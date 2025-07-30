https://sarabic.ae/20250730/التونسي-أحمد-الجوادي-يتوج-بالذهبية-في-سباق-800-متر-سباحة-حرة--1103196519.html
التونسي أحمد الجوادي يتوج بالذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة
التونسي أحمد الجوادي يتوج بالذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة
سبوتنيك عربي
حصل السباح التونسي أحمد الجوادي، اليوم الأربعاء، على الميدالية الذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة، ضمن منافسات اليوم الرابع من بطولة العالم للألعاب المائية... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T13:54+0000
2025-07-30T13:54+0000
2025-07-30T13:54+0000
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وسجل الجوادي زمنا قدره 7:36.88 دقائق، ليحقق ثالث أفضل توقيت في تاريخ هذا السباق، وفقا لوسائل إعلام تونسية.ونجح الجوادي، الذي كان قد حل رابعا في أولمبياد باريس 2024، في حصد أول لقب عالمي في مسيرته الاحترافية، متفوقا على السباح الألماني سفن شفارتز الذي نال الفضية بزمن 7:39.96 دقائق، ومواطنه لوكاس مايرتنز الذي أحرز البرونزية بزمن 7:40.19 دقائق. وتأهل الجوادي إلى النهائي بجدارة بعد تصدره التصفية الثانية والترتيب العام بزمن 7:41.58 دقيقة، مما عكس جاهزيته العالية لهذا الإنجاز. ويواصل الجوادي تألقه كأحد أبرز السباحين الواعدين، حيث سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر، والبرونزية في سباق 800 متر حرة بكأس العالم للسباحة 2024. وتشارك تونس في هذه البطولة بفريق مكون من أربعة رياضيين هم: أحمد الجوادي، محمد ياسين بن عباس، بلحسن بن ميلاد، وجميلة بولكباش، وسط آمال بتحقيق المزيد من الإنجازات.
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تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات, العالم العربي
التونسي أحمد الجوادي يتوج بالذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة
حصل السباح التونسي أحمد الجوادي، اليوم الأربعاء، على الميدالية الذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة، ضمن منافسات اليوم الرابع من بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة.
وسجل الجوادي زمنا قدره 7:36.88 دقائق، ليحقق ثالث أفضل توقيت في تاريخ هذا السباق، وفقا لوسائل إعلام تونسية.
ونجح الجوادي، الذي كان قد حل رابعا في أولمبياد باريس
2024، في حصد أول لقب عالمي في مسيرته الاحترافية، متفوقا على السباح الألماني سفن شفارتز الذي نال الفضية بزمن 7:39.96 دقائق، ومواطنه لوكاس مايرتنز الذي أحرز البرونزية بزمن 7:40.19 دقائق.
وتأهل الجوادي إلى النهائي بجدارة بعد تصدره التصفية الثانية والترتيب العام بزمن 7:41.58 دقيقة، مما عكس جاهزيته العالية لهذا الإنجاز.
ويواصل الجوادي تألقه كأحد أبرز السباحين
الواعدين، حيث سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر، والبرونزية في سباق 800 متر حرة بكأس العالم للسباحة 2024.
وتشارك تونس
في هذه البطولة بفريق مكون من أربعة رياضيين هم: أحمد الجوادي، محمد ياسين بن عباس، بلحسن بن ميلاد، وجميلة بولكباش، وسط آمال بتحقيق المزيد من الإنجازات.