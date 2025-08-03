باكستان وإيران توقعان 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
On air
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250803/باكستان-وإيران-توقعان-12-اتفاقية-ومذكرة-تفاهم-لتعزيز-التعاون-الثنائي-في-مختلف-المجالات--1103333592.html
باكستان وإيران توقعان 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات
باكستان وإيران توقعان 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات
سبوتنيك عربي
وقعت باكستان وإيران، اليوم الأحد، 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T16:27+0000
2025-08-03T16:27+0000
العالم
إيران
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
وبحسب راديو باكستان الحكومي فقد "وقعت باكستان وإيران 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة، وأُقيم حفل التوقيع في إسلام آباد اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان". ووفقا لراديو باكستان فقد شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الصحي النباتي، والاستخدام المشترك لبوابة ميرجاوه-تفتان الحدودية، والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبرامج التبادل الثقافي والفني والسياحة والشباب ووسائل الإعلام.كما تم توقيع مذكرة تفاهم تكميلية لمذكرة تفاهم عام 2013 تتعلق باتفاقية الخدمات الجوية، ومذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بشهادات المنتجات والتفتيش والاختبار، والتعاون السياحي للفترة 2025-2027 وبيان وزاري مشترك بشأن نية استكمال اتفاقية التجارة الحرة.في سياق متصل، أكد وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان، خلال كلمة أمام منتدى الأعمال الباكستاني الإيراني، التزام باكستان الراسخ بتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، معرباً عن ثقته في تحقيق هدف بلوغ حجم التجارة الثنائية 10 مليارات دولار بحلول عام 2028. وأضاف الوزير بأنه قد أعيد تنشيط سوق ماند-بيشين الحدودي في 30 تموز/يوليو، و سيتم تنشيط سوقي تشاغاي-كوهك وغبد-رمدان قريبًا، وأن أسواقا جديدة ستعود بالنفع على المناطق الحدودية. كما أدان شهباز شريف الهجوم الإسرائيلي على إيران في حزيران/يونيو الماضي، وقد أكد دعم القيادة والشعب الباكستاني لإيران في هذا السياق، كما أكد شريف على حق إيران في الحصول على برنامج نووي سلمي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.من جهته أشاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالموقف الباكستاني الرسمي والحكومي الداعم لإيران خلال التصعيد العسكري مع إسرائيل والولايات المتحدة.ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس السبت، إلى باكستان، في زيارة تستمر يومين، هي الأولى له إلى باكستان منذ توليه منصبه، وذلك لبحث التطورات الإقليمية وتعزيز العلاقات بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250803/باكستان-العالم-الإسلامي-فخور-بانتصار-إيران-على-إسرائيل-1103318320.html
إيران
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, باكستان
العالم, إيران, باكستان

باكستان وإيران توقعان 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

16:27 GMT 03.08.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
وقعت باكستان وإيران، اليوم الأحد، 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان.
وبحسب راديو باكستان الحكومي فقد "وقعت باكستان وإيران 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة، وأُقيم حفل التوقيع في إسلام آباد اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان".
ووفقا لراديو باكستان فقد شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الصحي النباتي، والاستخدام المشترك لبوابة ميرجاوه-تفتان الحدودية، والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبرامج التبادل الثقافي والفني والسياحة والشباب ووسائل الإعلام.
كما شملت المذكرات التعاون في مجال الأرصاد الجوية وعلم المناخ والمخاطر ذات الصلة، والسلامة البحرية ومكافحة الحرائق، والمساعدة القضائية في المسائل الجنائية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم تكميلية لمذكرة تفاهم عام 2013 تتعلق باتفاقية الخدمات الجوية، ومذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بشهادات المنتجات والتفتيش والاختبار، والتعاون السياحي للفترة 2025-2027 وبيان وزاري مشترك بشأن نية استكمال اتفاقية التجارة الحرة.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
باكستان: العالم الإسلامي فخور بانتصار إيران على إسرائيل
09:37 GMT
في سياق متصل، أكد وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان، خلال كلمة أمام منتدى الأعمال الباكستاني الإيراني، التزام باكستان الراسخ بتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، معرباً عن ثقته في تحقيق هدف بلوغ حجم التجارة الثنائية 10 مليارات دولار بحلول عام 2028.
وأضاف الوزير بأنه قد أعيد تنشيط سوق ماند-بيشين الحدودي في 30 تموز/يوليو، و سيتم تنشيط سوقي تشاغاي-كوهك وغبد-رمدان قريبًا، وأن أسواقا جديدة ستعود بالنفع على المناطق الحدودية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني، "وقعنا اليوم عدة مذكرات تفاهم، ونتوقع أن تُحوّل هذه المذكرات إلى اتفاقيات قريباً، وأن نصل إلى هدف تجاري بقيمة 10 مليارات دولار قريباً".

كما أدان شهباز شريف الهجوم الإسرائيلي على إيران في حزيران/يونيو الماضي، وقد أكد دعم القيادة والشعب الباكستاني لإيران في هذا السياق، كما أكد شريف على حق إيران في الحصول على برنامج نووي سلمي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
من جهته أشاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالموقف الباكستاني الرسمي والحكومي الداعم لإيران خلال التصعيد العسكري مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس السبت، إلى باكستان، في زيارة تستمر يومين، هي الأولى له إلى باكستان منذ توليه منصبه، وذلك لبحث التطورات الإقليمية وتعزيز العلاقات بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала