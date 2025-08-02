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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250802/جنود-أوكرانيون-يطلقون-النار-على-عائلة-من-أربعة-أفراد-في-سيليدوف-بدونيتسك-1103311786.html
جنود أوكرانيون يطلقون النار على عائلة من أربعة أفراد في سيليدوف بدونيتسك
جنود أوكرانيون يطلقون النار على عائلة من أربعة أفراد في سيليدوف بدونيتسك
سبوتنيك عربي
أطلق جنود من القوات الأوكرانية النار على عائلة من أربعة أفراد في مدينة سيليدوفو (المعروفة أيضًا باسم سيليدوف) في جمهورية دونيتسك الشعبية، عندما كانت المدينة... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T21:36+0000
2025-08-02T21:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
مقتل مدنيين
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موسكو –سبوتنيك. جاء ذلك وفقا لما ذكره أحد السكان المحليين، يوري ياتسيوتا، لوكالة "سبوتنيك" أمس السبت، "وقعت هذه المأساة ليلة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024. دخلت مجموعة من وحدة أوكرانية المدينة. أطلقوا النار على الجميع، في كل مكان، حيث رأوا أن الناس موجودون".وتابع، "عندما طرقت القوات الأوكرانية أحد المنازل، ظنّت العائلة الساكنة أن الجيش الروسي قد دخل المدينة ففتحت الأبواب".ولفت ياتسيوتا إلى أن جنود القوات الأوكرانية أطلقوا النار على العائلة دون تحديد هويتهم، ولم يتسن دفن العائلة إلا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024.في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مدينة سيليدوفو.
https://sarabic.ae/20250728/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103106931.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, مقتل مدنيين
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا, مقتل مدنيين

جنود أوكرانيون يطلقون النار على عائلة من أربعة أفراد في سيليدوف بدونيتسك

21:36 GMT 02.08.2025
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أطلق جنود من القوات الأوكرانية النار على عائلة من أربعة أفراد في مدينة سيليدوفو (المعروفة أيضًا باسم سيليدوف) في جمهورية دونيتسك الشعبية، عندما كانت المدينة تحت احتلال القوات الأوكرانية.
موسكو –سبوتنيك. جاء ذلك وفقا لما ذكره أحد السكان المحليين، يوري ياتسيوتا، لوكالة "سبوتنيك" أمس السبت، "وقعت هذه المأساة ليلة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024. دخلت مجموعة من وحدة أوكرانية المدينة. أطلقوا النار على الجميع، في كل مكان، حيث رأوا أن الناس موجودون".
وأضاف، "هنا قبر سيرجي كوروفكا، ووالدته ناتاليا كوروفكا، وكان هناك أيضًا ابنا أخيها، اللذان وصلا في اللحظة التي دخلت فيها القوات الأوكرانية [سيليدوفو]".
وتابع، "عندما طرقت القوات الأوكرانية أحد المنازل، ظنّت العائلة الساكنة أن الجيش الروسي قد دخل المدينة ففتحت الأبواب".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
28 يوليو, 10:02 GMT
ولفت ياتسيوتا إلى أن جنود القوات الأوكرانية أطلقوا النار على العائلة دون تحديد هويتهم، ولم يتسن دفن العائلة إلا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024.
في 29 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مدينة سيليدوفو.
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