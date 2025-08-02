https://sarabic.ae/20250802/بوتين-يهنئ-المظليين-الروس-بيوم-القوات-المجوقلة-1103296101.html
بوتين يهنئ المظليين الروس بيوم القوات "المجوقلة"
بوتين يهنئ المظليين الروس بيوم القوات "المجوقلة"
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أفراد وقدامى المحاربين في القوات المحمولة جواً بمناسبة عيدهم اليوم في روسيا. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T10:31+0000
2025-08-02T10:31+0000
2025-08-02T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100257043_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2ae288cccccff8c5ead7fc89818a31e7.jpg
وأضاف الرئيس الروسي: "أهنئكم بعيدكم المهني والذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس القوات المحمولة جواً. إن الجيل الحالي من الجنود والضباط يعتز بالتقاليد العسكرية المجيدة ويعززها، ويحترم بقداسة قوانين الأخوة القوية للقوات المحمولة جواً، ويقاتل بشجاعة من أجل الحق والعدالة خلال العملية العسكرية الخاصة، ويدافع عن مصالحنا الوطنية بشرف".وأكد الرئيس أن شجاعتهم وجرأتهم وصمودهم ستظل دائمًا مثالا للوطنية الحقة والوفاء بالقسم والواجب العسكري.وأضاف بوتين: "تتجلى هذه الصفات جليًا في شعاركم القوي "لا أحد سوانا". كان كل من خدم في القوات المحمولة جوًا قدوةً له".وشكر بشكل خاص "قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، الذين شاركوا في عمليات عسكرية شجاعة".ذكر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في وقت سابق اليوم السبت، أن زيادة القدرة القتالية للقوات المحمولة جوا تبقى أحد الاتجاهات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية.وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن "المستوى الرفيع من التدريب، والإتقان الماهر لوسائل القتال الحديثة، والخبرة القتالية الواسعة للمظليين، تُمكّنهم من حل أعقد وأهم المهام بفعالية، وتظل سنداً موثوقاً للقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية".وأضاف أنه "في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة، تظل زيادة القدرات القتالية للقوات المحمولة جوا، كأداة فعّالة لحماية مصالح روسيا وضمان أمنها، أحد المجالات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية".
https://sarabic.ae/20250802/بيلاؤوسوف-في-سياق-التهديدات-تعتبر-زيادة-قدرات-القوات-المجوقلة-أولوية-لتطوير-القوات-الروسية-1103292803.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100257043_124:0:1251:845_1920x0_80_0_0_676c182384c93fbc57bcca370864c639.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
بوتين يهنئ المظليين الروس بيوم القوات "المجوقلة"
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أفراد وقدامى المحاربين في القوات المحمولة جواً بمناسبة عيدهم اليوم في روسيا.
وأضاف الرئيس الروسي: "أهنئكم بعيدكم المهني والذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس القوات المحمولة جواً. إن الجيل الحالي من الجنود والضباط يعتز بالتقاليد العسكرية المجيدة ويعززها، ويحترم بقداسة قوانين الأخوة القوية للقوات المحمولة جواً، ويقاتل بشجاعة من أجل الحق والعدالة خلال العملية العسكرية الخاصة، ويدافع عن مصالحنا الوطنية بشرف".
ووفقا للرئيس الروسي، "فقد سطر عناصر القوات الروسية المحمولة جوا الأسطوريون صفحات لا تنسى في تاريخ بطولات البلاد".
وأكد الرئيس أن شجاعتهم وجرأتهم وصمودهم ستظل دائمًا مثالا للوطنية الحقة والوفاء بالقسم والواجب العسكري.
وأضاف بوتين: "تتجلى هذه الصفات جليًا في شعاركم القوي "لا أحد سوانا". كان كل من خدم في القوات المحمولة جوًا قدوةً له".
وشكر بشكل خاص "قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، الذين شاركوا في عمليات عسكرية شجاعة".
وفي الختام، أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن المظليين الروس سيواصلون تقديم مساهمة كبيرة في تعزيز القوة القتالية للجيش، وضمان القدرة الدفاعية والأمنية للبلاد، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.
ذكر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في وقت سابق اليوم السبت، أن زيادة القدرة القتالية للقوات المحمولة جوا تبقى أحد الاتجاهات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية.
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن "المستوى الرفيع من التدريب، والإتقان الماهر لوسائل القتال الحديثة، والخبرة القتالية الواسعة للمظليين، تُمكّنهم من حل أعقد وأهم المهام بفعالية، وتظل سنداً موثوقاً للقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية".
وأضاف أنه "في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة، تظل زيادة القدرات القتالية للقوات المحمولة جوا، كأداة فعّالة لحماية مصالح روسيا وضمان أمنها، أحد المجالات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية".