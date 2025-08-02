https://sarabic.ae/20250802/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-12-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1103312101.html

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

سبوتنيك عربي

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 14 مقذوفا . 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T23:10+0000

2025-08-02T23:10+0000

2025-08-02T23:33+0000

أخبار جمهورية دونيتسك

قصف

روسيا

القوات الأوكرانية

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دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تليغرام": " خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 12 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها عشر حالات على محور غورلوفكا، وحالة قصف واحدة على محور دونيتسك وأخرى على محور يناكييفو".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 14 مقذوفا.وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد من سكان غورلوفكا .يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل 8 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترًا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.

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