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https://sarabic.ae/20250803/التونسي-أحمد-الجوادي-يتوج-بذهبية-ثانية-في-بطولة-العالم-للسباحة-1103334683.html
التونسي أحمد الجوادي يتوج بذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة
التونسي أحمد الجوادي يتوج بذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة
سبوتنيك عربي
حقق السباح التونسي أحمد الجوادي إنجازا مميزا بحصوله على الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر سباحة حرة، ضمن فعاليات بطولة العالم للرياضات المائية التي تستضيفها... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T16:52+0000
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ويضيف الجوادي بهذا الفوز الميدالية الذهبية الثانية إلى رصيده في البطولة، مؤكدا تألقه اللافت في هذا الحدث العالمي، وفقا لجريدة "الشروق" التونسية. وكان الجوادي قد حصل، الأربعاء الماضي، على الميدالية الذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة، ضمن منافسات اليوم الرابع من بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة.وسجل الجوادي زمنا قدره 7:36.88 دقائق، ليحقق ثالث أفضل توقيت في تاريخ هذا السباق، وفقا لوسائل إعلام تونسية.ونجح الجوادي، الذي كان قد حل رابعا في أولمبياد باريس 2024، في حصد أول لقب عالمي في مسيرته الاحترافية، متفوقا على السباح الألماني سفن شفارتز الذي نال الفضية بزمن 7:39.96 دقائق، ومواطنه لوكاس مايرتنز الذي أحرز البرونزية بزمن 7:40.19 دقائق.وتأهل الجوادي إلى النهائي بجدارة بعد تصدره التصفية الثانية والترتيب العام بزمن 7:41.58 دقيقة، مما عكس جاهزيته العالية لهذا الإنجاز.ويواصل الجوادي تألقه كأحد أبرز السباحين الواعدين، حيث سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر، والبرونزية في سباق 800 متر حرة بكأس العالم للسباحة 2024.وتشارك تونس في هذه البطولة بفريق مكون من أربعة رياضيين هم: أحمد الجوادي، محمد ياسين بن عباس، بلحسن بن ميلاد، وجميلة بولكباش، وسط آمال بتحقيق المزيد من الإنجازات.
https://sarabic.ae/20250730/التونسي-أحمد-الجوادي-يتوج-بالذهبية-في-سباق-800-متر-سباحة-حرة--1103196519.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الشرق الأوسط, منوعات, رياضة
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الشرق الأوسط, منوعات, رياضة

التونسي أحمد الجوادي يتوج بذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة

16:52 GMT 03.08.2025 (تم التحديث: 16:57 GMT 03.08.2025)
© Sputnik . Mariam.Gaderaعلم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة
علم تونس يرفرف فوق أحد المباني في العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
حقق السباح التونسي أحمد الجوادي إنجازا مميزا بحصوله على الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر سباحة حرة، ضمن فعاليات بطولة العالم للرياضات المائية التي تستضيفها سنغافورة حاليا.
ويضيف الجوادي بهذا الفوز الميدالية الذهبية الثانية إلى رصيده في البطولة، مؤكدا تألقه اللافت في هذا الحدث العالمي، وفقا لجريدة "الشروق" التونسية.

وكان الجوادي قد حصل، الأربعاء الماضي، على الميدالية الذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة، ضمن منافسات اليوم الرابع من بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة.

وسجل الجوادي زمنا قدره 7:36.88 دقائق، ليحقق ثالث أفضل توقيت في تاريخ هذا السباق، وفقا لوسائل إعلام تونسية.
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
مجتمع
التونسي أحمد الجوادي يتوج بالذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة
30 يوليو, 13:54 GMT
ونجح الجوادي، الذي كان قد حل رابعا في أولمبياد باريس 2024، في حصد أول لقب عالمي في مسيرته الاحترافية، متفوقا على السباح الألماني سفن شفارتز الذي نال الفضية بزمن 7:39.96 دقائق، ومواطنه لوكاس مايرتنز الذي أحرز البرونزية بزمن 7:40.19 دقائق.

وتأهل الجوادي إلى النهائي بجدارة بعد تصدره التصفية الثانية والترتيب العام بزمن 7:41.58 دقيقة، مما عكس جاهزيته العالية لهذا الإنجاز.

ويواصل الجوادي تألقه كأحد أبرز السباحين الواعدين، حيث سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر، والبرونزية في سباق 800 متر حرة بكأس العالم للسباحة 2024.

وتشارك تونس في هذه البطولة بفريق مكون من أربعة رياضيين هم: أحمد الجوادي، محمد ياسين بن عباس، بلحسن بن ميلاد، وجميلة بولكباش، وسط آمال بتحقيق المزيد من الإنجازات.
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