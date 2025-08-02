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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250802/بوتين-يهنئ-المظليين-الروس-بيوم-القوات-المجوقلة-1103296101.html
بوتين يهنئ المظليين الروس بيوم القوات "المجوقلة"
بوتين يهنئ المظليين الروس بيوم القوات "المجوقلة"
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أفراد وقدامى المحاربين في القوات المحمولة جواً بمناسبة عيدهم اليوم في روسيا. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T10:31+0000
2025-08-02T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف الرئيس الروسي: "أهنئكم بعيدكم المهني والذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس القوات المحمولة جواً. إن الجيل الحالي من الجنود والضباط يعتز بالتقاليد العسكرية المجيدة ويعززها، ويحترم بقداسة قوانين الأخوة القوية للقوات المحمولة جواً، ويقاتل بشجاعة من أجل الحق والعدالة خلال العملية العسكرية الخاصة، ويدافع عن مصالحنا الوطنية بشرف".وأكد الرئيس أن شجاعتهم وجرأتهم وصمودهم ستظل دائمًا مثالا للوطنية الحقة والوفاء بالقسم والواجب العسكري.وأضاف بوتين: "تتجلى هذه الصفات جليًا في شعاركم القوي "لا أحد سوانا". كان كل من خدم في القوات المحمولة جوًا قدوةً له".وشكر بشكل خاص "قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، الذين شاركوا في عمليات عسكرية شجاعة".ذكر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في وقت سابق اليوم السبت، أن زيادة القدرة القتالية للقوات المحمولة جوا تبقى أحد الاتجاهات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية.وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن "المستوى الرفيع من التدريب، والإتقان الماهر لوسائل القتال الحديثة، والخبرة القتالية الواسعة للمظليين، تُمكّنهم من حل أعقد وأهم المهام بفعالية، وتظل سنداً موثوقاً للقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية".وأضاف أنه "في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة، تظل زيادة القدرات القتالية للقوات المحمولة جوا، كأداة فعّالة لحماية مصالح روسيا وضمان أمنها، أحد المجالات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية".
https://sarabic.ae/20250802/بيلاؤوسوف-في-سياق-التهديدات-تعتبر-زيادة-قدرات-القوات-المجوقلة-أولوية-لتطوير-القوات-الروسية-1103292803.html
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روسيا
روسيا

بوتين يهنئ المظليين الروس بيوم القوات "المجوقلة"

10:31 GMT 02.08.2025
© Mikhail Klimentyevزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ميدان التدريب التابع للمنطقة العسكرية الغربية في مقاطعة ريازان، 2022
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ميدان التدريب التابع للمنطقة العسكرية الغربية في مقاطعة ريازان، 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© Mikhail Klimentyev
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أفراد وقدامى المحاربين في القوات المحمولة جواً بمناسبة عيدهم اليوم في روسيا.
وأضاف الرئيس الروسي: "أهنئكم بعيدكم المهني والذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس القوات المحمولة جواً. إن الجيل الحالي من الجنود والضباط يعتز بالتقاليد العسكرية المجيدة ويعززها، ويحترم بقداسة قوانين الأخوة القوية للقوات المحمولة جواً، ويقاتل بشجاعة من أجل الحق والعدالة خلال العملية العسكرية الخاصة، ويدافع عن مصالحنا الوطنية بشرف".

ووفقا للرئيس الروسي، "فقد سطر عناصر القوات الروسية المحمولة جوا الأسطوريون صفحات لا تنسى في تاريخ بطولات البلاد".

وأكد الرئيس أن شجاعتهم وجرأتهم وصمودهم ستظل دائمًا مثالا للوطنية الحقة والوفاء بالقسم والواجب العسكري.
وأضاف بوتين: "تتجلى هذه الصفات جليًا في شعاركم القوي "لا أحد سوانا". كان كل من خدم في القوات المحمولة جوًا قدوةً له".
المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف: زيادة قدرات القوات "المجوقلة" تعتبر أولوية لتطوير الجيش الروسي في مواجهة التهديدات
08:14 GMT
وشكر بشكل خاص "قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، الذين شاركوا في عمليات عسكرية شجاعة".

وفي الختام، أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن المظليين الروس سيواصلون تقديم مساهمة كبيرة في تعزيز القوة القتالية للجيش، وضمان القدرة الدفاعية والأمنية للبلاد، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

ذكر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في وقت سابق اليوم السبت، أن زيادة القدرة القتالية للقوات المحمولة جوا تبقى أحد الاتجاهات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية.
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن "المستوى الرفيع من التدريب، والإتقان الماهر لوسائل القتال الحديثة، والخبرة القتالية الواسعة للمظليين، تُمكّنهم من حل أعقد وأهم المهام بفعالية، وتظل سنداً موثوقاً للقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية".
وأضاف أنه "في مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة، تظل زيادة القدرات القتالية للقوات المحمولة جوا، كأداة فعّالة لحماية مصالح روسيا وضمان أمنها، أحد المجالات ذات الأولوية لتطوير القوات المسلحة الروسية".
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