايلز "Love On Tour 2022" في ماديسون سكوير غاردن بمدينة نيويورك.

© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

أطفال يتناولون البطيخ في روضة أطفال في هاندان، مقاطعة خبي شمال الصين.

أطفال يتناولون البطيخ في روضة أطفال في هاندان، مقاطعة خبي شمال الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

أطفال يتناولون البطيخ في روضة أطفال في هاندان، مقاطعة خبي شمال الصين.

© Getty Images / picture alliance/Julian Stratenschulte

حيوانات السرقاط تأكل بطيخة في حديقة حيوان هانوفر.

حيوانات السرقاط تأكل بطيخة في حديقة حيوان هانوفر. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / picture alliance/Julian Stratenschulte

حيوانات السرقاط تأكل بطيخة في حديقة حيوان هانوفر.

© Getty Images / VW Pics/Universal Images Group/Jon G. Fuller

صخرة كبيرة مرسومة على شكل بطيخة على جانب طريق عبر صحراء أتاكاما شمال تشيلي.

صخرة كبيرة مرسومة على شكل بطيخة على جانب طريق عبر صحراء أتاكاما شمال تشيلي. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VW Pics/Universal Images Group/Jon G. Fuller

صخرة كبيرة مرسومة على شكل بطيخة على جانب طريق عبر صحراء أتاكاما شمال تشيلي.

© Getty Images / China News Service/VCG/Li Chaoqing

فرس نهر يأكل البطيخ ليبرد نفسه في حديقة حيوان تشنغتشو في يوم صيفي حار.

فرس نهر يأكل البطيخ ليبرد نفسه في حديقة حيوان تشنغتشو في يوم صيفي حار. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / China News Service/VCG/Li Chaoqing

فرس نهر يأكل البطيخ ليبرد نفسه في حديقة حيوان تشنغتشو في يوم صيفي حار.

© Getty Images / NurPhoto/Muhammad Amdad Hossain

منظر جوي لعدة قوارب تجارية صغيرة تحمل أشخاصًا يفرغون حمولتهم من البطيخ في ميناء دكا النهري القديم على طول نهر بوريجانجا في دكا، بنغلاديش.

منظر جوي لعدة قوارب تجارية صغيرة تحمل أشخاصًا يفرغون حمولتهم من البطيخ في ميناء دكا النهري القديم على طول نهر بوريجانجا في دكا، بنغلاديش. - سبوتنيك عربي
9/12
© Getty Images / NurPhoto/Muhammad Amdad Hossain

منظر جوي لعدة قوارب تجارية صغيرة تحمل أشخاصًا يفرغون حمولتهم من البطيخ في ميناء دكا النهري القديم على طول نهر بوريجانجا في دكا، بنغلاديش.

© Getty Images / picture alliance/Ulrich Perrey

حطم محمد كهرمانوفيتش بيده 16 بطيخة في دقيقة واحدة على بطن لوكريزيا ألبانيز في معهد التسجيلات الألماني، محققًا رقما قياسيا عالميا.

حطم محمد كهرمانوفيتش بيده 16 بطيخة في دقيقة واحدة على بطن لوكريزيا ألبانيز في معهد التسجيلات الألماني، محققًا رقما قياسيا عالميا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / picture alliance/Ulrich Perrey

حطم محمد كهرمانوفيتش بيده 16 بطيخة في دقيقة واحدة على بطن لوكريزيا ألبانيز في معهد التسجيلات الألماني، محققًا رقما قياسيا عالميا.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

سياح بالقرب من النصب التذكاري لبطيخ خاكاس في محيط مدينة سايانوغورسك في جمهورية خاكاسيا.

سياح بالقرب من النصب التذكاري لبطيخ خاكاس في محيط مدينة سايانوغورسك في جمهورية خاكاسيا. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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سياح بالقرب من النصب التذكاري لبطيخ خاكاس في محيط مدينة سايانوغورسك في جمهورية خاكاسيا.

© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

ثلاثة طلاب من الصف الثالث الثانوي يُظهرون البطيخ الذي حصلوا عليه، ويُظهرون لفتاتهم الرابحة لتشجيع أنفسهم.

ثلاثة طلاب من الصف الثالث الثانوي يُظهرون البطيخ الذي حصلوا عليه، ويُظهرون لفتاتهم الرابحة لتشجيع أنفسهم. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

ثلاثة طلاب من الصف الثالث الثانوي يُظهرون البطيخ الذي حصلوا عليه، ويُظهرون لفتاتهم الرابحة لتشجيع أنفسهم.

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