https://sarabic.ae/20250803/ثوران-بركان-في-كامتشاتكا-الروسية-لأول-مرة-منذ-600-عام-1103313414.html
ثوران بركان في كامتشاتكا الروسية لأول مرة منذ 600 عام
ثوران بركان في كامتشاتكا الروسية لأول مرة منذ 600 عام
سبوتنيك عربي
سجل أول ثوران لبركان كراشينينيكوف في كامتشاتكا منذ 600 عام، ومن المتوقع نمو المخروط داخل الفوهة الشمالية للبركان، وفقا لما صرحت به أولغا غيرينا، رئيسة فريق... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T04:55+0000
2025-08-03T04:55+0000
2025-08-03T04:56+0000
كامتشاتكا
روسيا
بركان
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فلاديفوستوك –سبوتنيك. في وقت سابق، أفاد الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا، بانبعاث رماد من بركان كراشينينيكوف، وصل إلى ارتفاع يصل إلى ستة كيلومترات، بينما يبلغ ارتفاع الجبل نفسه، الذي ينفث النار، 1856 مترًا فوق مستوى سطح البحر.وأضافت، "في الوقت نفسه، يرتفع عمود رماد قوي فوق الفوهة الشمالية للبركان، ويمتد عمود الرماد شرقه".ووفقا لها، يحتمل أن يكون ثوران بركان كراشينينيكوف مرتبطا بزلزال قوي ضرب المنطقة مؤخرا بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر.في أواخر يوليو، وقع زلزال بقوة 8.8 درجة في كامتشاتكا، وهو الأقوى منذ عام 1952. كما سمعت هزات ارتدادية بقوة تصل إلى 8 درجات في جزر الكوريل الشمالية.وأعلن عن تحذير من تسونامي في كامتشاتكا ومنطقة سيفيرو-كوريلسك، حيث أعلنت حالة الطوارئ أيضا، وألحقت أربع موجات تسونامي أضرارا جزئية بالبنية التحتية للميناء ومرافق أخرى، لاحقا، استؤنفت خدمات النقل البحري والمروحيات والميناء المحلي في سيفيرو-كوريلسك.
https://sarabic.ae/20250730/مشاهد-من-قلب-الزلزال-في-كامتشاتكا-شرقي-روسيا-1103192432.html
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كامتشاتكا, روسيا, بركان
ثوران بركان في كامتشاتكا الروسية لأول مرة منذ 600 عام
04:55 GMT 03.08.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 03.08.2025)
سجل أول ثوران لبركان كراشينينيكوف في كامتشاتكا منذ 600 عام، ومن المتوقع نمو المخروط داخل الفوهة الشمالية للبركان، وفقا لما صرحت به أولغا غيرينا، رئيسة فريق الاستجابة للثورات البركانية في كامتشاتكا.
فلاديفوستوك –سبوتنيك. في وقت سابق، أفاد الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا، بانبعاث رماد من بركان كراشينينيكوف، وصل إلى ارتفاع يصل إلى ستة كيلومترات، بينما يبلغ ارتفاع الجبل نفسه، الذي ينفث النار، 1856 مترًا فوق مستوى سطح البحر.
قالت أولغا لوكالة "سبوتنيك"، "هذا أول ثوران تاريخي لبركان كراشينينيكوف منذ 600 عام. يلاحظ حاليا تشقق في المنحدر وتشكل قبة من الحمم البركانية، مصحوبة بنشاط قوي للبخار والغاز".
وأضافت، "في الوقت نفسه، يرتفع عمود رماد قوي فوق الفوهة الشمالية للبركان، ويمتد عمود الرماد شرقه".
ووفقا لها، يحتمل أن يكون ثوران بركان كراشينينيكوف مرتبطا بزلزال قوي ضرب المنطقة مؤخرا بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر.
في أواخر يوليو، وقع زلزال بقوة 8.8 درجة في كامتشاتكا، وهو الأقوى منذ عام 1952. كما سمعت هزات ارتدادية بقوة تصل إلى 8 درجات في جزر الكوريل الشمالية.
وأعلن عن تحذير من تسونامي في كامتشاتكا ومنطقة سيفيرو-كوريلسك، حيث أعلنت حالة الطوارئ أيضا، وألحقت أربع موجات تسونامي أضرارا جزئية بالبنية التحتية للميناء ومرافق أخرى، لاحقا، استؤنفت خدمات النقل البحري والمروحيات والميناء المحلي في سيفيرو-كوريلسك.