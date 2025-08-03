https://sarabic.ae/20250803/مسؤول-إيراني-مفتشو-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-غادروا-طهران-طواعية-1103329618.html

مسؤول إيراني: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا طهران طواعية

مسؤول إيراني: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا طهران طواعية

سبوتنيك عربي

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، اليوم الأحد، إن "إيران لم تطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، زاعمًا أنهم غادروا البلاد بإرادتهم نتيجة... 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T14:19+0000

2025-08-03T14:19+0000

2025-08-03T14:19+0000

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وأشار خطيب زاده، في مقابلة مع قناة "فونیکس" الصينية، إلى أن بلاده "لا تنوي قطع التعاون مع الوكالة الدولية"، مؤكدا أن "المفتشين شعروا بضرورة المغادرة بسبب الحرب والعدوان".وأضاف: "البرلمان صادق على قرار يمنح المجلس الأعلى للأمن القومي الصلاحية الحصرية لتنظيم العلاقة مع الوكالة الدولية"، متابعا: "العلاقات مع الوكالة ستستمر، لكن بطريقة جديدة تعتمد على المجلس الأعلى للأمن القومي، ولا نعتزم وقف التعاون".وصادق البرلمان الإيراني، في الشهر الجاري، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، إن "اللجنة صادقت على تفاصيل مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا: "سنرد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أي عدوان".وتابع رضائي: "من الضروري مقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديمه تقارير كاذبة وتجسس بعض عناصره على منشآتنا النووية".يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ 22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

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