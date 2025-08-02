https://sarabic.ae/20250802/سيصل-الأرض-عالم-أمريكي-يطلق-تحذيرا-بشأن-نجم-غامض-1103303707.html
"سيصل الأرض"... عالم أمريكي يطلق تحذيرا بشأن نجم غامض
"سيصل الأرض"... عالم أمريكي يطلق تحذيرا بشأن نجم غامض
سبوتنيك عربي
صرح عالم جامعة هارفارد، آفي لوب، أن جسمًا بين نجمي غامضًا يمر عبر نظامنا الشمسي سيصل إلى الأرض بحلول عام 2025. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T13:56+0000
2025-08-02T13:56+0000
2025-08-02T13:56+0000
مجتمع
العالم
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101736/93/1017369369_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_488e790542476d14b0643d223f1dc1e8.jpg
وتابع البروفيسور آفي لوب، أن الجسم المسمى 3I/ATLAS، تم اكتشافه لأول مرة في الأول من يوليو/ تموز الفائت، وتوقع لوب وصوله إلى الأرض بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و5 ديسمبر/ كانون الاول 2025.وخلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي في مايو/ أيار الماضي، كان لوب أحد المتحدثين الرئيسيين حول الأجسام الطائرة المجهولة، داعياً إلى تمويل أكبر للبحث في هذه الظواهر التي "لا نملك حتى الآن فهماً واضحاً لها".
https://sarabic.ae/20250802/نجاة-غواص-بعد-5-أيام-في-كهف-تحت-المياه-1103298856.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101736/93/1017369369_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_6c8bba3a973bd93c07b370ee3aa8dce6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, علوم
"سيصل الأرض"... عالم أمريكي يطلق تحذيرا بشأن نجم غامض
صرح عالم جامعة هارفارد، آفي لوب، أن جسمًا بين نجمي غامضًا يمر عبر نظامنا الشمسي سيصل إلى الأرض بحلول عام 2025.
وتابع البروفيسور آفي لوب، أن الجسم المسمى 3I/ATLAS، تم اكتشافه لأول مرة في الأول من يوليو/ تموز الفائت، وتوقع لوب وصوله إلى الأرض بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و5 ديسمبر/ كانون الاول 2025.
ويعتقد أيضا أن حجمه كبير جدًا، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لجسم قادم من خارج النظام الشمسي.
كما كشف العالم مؤخرا عن نتائج بحثية تشير إلى وجود شظايا معدنية تم انتشالها من قاع المحيط الهادئ قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة عام 2014، تحتوي على عناصر غريبة لم ترصد سابقاً في نظامنا الشمسي، مرجحاً أن تكون بقايا جسم فضائي أو مركبة مجهولة.
وخلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي في مايو/ أيار الماضي، كان لوب أحد المتحدثين الرئيسيين حول الأجسام الطائرة المجهولة، داعياً إلى تمويل أكبر للبحث في هذه الظواهر التي "لا نملك حتى الآن فهماً واضحاً لها".