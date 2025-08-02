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https://sarabic.ae/20250802/ناسا-وحش-كوني-يبتلع-نجما-ويحدث-انفجارا-هائلا--1103311025.html
ناسا: "وحش كوني" يبتلع نجما ويحدث انفجارا هائلا
ناسا: "وحش كوني" يبتلع نجما ويحدث انفجارا هائلا
سبوتنيك عربي
رصدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مشهدا مذهلا لثقب أسود نادر، يُعتقد أنه من النوع متوسط الكتلة، وهو يمزق نجما ويُسبب انفجارا كونيا هائلا، في حدث يُعد دليلا... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
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ورصد العلماء الثقب الأسود المعروف باسم HLX-1، والواقع على بعد 450 مليون سنة ضوئية من الأرض عند الحافة الخارجية للمجرة NGC 6099، وفقا لموقع "لايف ساينس". ويُظهر مقطع رسوم متحركة أعده العلماء لحظة تمزيق الثقب الأسود للنجم، ما أدى إلى انفجار مدو.وقال: "إنه يمنحنا نظرة نادرة إلى تطور هذه الوحوش الكونية".وتُعد الثقوب السوداء متوسطة الكتلة غامضة ويصعب رصدها، حيث قد تُشبه تجمعات الثقوب الصغيرة أو تختبئ خلف مجموعات نجمية قريبة. و يحذر العلماء، مع ذلك، من أن HLX-1 يحتاج إلى مزيد من الدراسة لتأكيد طبيعته، إذ قد يكون الوميض ناتجا عن ظواهر أخرى مثل تقلبات في قرص التراكم المحيط بالثقب الأسود.ويتوقع علماء الفلك، مع دخول جيل جديد من التلسكوبات المتطورة حيز التشغيل، اكتشاف المزيد من هذه الثقوب السوداء الغامضة، مما يعزز فهمنا للكون وتطور هذه الظواهر الكونية الضخمة.
https://sarabic.ae/20250731/ناسا-لقاء-مرتقب-مع-روسكوسموس-الروسية-قد-يحدد-مسار-الحوار-المستقبلي-1103208863.html
https://sarabic.ae/20250712/بعد-رصد-جسم-غامض-يقترب-من-الشمس-بسرعة-فائقة-ناسا-تكشف-درجة-خطورته-1102633990.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان

ناسا: "وحش كوني" يبتلع نجما ويحدث انفجارا هائلا

20:10 GMT 02.08.2025
© Sputnik . Sergey Mamontovناسا
ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© Sputnik . Sergey Mamontov
تابعنا عبر
رصدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مشهدا مذهلا لثقب أسود نادر، يُعتقد أنه من النوع متوسط الكتلة، وهو يمزق نجما ويُسبب انفجارا كونيا هائلا، في حدث يُعد دليلا قويا على وجود "الحلقة المفقودة" في تطور الثقوب السوداء.
ورصد العلماء الثقب الأسود المعروف باسم HLX-1، والواقع على بعد 450 مليون سنة ضوئية من الأرض عند الحافة الخارجية للمجرة NGC 6099، وفقا لموقع "لايف ساينس".
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ويُظهر مقطع رسوم متحركة أعده العلماء لحظة تمزيق الثقب الأسود للنجم، ما أدى إلى انفجار مدو.

من جانبه، أوضح الدكتور يي تشي تشانغ، رئيس فريق البحث من جامعة تسينغ هوا الوطنية في تايوان، أن "هذا الاكتشاف يُشبه العثور على "حلقة مفقودة" تربط بين الثقوب السوداء الصغيرة الناتجة عن انهيار النجوم والثقوب السوداء العملاقة التي تهيمن على المجرات."

وقال: "إنه يمنحنا نظرة نادرة إلى تطور هذه الوحوش الكونية".

وتُعد الثقوب السوداء متوسطة الكتلة غامضة ويصعب رصدها، حيث قد تُشبه تجمعات الثقوب الصغيرة أو تختبئ خلف مجموعات نجمية قريبة.
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و يحذر العلماء، مع ذلك، من أن HLX-1 يحتاج إلى مزيد من الدراسة لتأكيد طبيعته، إذ قد يكون الوميض ناتجا عن ظواهر أخرى مثل تقلبات في قرص التراكم المحيط بالثقب الأسود.

ويتوقع علماء الفلك، مع دخول جيل جديد من التلسكوبات المتطورة حيز التشغيل، اكتشاف المزيد من هذه الثقوب السوداء الغامضة، مما يعزز فهمنا للكون وتطور هذه الظواهر الكونية الضخمة.
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