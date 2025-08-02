https://sarabic.ae/20250802/ترامب-يجدد-اعتراف-أمريكا-بالسيادة-المغربية-على-الصحراء-1103307134.html

ترامب يجدد اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء

ترامب يجدد اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء

سبوتنيك عربي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش. 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T16:58+0000

2025-08-02T16:58+0000

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وجدد ترامب، التأكيد على اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي "باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع"، مؤكدا أن واشنطن تولي أهمية كبيرة للشراكة "القوية والدائمة" التي تربطها بالمغرب.وأكد على "المضي قدما بالأولويات المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء"، حسب وكالة الأنباء المغربية.وفي عام 2020، أعلن السفير الأمريكي في الرباط حينها، ديفيد فيشر، مؤخرا، أن بلاده اعتمدت خريطة رسمية جديدة للمغرب تشمل الصحراء الغربية. وقال السفير ديفيد فيشر، "هذه الخريطة هي تمثيل ملموس للإعلان الجريء للرئيس ترامب قبل يومين - الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".وكان العاهل المغربي محمد السادس، قد قرر قبلها استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال مع إسرائيل. وقال بيان للقصر الملكي، "هذه التدابير لا تمس، بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".في حين أعلن ترامب في ولايته الأولى، أنه أصدر مرسوما رئاسيا يقضي باعتراف بلاده لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء.كما قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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