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مقتل مدني برصاص الأمن في قاعدة جوية أمريكية بأريزونا
مقتل مدني برصاص الأمن في قاعدة جوية أمريكية بأريزونا
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤول عسكري أمريكي، بأن مدنيا لقي مصرعه برصاص الأمن، أثناء محاولته اقتحام قاعدة ديفيس-مونثان الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T05:58+0000
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وأوضح العقيد خوسيه كابريرا، في تصريح نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن الحادث وقع فجر الجمعة، مشيرا إلى أن "أفراد الأمن تصرفوا وفقا لتدريبهم لحماية المنشأة وطياريها"، معربا عن أسفه لفقدان الأرواح.ووقع الحادث في حوالي الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي، عندما تجاهل شخص مدني تعليمات التوقف عند البوابة الرئيسية للقاعدة الواقعة قرب مدينة توسون.وبحسب بيان القوات الجوية الأمريكية، فإن الرجل كان يقود سيارته بطريقة غير طبيعية، واصطدم بحاجز أمني، ثم حاول الفرار، ما دفع أحد عناصر الأمن لإطلاق النار عليه، فأرداه قتيلا.
https://sarabic.ae/20250623/إعلام-إيراني-هجوم-يستهدف-قاعدة-عسكرية-أمريكية-في-سوريا-1101959703.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مقتل مدني برصاص الأمن في قاعدة جوية أمريكية بأريزونا

05:58 GMT 02.08.2025 (تم التحديث: 06:03 GMT 02.08.2025)
© Sputnik . Vladimir Perogov / الانتقال إلى بنك الصورقاعدة عسكرية أمريكية
قاعدة عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© Sputnik . Vladimir Perogov
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تابعنا عبر
أفاد مسؤول عسكري أمريكي، بأن مدنيا لقي مصرعه برصاص الأمن، أثناء محاولته اقتحام قاعدة ديفيس-مونثان الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية.
وأوضح العقيد خوسيه كابريرا، في تصريح نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن الحادث وقع فجر الجمعة، مشيرا إلى أن "أفراد الأمن تصرفوا وفقا لتدريبهم لحماية المنشأة وطياريها"، معربا عن أسفه لفقدان الأرواح.
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ووقع الحادث في حوالي الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي، عندما تجاهل شخص مدني تعليمات التوقف عند البوابة الرئيسية للقاعدة الواقعة قرب مدينة توسون.
وبحسب بيان القوات الجوية الأمريكية، فإن الرجل كان يقود سيارته بطريقة غير طبيعية، واصطدم بحاجز أمني، ثم حاول الفرار، ما دفع أحد عناصر الأمن لإطلاق النار عليه، فأرداه قتيلا.
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