https://sarabic.ae/20250802/ترامب-يجدد-اعتراف-أمريكا-بالسيادة-المغربية-على-الصحراء-1103307134.html
ترامب يجدد اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء
ترامب يجدد اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء
سبوتنيك عربي
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T16:58+0000
2025-08-02T16:58+0000
2025-08-02T16:58+0000
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وجدد ترامب، التأكيد على اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي "باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع"، مؤكدا أن واشنطن تولي أهمية كبيرة للشراكة "القوية والدائمة" التي تربطها بالمغرب.وأكد على "المضي قدما بالأولويات المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء"، حسب وكالة الأنباء المغربية.وفي عام 2020، أعلن السفير الأمريكي في الرباط حينها، ديفيد فيشر، مؤخرا، أن بلاده اعتمدت خريطة رسمية جديدة للمغرب تشمل الصحراء الغربية. وقال السفير ديفيد فيشر، "هذه الخريطة هي تمثيل ملموس للإعلان الجريء للرئيس ترامب قبل يومين - الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".وكان العاهل المغربي محمد السادس، قد قرر قبلها استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال مع إسرائيل. وقال بيان للقصر الملكي، "هذه التدابير لا تمس، بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".في حين أعلن ترامب في ولايته الأولى، أنه أصدر مرسوما رئاسيا يقضي باعتراف بلاده لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء.كما قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
https://sarabic.ae/20220211/إسرائيل-المغرب-مهم-جدا-بالنسبة-لنا-ونعمل-عن-كثب-مع-أمريكا-لحل-مشكلة-الصحراء-1058371076.html
https://sarabic.ae/20201212/برلماني-مغربي-قرار-أمريكا-الاعتراف-بمغربية-الصحراء-يقلب-موازين-القوى-1047492433.html
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أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ترامب يجدد اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش.
وجدد ترامب، التأكيد على اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي "باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع"، مؤكدا أن واشنطن تولي أهمية كبيرة للشراكة "القوية والدائمة" التي تربطها بالمغرب.
وأكد على "المضي قدما بالأولويات المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء"، حسب وكالة
الأنباء المغربية.
11 فبراير 2022, 09:48 GMT
وفي عام 2020، أعلن السفير الأمريكي في الرباط حينها، ديفيد فيشر، مؤخرا، أن بلاده اعتمدت خريطة رسمية جديدة للمغرب
تشمل الصحراء الغربية.
وقال السفير ديفيد فيشر، "هذه الخريطة هي تمثيل ملموس للإعلان الجريء للرئيس ترامب قبل يومين - الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".
وكان العاهل المغربي محمد السادس
، قد قرر قبلها استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال مع إسرائيل.
12 ديسمبر 2020, 20:08 GMT
وقال بيان للقصر الملكي، "هذه التدابير لا تمس، بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".
في حين أعلن ترامب في ولايته الأولى، أنه أصدر مرسوما رئاسيا يقضي باعتراف بلاده لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء.
كما قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.