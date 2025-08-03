باكستان: العالم الإسلامي فخور بانتصار إيران على إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
On air
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:43 GMT
17 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250803/باكستان-العالم-الإسلامي-فخور-بانتصار-إيران-على-إسرائيل-1103318320.html
باكستان: العالم الإسلامي فخور بانتصار إيران على إسرائيل
باكستان: العالم الإسلامي فخور بانتصار إيران على إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال وزير التجارة الباكستاني، جام كمال خان، اليوم الأحد، إن العالم الإسلامي يفتخر بانتصار إيران على "إسرائيل" في شهر يونيو/ حزيران الماضي، مشيدا بصمود طهران في... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T09:37+0000
2025-08-03T09:37+0000
باكستان
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0e/1101657492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04225ebbaa855612b30f4ccf32cd3ac0.jpg
جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، محمد أتابك، إذ شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأكد الوزير الباكستاني استعداد بلاده لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، مقترحا تطوير الشراكات التجارية مع دول مثل تركيا وآسيا الوسطى وروسيا، فيما اقترح الوزير الإيراني تخصيص "يوم تجاري" ضمن الزيارات رفيعة المستوى لزيادة التنسيق الاقتصادي.واتفق الطرفان الباكستاني والإيراني خلال الاجتماع على توسيع التعاون في مجالات الزراعة، وتربية الحيوانات، والطاقة، والخدمات اللوجستية عبر الحدود، مع التأكيد على تسريع اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة والدخول في مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.جاءت تصريحات وزير التجارة الباكستاني، جام كمال خان، تزامنا مع زيارة رسمية يجريها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حاليا لباكستان.واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بزشكيان في إسلام آباد، اليوم الأحد، في مستهل زيارة رسمية تستغرق يومين.وتضمنت الزيارة غرس شجرة رمزية في مقر رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى زيارة لاهور حيث زار ضريح الشاعر محمد إقبال وقرأ الفاتحة على روحه.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين الباكستانيين، إلى جانب لقاء مع الجالية الإيرانية المقيمة في البلاد.
https://sarabic.ae/20250802/عراقجي-الصداقة-بين-إيران-وباكستان-استثمار-استراتيجي-في-المستقبل-1103295571.html
باكستان
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0e/1101657492_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_ed1b2e871a83a4bacf84e5aaf31af17d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

باكستان: العالم الإسلامي فخور بانتصار إيران على إسرائيل

09:37 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
قال وزير التجارة الباكستاني، جام كمال خان، اليوم الأحد، إن العالم الإسلامي يفتخر بانتصار إيران على "إسرائيل" في شهر يونيو/ حزيران الماضي، مشيدا بصمود طهران في مواجهة التهديدات.
جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، محمد أتابك، إذ شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأكد الوزير الباكستاني استعداد بلاده لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، مقترحا تطوير الشراكات التجارية مع دول مثل تركيا وآسيا الوسطى وروسيا، فيما اقترح الوزير الإيراني تخصيص "يوم تجاري" ضمن الزيارات رفيعة المستوى لزيادة التنسيق الاقتصادي.
واتفق الطرفان الباكستاني والإيراني خلال الاجتماع على توسيع التعاون في مجالات الزراعة، وتربية الحيوانات، والطاقة، والخدمات اللوجستية عبر الحدود، مع التأكيد على تسريع اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة والدخول في مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
عراقجي: الصداقة بين إيران وباكستان هي استثمار استراتيجي في المستقبل
أمس, 09:50 GMT
جاءت تصريحات وزير التجارة الباكستاني، جام كمال خان، تزامنا مع زيارة رسمية يجريها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حاليا لباكستان.
واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بزشكيان في إسلام آباد، اليوم الأحد، في مستهل زيارة رسمية تستغرق يومين.
وتضمنت الزيارة غرس شجرة رمزية في مقر رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى زيارة لاهور حيث زار ضريح الشاعر محمد إقبال وقرأ الفاتحة على روحه.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين الباكستانيين، إلى جانب لقاء مع الجالية الإيرانية المقيمة في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала