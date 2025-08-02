https://sarabic.ae/20250802/جنود-أوكرانيون-يطلقون-النار-على-عائلة-من-أربعة-أفراد-في-سيليدوف-بدونيتسك-1103311786.html
جنود أوكرانيون يطلقون النار على عائلة من أربعة أفراد في سيليدوف بدونيتسك
جنود أوكرانيون يطلقون النار على عائلة من أربعة أفراد في سيليدوف بدونيتسك
سبوتنيك عربي
أطلق جنود من القوات الأوكرانية النار على عائلة من أربعة أفراد في مدينة سيليدوفو (المعروفة أيضًا باسم سيليدوف) في جمهورية دونيتسك الشعبية، عندما كانت المدينة... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T21:36+0000
2025-08-02T21:36+0000
2025-08-02T21:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
مقتل مدنيين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088466232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77ab442ca79ec8c3c82e62818182af46.jpg
موسكو –سبوتنيك. جاء ذلك وفقا لما ذكره أحد السكان المحليين، يوري ياتسيوتا، لوكالة "سبوتنيك" أمس السبت، "وقعت هذه المأساة ليلة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024. دخلت مجموعة من وحدة أوكرانية المدينة. أطلقوا النار على الجميع، في كل مكان، حيث رأوا أن الناس موجودون".وتابع، "عندما طرقت القوات الأوكرانية أحد المنازل، ظنّت العائلة الساكنة أن الجيش الروسي قد دخل المدينة ففتحت الأبواب".ولفت ياتسيوتا إلى أن جنود القوات الأوكرانية أطلقوا النار على العائلة دون تحديد هويتهم، ولم يتسن دفن العائلة إلا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024.في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مدينة سيليدوفو.
https://sarabic.ae/20250728/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103106931.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088466232_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7a7663d76a0a1e3f887e9408fe678f86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, مقتل مدنيين
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, مقتل مدنيين
جنود أوكرانيون يطلقون النار على عائلة من أربعة أفراد في سيليدوف بدونيتسك
حصري
أطلق جنود من القوات الأوكرانية النار على عائلة من أربعة أفراد في مدينة سيليدوفو (المعروفة أيضًا باسم سيليدوف) في جمهورية دونيتسك الشعبية، عندما كانت المدينة تحت احتلال القوات الأوكرانية.
موسكو –سبوتنيك. جاء ذلك وفقا لما ذكره أحد السكان المحليين، يوري ياتسيوتا، لوكالة "سبوتنيك" أمس السبت، "وقعت هذه المأساة ليلة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024. دخلت مجموعة من وحدة أوكرانية المدينة. أطلقوا النار على الجميع
، في كل مكان، حيث رأوا أن الناس موجودون".
وأضاف، "هنا قبر سيرجي كوروفكا، ووالدته ناتاليا كوروفكا، وكان هناك أيضًا ابنا أخيها، اللذان وصلا في اللحظة التي دخلت فيها القوات الأوكرانية [سيليدوفو]".
وتابع، "عندما طرقت القوات الأوكرانية أحد المنازل، ظنّت العائلة الساكنة أن الجيش الروسي قد دخل المدينة ففتحت الأبواب".
ولفت ياتسيوتا إلى أن جنود القوات الأوكرانية أطلقوا النار على العائلة دون تحديد هويتهم، ولم يتسن دفن العائلة إلا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024.
في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مدينة سيليدوفو.