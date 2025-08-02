https://sarabic.ae/20250802/ملك-ماليزيا-يزور-موسكو-في-الفترة-من-5-إلى-10-أغسطس-ويجري-مباحثات-مع-بوتين-1103291997.html
ملك ماليزيا يزور موسكو في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس ويجري مباحثات مع بوتين
ملك ماليزيا يزور موسكو في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس ويجري مباحثات مع بوتين
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، سيزور روسيا في الفترة من 5 إلى 10 آب/أغسطس الجاري، حيث سيجري مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T07:17+0000
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وقال الكرملين في بيان إن "الحاكم الأعلى لماليزيا السلطان إبراهيم سيجري زيارة دولة إلى روسيا الاتحادية في الفترة من 5 إلى 10 آب/أغسطس".وقال بوتين عقب المحادثات الروسية الماليزية: "الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء ماليزيا، السيد أنور إبراهيم، إلى روسيا، والمحادثات التي جرت هنا، تشهد بوضوح على أن العلاقات الروسية الماليزية في تطور، وتتطور بنجاح وتقدم، ويحرص الجانبان بصدق على جعل هذا التفاعل أكثر جدوى وإثمارًا، وتتوافر جميع المتطلبات اللازمة لذلك".وأضاف بوتين: "نحن نعمل على فتح حركة جوية مباشرة بين بلدينا، وهو ما سيساعد بالتأكيد في حل الاتصالات التجارية والإنسانية".
https://sarabic.ae/20250802/ترامب-يهدد-روسيا-بعقوبات-ويعترف-أن-بوتين-يعرف-كيف-يتجاوزها-1103288442.html
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روسيا, العالم
ملك ماليزيا يزور موسكو في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس ويجري مباحثات مع بوتين
أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، سيزور روسيا في الفترة من 5 إلى 10 آب/أغسطس الجاري، حيث سيجري مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الكرملين في بيان إن "الحاكم الأعلى لماليزيا السلطان إبراهيم سيجري زيارة دولة إلى روسيا الاتحادية في الفترة من 5 إلى 10 آب/أغسطس".
وأضاف أن السلطان إبراهيم سيجري مباحثات مع بوتين في موسكو، في السادس من آب/أغسطس، حيث سيناقش الزعيمان تطوير العلاقات بين روسيا وماليزيا، والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 14 مايو/ أيار الفائت، أن العلاقات بين روسيا وماليزيا في تطور مستمر، وأن الدولتين مهتمتان بتطويرها، وكل المتطلبات الأساسية لذلك متوفرة.
وقال بوتين عقب المحادثات الروسية الماليزية: "الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء ماليزيا، السيد أنور إبراهيم، إلى روسيا، والمحادثات التي جرت هنا، تشهد بوضوح على أن العلاقات الروسية الماليزية في تطور، وتتطور بنجاح وتقدم، ويحرص الجانبان بصدق على جعل هذا التفاعل أكثر جدوى وإثمارًا، وتتوافر جميع المتطلبات اللازمة لذلك".
وأضاف بوتين: "نحن نعمل على فتح حركة جوية مباشرة بين بلدينا، وهو ما سيساعد بالتأكيد في حل الاتصالات التجارية والإنسانية".