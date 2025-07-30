التونسي أحمد الجوادي يتوج بالذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة

عربي
بث مباشر... المناقشات النهائية للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
On air
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250730/التونسي-أحمد-الجوادي-يتوج-بالذهبية-في-سباق-800-متر-سباحة-حرة--1103196519.html
التونسي أحمد الجوادي يتوج بالذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة
التونسي أحمد الجوادي يتوج بالذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة
سبوتنيك عربي
حصل السباح التونسي أحمد الجوادي، اليوم الأربعاء، على الميدالية الذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة، ضمن منافسات اليوم الرابع من بطولة العالم للألعاب المائية... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T13:54+0000
2025-07-30T13:54+0000
مجتمع
تونس
أخبار تونس اليوم
منوعات
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102088/05/1020880506_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_430f74eb0cd3fe4ca031450e28787fb6.jpg
وسجل الجوادي زمنا قدره 7:36.88 دقائق، ليحقق ثالث أفضل توقيت في تاريخ هذا السباق، وفقا لوسائل إعلام تونسية.ونجح الجوادي، الذي كان قد حل رابعا في أولمبياد باريس 2024، في حصد أول لقب عالمي في مسيرته الاحترافية، متفوقا على السباح الألماني سفن شفارتز الذي نال الفضية بزمن 7:39.96 دقائق، ومواطنه لوكاس مايرتنز الذي أحرز البرونزية بزمن 7:40.19 دقائق. وتأهل الجوادي إلى النهائي بجدارة بعد تصدره التصفية الثانية والترتيب العام بزمن 7:41.58 دقيقة، مما عكس جاهزيته العالية لهذا الإنجاز. ويواصل الجوادي تألقه كأحد أبرز السباحين الواعدين، حيث سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر، والبرونزية في سباق 800 متر حرة بكأس العالم للسباحة 2024. وتشارك تونس في هذه البطولة بفريق مكون من أربعة رياضيين هم: أحمد الجوادي، محمد ياسين بن عباس، بلحسن بن ميلاد، وجميلة بولكباش، وسط آمال بتحقيق المزيد من الإنجازات.
https://sarabic.ae/20250701/الملاكمة-الجزائرية-إيمان-خليف-تعلق-على-دعوات-سحب-الميدالية-الذهبية-الأولمبية-منها-1102264806.html
https://sarabic.ae/20240802/كرة-قدم-مصر-إلى-نصف-نهائي-أولمبياد-باريس-بعد-ماراثون-مثير-أمام-باراغواي-1091370799.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102088/05/1020880506_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_12c559386bf45fbd0c1cd955c07d887d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات, العالم العربي

التونسي أحمد الجوادي يتوج بالذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة

13:54 GMT 30.07.2025
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© flickr.com / Cernavoda
تابعنا عبر
حصل السباح التونسي أحمد الجوادي، اليوم الأربعاء، على الميدالية الذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة، ضمن منافسات اليوم الرابع من بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة.
وسجل الجوادي زمنا قدره 7:36.88 دقائق، ليحقق ثالث أفضل توقيت في تاريخ هذا السباق، وفقا لوسائل إعلام تونسية.
ونجح الجوادي، الذي كان قد حل رابعا في أولمبياد باريس 2024، في حصد أول لقب عالمي في مسيرته الاحترافية، متفوقا على السباح الألماني سفن شفارتز الذي نال الفضية بزمن 7:39.96 دقائق، ومواطنه لوكاس مايرتنز الذي أحرز البرونزية بزمن 7:40.19 دقائق.
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
مجتمع
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تعلق على دعوات سحب الميدالية الذهبية الأولمبية منها
1 يوليو, 20:29 GMT
وتأهل الجوادي إلى النهائي بجدارة بعد تصدره التصفية الثانية والترتيب العام بزمن 7:41.58 دقيقة، مما عكس جاهزيته العالية لهذا الإنجاز.
ويواصل الجوادي تألقه كأحد أبرز السباحين الواعدين، حيث سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر، والبرونزية في سباق 800 متر حرة بكأس العالم للسباحة 2024.
لاعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
مجتمع
كرة قدم.. مصر إلى نصف نهائي أولمبياد باريس بعد ماراثون مثير أمام باراغواي
2 أغسطس 2024, 20:58 GMT
وتشارك تونس في هذه البطولة بفريق مكون من أربعة رياضيين هم: أحمد الجوادي، محمد ياسين بن عباس، بلحسن بن ميلاد، وجميلة بولكباش، وسط آمال بتحقيق المزيد من الإنجازات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала