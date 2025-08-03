إصابة مدني في دونيتسك نتيجة انفجار لغم مضاد للأفراد

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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
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بابل العراقية تراث إنساني
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اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
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شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250803/إصابة-مدني-في-دونيتسك-نتيجة-انفجار-لغم-مضاد-للأفراد-1103339575.html
إصابة مدني في دونيتسك نتيجة انفجار لغم مضاد للأفراد
إصابة مدني في دونيتسك نتيجة انفجار لغم مضاد للأفراد
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتنسيق والمراقبة بشأن جرائم الحرب في أوكرانيا، أمس الأحد، إصابة مدني في منطقة بتروفسكي بمدينة دونيتسك... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T22:20+0000
2025-08-03T22:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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وأفاد المكتب عبر تلغرام: "دونيتسك، منطقة بتروفسكي... أصيب رجل من مواليد عام 1973 نتيجة انفجار لغم".وأضاف المكتب أنه حتى 3 أغسطس/آب، بلغ إجمالي عدد المصابين جراء انفجارات الألغام المضادة للأفراد 188 مدنيا، بينهم 12 طفلا، وتوفي ثلاثة منهم.منطقة بتروفسكي، الواقعة على المشارف الغربية لدونيتسك، هي أبعد مناطق المدينة عن مركزها. وقد تعرضت لهجمات متكررة من القوات الأوكرانية منذ إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف عام 2014.
https://sarabic.ae/20250802/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-12-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1103312101.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

إصابة مدني في دونيتسك نتيجة انفجار لغم مضاد للأفراد

22:20 GMT 03.08.2025 (تم التحديث: 22:42 GMT 03.08.2025)
© Sputnikمسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز "تي-72" في دونيتسك
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن مكتب جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتنسيق والمراقبة بشأن جرائم الحرب في أوكرانيا، أمس الأحد، إصابة مدني في منطقة بتروفسكي بمدينة دونيتسك نتيجة انفجار لغم مضاد للأفراد.
وأفاد المكتب عبر تلغرام: "دونيتسك، منطقة بتروفسكي... أصيب رجل من مواليد عام 1973 نتيجة انفجار لغم".
وأضاف المكتب أنه حتى 3 أغسطس/آب، بلغ إجمالي عدد المصابين جراء انفجارات الألغام المضادة للأفراد 188 مدنيا، بينهم 12 طفلا، وتوفي ثلاثة منهم.
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أمس, 23:10 GMT
منطقة بتروفسكي، الواقعة على المشارف الغربية لدونيتسك، هي أبعد مناطق المدينة عن مركزها. وقد تعرضت لهجمات متكررة من القوات الأوكرانية منذ إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف عام 2014.
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