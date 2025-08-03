اكتشاف مدينة غامضة تحت البحر قد تسبق الأهرامات بآلاف السنين

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
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10:31 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
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https://sarabic.ae/20250803/اكتشاف-مدينة-غامضة-تحت-البحر-قد-تسبق-الأهرامات-بآلاف-السنين-1103314949.html
اكتشاف مدينة غامضة تحت البحر قد تسبق الأهرامات بآلاف السنين
اكتشاف مدينة غامضة تحت البحر قد تسبق الأهرامات بآلاف السنين
سبوتنيك عربي
عاد الحديث مؤخرا على الإنترنت عن اكتشاف أعلن عنه في عام 2001، لهياكل حجرية غامضة تقع على عمق 2000 قدم قبالة سواحل كوبا، ويعتقد أن عمرها يتجاوز 6000 عام، ما... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T06:35+0000
2025-08-03T06:35+0000
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وقوبل الاكتشاف التابع للمهندسان الكنديان، بولينا زيليتسكي وبول فاينزوي، بتشكيك واسع، إذ يرى علماء أن المنطقة لا يمكن أن تغرق لتلك الأعماق خلال 6000 عام فقط، مرجحين أنها تكوينات طبيعية تشكلت بفعل تحركات الصفائح التكتونية.ووصفت زيليتسكي الموقع بأنه قد يمثل مركزا حضريا قديما، لكنها شددت على الحاجة لمزيد من الأدلة قبل إصدار حكم نهائي.ولم تُستكمل الأبحاث منذ ذلك الحين، ما أبقى التساؤلات مفتوحة، وأعاد الجدل مؤخرا مع تزايد الاهتمام على مواقع التواصل، وفقا لموقع "ديلي غلاكسي".من ناحيته، أكد الجيولوجي الكوبي، مانويل إيتورالدي، أن التكوينات غريبة، لكنه يرى أنها غير بشرية المنشأ، مشيرًا إلى أن الطبيعة قد تشكل أنماطًا شبيهة بالبناء.في المقابل، يرى البعض أن الموقع قد يكون دليلا على حضارة مفقودة، قد تغيّر فهمنا لأصل الحضارات البشرية، على غرار موقع "غوبكلي تيبي" في تركيا.
https://sarabic.ae/20250524/عداؤون-روس-يشاركون-في-ماراثون-عالمي-أمام-أهرامات-الجيزة-المصرية-1100940457.html
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منوعات, الأخبار

اكتشاف مدينة غامضة تحت البحر قد تسبق الأهرامات بآلاف السنين

06:35 GMT 03.08.2025
CC0 / DesignNPrint / pixabayأعماق البحار
أعماق البحار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
CC0 / DesignNPrint / pixabay
تابعنا عبر
عاد الحديث مؤخرا على الإنترنت عن اكتشاف أعلن عنه في عام 2001، لهياكل حجرية غامضة تقع على عمق 2000 قدم قبالة سواحل كوبا، ويعتقد أن عمرها يتجاوز 6000 عام، ما يجعلها أقدم من الأهرامات المصرية.
وقوبل الاكتشاف التابع للمهندسان الكنديان، بولينا زيليتسكي وبول فاينزوي، بتشكيك واسع، إذ يرى علماء أن المنطقة لا يمكن أن تغرق لتلك الأعماق خلال 6000 عام فقط، مرجحين أنها تكوينات طبيعية تشكلت بفعل تحركات الصفائح التكتونية.
ووصفت زيليتسكي الموقع بأنه قد يمثل مركزا حضريا قديما، لكنها شددت على الحاجة لمزيد من الأدلة قبل إصدار حكم نهائي.
ولم تُستكمل الأبحاث منذ ذلك الحين، ما أبقى التساؤلات مفتوحة، وأعاد الجدل مؤخرا مع تزايد الاهتمام على مواقع التواصل، وفقا لموقع "ديلي غلاكسي".
من ناحيته، أكد الجيولوجي الكوبي، مانويل إيتورالدي، أن التكوينات غريبة، لكنه يرى أنها غير بشرية المنشأ، مشيرًا إلى أن الطبيعة قد تشكل أنماطًا شبيهة بالبناء.
ماراثون الأقصر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
عداؤون روس يشاركون في ماراثون عالمي أمام أهرامات الجيزة المصرية
24 مايو, 20:14 GMT
في المقابل، يرى البعض أن الموقع قد يكون دليلا على حضارة مفقودة، قد تغيّر فهمنا لأصل الحضارات البشرية، على غرار موقع "غوبكلي تيبي" في تركيا.
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