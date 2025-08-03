https://sarabic.ae/20250803/باكستان-وإيران-توقعان-12-اتفاقية-ومذكرة-تفاهم-لتعزيز-التعاون-الثنائي-في-مختلف-المجالات--1103333592.html

باكستان وإيران توقعان 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

باكستان وإيران توقعان 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

سبوتنيك عربي

وقعت باكستان وإيران، اليوم الأحد، 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T16:27+0000

2025-08-03T16:27+0000

2025-08-03T16:27+0000

العالم

إيران

باكستان

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وبحسب راديو باكستان الحكومي فقد "وقعت باكستان وإيران 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة، وأُقيم حفل التوقيع في إسلام آباد اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان". ووفقا لراديو باكستان فقد شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الصحي النباتي، والاستخدام المشترك لبوابة ميرجاوه-تفتان الحدودية، والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبرامج التبادل الثقافي والفني والسياحة والشباب ووسائل الإعلام.كما تم توقيع مذكرة تفاهم تكميلية لمذكرة تفاهم عام 2013 تتعلق باتفاقية الخدمات الجوية، ومذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بشهادات المنتجات والتفتيش والاختبار، والتعاون السياحي للفترة 2025-2027 وبيان وزاري مشترك بشأن نية استكمال اتفاقية التجارة الحرة.في سياق متصل، أكد وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان، خلال كلمة أمام منتدى الأعمال الباكستاني الإيراني، التزام باكستان الراسخ بتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، معرباً عن ثقته في تحقيق هدف بلوغ حجم التجارة الثنائية 10 مليارات دولار بحلول عام 2028. وأضاف الوزير بأنه قد أعيد تنشيط سوق ماند-بيشين الحدودي في 30 تموز/يوليو، و سيتم تنشيط سوقي تشاغاي-كوهك وغبد-رمدان قريبًا، وأن أسواقا جديدة ستعود بالنفع على المناطق الحدودية. كما أدان شهباز شريف الهجوم الإسرائيلي على إيران في حزيران/يونيو الماضي، وقد أكد دعم القيادة والشعب الباكستاني لإيران في هذا السياق، كما أكد شريف على حق إيران في الحصول على برنامج نووي سلمي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.من جهته أشاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالموقف الباكستاني الرسمي والحكومي الداعم لإيران خلال التصعيد العسكري مع إسرائيل والولايات المتحدة.ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس السبت، إلى باكستان، في زيارة تستمر يومين، هي الأولى له إلى باكستان منذ توليه منصبه، وذلك لبحث التطورات الإقليمية وتعزيز العلاقات بين البلدين.

https://sarabic.ae/20250803/باكستان-العالم-الإسلامي-فخور-بانتصار-إيران-على-إسرائيل-1103318320.html

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