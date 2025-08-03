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"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
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الإنسان والثقافة
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09:33 GMT
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
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11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250803/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-41-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-1103312226.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:25 بتوقيت موسكو... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T00:00+0000
2025-08-03T00:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو –سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "في الثاني من أغسطس/آب من هذا العام، خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:25 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 41 طائرة مسيرة أوكرانية، منها: 19 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و9 فوق البحر الأسود، و8 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
https://sarabic.ae/20250802/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-12-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1103312101.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق

00:00 GMT 03.08.2025
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:25 بتوقيت موسكو يوم السبت.
موسكو –سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "في الثاني من أغسطس/آب من هذا العام، خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:25 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 41 طائرة مسيرة أوكرانية، منها: 19 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و9 فوق البحر الأسود، و8 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 12 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أمس, 23:10 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
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