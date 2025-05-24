https://sarabic.ae/20250524/عداؤون-روس-يشاركون-في-ماراثون-عالمي-أمام-أهرامات-الجيزة-المصرية-1100940457.html

عداؤون روس يشاركون في ماراثون عالمي أمام أهرامات الجيزة المصرية

عداؤون روس يشاركون في ماراثون عالمي أمام أهرامات الجيزة المصرية

سبوتنيك عربي

شهدت منطقة الأهرامات، بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، انطلاق فعاليات مسار الجري نصف ماراثون (One Run) صباح اليوم السبت، كأكبر نصف ماراثون في... 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T20:14+0000

2025-05-24T20:14+0000

2025-05-24T20:14+0000

العالم العربي

روسيا

رياضة

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ويشارك في السباق نحو 180 ألف عدّاء من أكثر من 15 دولة، بينها روسيا، والصين، وباكستان، والسودان، وجنوب السودان، وزامبيا، ومصر، والكاميرون، وأرمينيا، وطاجيكستان، وفيرغيزستان.وتتميز النسخة الحالية من الماراثون بمشاركة روسية لافتة، حيث حضر عدد كبير من العدائين الروس، يحملون الأعلام الروسية، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي، مؤكدين أهمية الرياضة في تعزيز العلاقات الثقافية بين الشعوب.ولم يواجه العداؤون تحديات تضاريسية في منطقة الأهرامات، خاصة في مسافات النصف ماراثون، ورغم درجات الحرارة المرتفعة، نجح أغلب المشاركين في إكمال السباق واستلام ميدالياتهم أمام الأهرامات.ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار جهود مصر لتعزيز السياحة الرياضية مما يسهم في تنشيط السياحة والترويج لمصر كوجهة رياضية وثقافية متميزة، واستغلال المواقع الأثرية في استضافة فعاليات دولية.وأضاف الوزير: "هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون استمر على مدار 6 سنوات و6 نسخ متتالية مع فريق تراي فاكتوري، والذين لعبوا دوراً محورياً في تطوير الماراثون وتنظيمه بمعايير عالمية تواكب الأحداث الرياضية الدولية".وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، انطلق نصف ماراثون الأهرامات بمشاركة أكثر من 7 آلاف متسابق يمثلون 90 دولة وبمشاركة عدد من السفراء من مختلف أنحاء العالم.

https://sarabic.ae/20250407/الرياضيون-الروس-الذين-صدموا-العالم-بإنجازاتهم-وصنعوا-التاريخ-1099313542.html

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العالم العربي, روسيا, رياضة