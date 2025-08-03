https://sarabic.ae/20250803/إصابة-مدني-في-دونيتسك-نتيجة-انفجار-لغم-مضاد-للأفراد-1103339575.html
إصابة مدني في دونيتسك نتيجة انفجار لغم مضاد للأفراد
إصابة مدني في دونيتسك نتيجة انفجار لغم مضاد للأفراد
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتنسيق والمراقبة بشأن جرائم الحرب في أوكرانيا، أمس الأحد، إصابة مدني في منطقة بتروفسكي بمدينة دونيتسك... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T22:20+0000
2025-08-03T22:20+0000
2025-08-03T22:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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وأفاد المكتب عبر تلغرام: "دونيتسك، منطقة بتروفسكي... أصيب رجل من مواليد عام 1973 نتيجة انفجار لغم".وأضاف المكتب أنه حتى 3 أغسطس/آب، بلغ إجمالي عدد المصابين جراء انفجارات الألغام المضادة للأفراد 188 مدنيا، بينهم 12 طفلا، وتوفي ثلاثة منهم.منطقة بتروفسكي، الواقعة على المشارف الغربية لدونيتسك، هي أبعد مناطق المدينة عن مركزها. وقد تعرضت لهجمات متكررة من القوات الأوكرانية منذ إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف عام 2014.
https://sarabic.ae/20250802/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-12-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1103312101.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
إصابة مدني في دونيتسك نتيجة انفجار لغم مضاد للأفراد
22:20 GMT 03.08.2025 (تم التحديث: 22:42 GMT 03.08.2025)
أعلن مكتب جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتنسيق والمراقبة بشأن جرائم الحرب في أوكرانيا، أمس الأحد، إصابة مدني في منطقة بتروفسكي بمدينة دونيتسك نتيجة انفجار لغم مضاد للأفراد.
وأفاد المكتب عبر تلغرام: "دونيتسك، منطقة بتروفسكي... أصيب رجل
من مواليد عام 1973 نتيجة انفجار لغم".
وأضاف المكتب أنه حتى 3 أغسطس/آب، بلغ إجمالي عدد المصابين جراء انفجارات الألغام المضادة للأفراد 188 مدنيا، بينهم 12 طفلا، وتوفي ثلاثة منهم.
منطقة بتروفسكي، الواقعة على المشارف الغربية لدونيتسك، هي أبعد مناطق المدينة عن مركزها. وقد تعرضت لهجمات متكررة من القوات الأوكرانية منذ إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف عام 2014.