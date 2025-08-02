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https://sarabic.ae/20250802/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-12-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1103312101.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 14 مقذوفا . 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T23:10+0000
2025-08-02T23:33+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
قصف
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام": " خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 12 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها عشر حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور دونيتسك وأخرى على محور يناكييفو".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 14 مقذوفا.وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد من سكان غورلوفكا .يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل 8 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
https://sarabic.ae/20250802/جنود-أوكرانيون-يطلقون-النار-على-عائلة-من-أربعة-أفراد-في-سيليدوف-بدونيتسك-1103311786.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, قصف, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, قصف, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

23:10 GMT 02.08.2025 (تم التحديث: 23:33 GMT 02.08.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 14 مقذوفا .
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام": " خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 12 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها عشر حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور دونيتسك وأخرى على محور يناكييفو".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 14 مقذوفا.
وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد من سكان غورلوفكا .
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنود أوكرانيون يطلقون النار على عائلة من أربعة أفراد في سيليدوف بدونيتسك
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يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل 8 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
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