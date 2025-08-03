https://sarabic.ae/20250803/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-41-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-1103312226.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:25 بتوقيت موسكو... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T00:00+0000
2025-08-03T00:00+0000
2025-08-03T00:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو –سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "في الثاني من أغسطس/آب من هذا العام، خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:25 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 41 طائرة مسيرة أوكرانية، منها: 19 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و9 فوق البحر الأسود، و8 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
https://sarabic.ae/20250802/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-12-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1103312101.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:25 بتوقيت موسكو يوم السبت.
موسكو –سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "في الثاني من أغسطس/آب من هذا العام، خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:25 بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي
العاملة واعترضت 41 طائرة مسيرة أوكرانية، منها: 19 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و9 فوق البحر الأسود، و8 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصراً وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.