https://sarabic.ae/20250803/اكتشاف-مدينة-غامضة-تحت-البحر-قد-تسبق-الأهرامات-بآلاف-السنين-1103314949.html

اكتشاف مدينة غامضة تحت البحر قد تسبق الأهرامات بآلاف السنين

اكتشاف مدينة غامضة تحت البحر قد تسبق الأهرامات بآلاف السنين

سبوتنيك عربي

عاد الحديث مؤخرا على الإنترنت عن اكتشاف أعلن عنه في عام 2001، لهياكل حجرية غامضة تقع على عمق 2000 قدم قبالة سواحل كوبا، ويعتقد أن عمرها يتجاوز 6000 عام، ما... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T06:35+0000

2025-08-03T06:35+0000

2025-08-03T06:35+0000

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وقوبل الاكتشاف التابع للمهندسان الكنديان، بولينا زيليتسكي وبول فاينزوي، بتشكيك واسع، إذ يرى علماء أن المنطقة لا يمكن أن تغرق لتلك الأعماق خلال 6000 عام فقط، مرجحين أنها تكوينات طبيعية تشكلت بفعل تحركات الصفائح التكتونية.ووصفت زيليتسكي الموقع بأنه قد يمثل مركزا حضريا قديما، لكنها شددت على الحاجة لمزيد من الأدلة قبل إصدار حكم نهائي.ولم تُستكمل الأبحاث منذ ذلك الحين، ما أبقى التساؤلات مفتوحة، وأعاد الجدل مؤخرا مع تزايد الاهتمام على مواقع التواصل، وفقا لموقع "ديلي غلاكسي".من ناحيته، أكد الجيولوجي الكوبي، مانويل إيتورالدي، أن التكوينات غريبة، لكنه يرى أنها غير بشرية المنشأ، مشيرًا إلى أن الطبيعة قد تشكل أنماطًا شبيهة بالبناء.في المقابل، يرى البعض أن الموقع قد يكون دليلا على حضارة مفقودة، قد تغيّر فهمنا لأصل الحضارات البشرية، على غرار موقع "غوبكلي تيبي" في تركيا.

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