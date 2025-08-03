https://sarabic.ae/20250803/باكستان-العالم-الإسلامي-فخور-بانتصار-إيران-على-إسرائيل-1103318320.html
باكستان: العالم الإسلامي فخور بانتصار إيران على إسرائيل
باكستان: العالم الإسلامي فخور بانتصار إيران على إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال وزير التجارة الباكستاني، جام كمال خان، اليوم الأحد، إن العالم الإسلامي يفتخر بانتصار إيران على "إسرائيل" في شهر يونيو/ حزيران الماضي، مشيدا بصمود طهران في... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T09:37+0000
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جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، محمد أتابك، إذ شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأكد الوزير الباكستاني استعداد بلاده لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، مقترحا تطوير الشراكات التجارية مع دول مثل تركيا وآسيا الوسطى وروسيا، فيما اقترح الوزير الإيراني تخصيص "يوم تجاري" ضمن الزيارات رفيعة المستوى لزيادة التنسيق الاقتصادي.واتفق الطرفان الباكستاني والإيراني خلال الاجتماع على توسيع التعاون في مجالات الزراعة، وتربية الحيوانات، والطاقة، والخدمات اللوجستية عبر الحدود، مع التأكيد على تسريع اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة والدخول في مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.جاءت تصريحات وزير التجارة الباكستاني، جام كمال خان، تزامنا مع زيارة رسمية يجريها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حاليا لباكستان.واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بزشكيان في إسلام آباد، اليوم الأحد، في مستهل زيارة رسمية تستغرق يومين.وتضمنت الزيارة غرس شجرة رمزية في مقر رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى زيارة لاهور حيث زار ضريح الشاعر محمد إقبال وقرأ الفاتحة على روحه.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين الباكستانيين، إلى جانب لقاء مع الجالية الإيرانية المقيمة في البلاد.
https://sarabic.ae/20250802/عراقجي-الصداقة-بين-إيران-وباكستان-استثمار-استراتيجي-في-المستقبل-1103295571.html
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باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
باكستان: العالم الإسلامي فخور بانتصار إيران على إسرائيل
قال وزير التجارة الباكستاني، جام كمال خان، اليوم الأحد، إن العالم الإسلامي يفتخر بانتصار إيران على "إسرائيل" في شهر يونيو/ حزيران الماضي، مشيدا بصمود طهران في مواجهة التهديدات.
جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، محمد أتابك، إذ شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفقا لوكالة
أنباء "فارس" الإيرانية.
وأكد الوزير الباكستاني استعداد بلاده لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، مقترحا تطوير الشراكات التجارية مع دول مثل تركيا وآسيا الوسطى وروسيا، فيما اقترح الوزير الإيراني تخصيص "يوم تجاري" ضمن الزيارات رفيعة المستوى لزيادة التنسيق الاقتصادي.
واتفق الطرفان الباكستاني والإيراني خلال الاجتماع على توسيع التعاون في مجالات الزراعة، وتربية الحيوانات، والطاقة، والخدمات اللوجستية عبر الحدود، مع التأكيد على تسريع اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة والدخول في مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
جاءت تصريحات وزير التجارة الباكستاني، جام كمال خان، تزامنا مع زيارة رسمية يجريها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حاليا لباكستان.
واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بزشكيان في إسلام آباد، اليوم الأحد، في مستهل زيارة رسمية تستغرق يومين.
وتضمنت الزيارة غرس شجرة رمزية في مقر رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى زيارة لاهور حيث زار ضريح الشاعر محمد إقبال وقرأ الفاتحة على روحه.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين الباكستانيين، إلى جانب لقاء مع الجالية الإيرانية المقيمة في البلاد.