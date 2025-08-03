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‌‏الداخلية السورية: العصابات في السويداء خرقت اتفاق وقف النار - عاجل
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مسؤول إيراني: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا طهران طواعية
مسؤول إيراني: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا طهران طواعية
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، اليوم الأحد، إن "إيران لم تطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، زاعمًا أنهم غادروا البلاد بإرادتهم نتيجة... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T14:19+0000
2025-08-03T14:19+0000
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وأشار خطيب زاده، في مقابلة مع قناة "فونیکس" الصينية، إلى أن بلاده "لا تنوي قطع التعاون مع الوكالة الدولية"، مؤكدا أن "المفتشين شعروا بضرورة المغادرة بسبب الحرب والعدوان".وأضاف: "البرلمان صادق على قرار يمنح المجلس الأعلى للأمن القومي الصلاحية الحصرية لتنظيم العلاقة مع الوكالة الدولية"، متابعا: "العلاقات مع الوكالة ستستمر، لكن بطريقة جديدة تعتمد على المجلس الأعلى للأمن القومي، ولا نعتزم وقف التعاون".وصادق البرلمان الإيراني، في الشهر الجاري، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، إن "اللجنة صادقت على تفاصيل مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا: "سنرد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أي عدوان".وتابع رضائي: "من الضروري مقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديمه تقارير كاذبة وتجسس بعض عناصره على منشآتنا النووية".يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ 22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250710/إيران-تزيل-كاميرات-المراقبة-التابعة-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-من-منشآتها-النووية-1102542845.html
https://sarabic.ae/20250723/طهران-تسمح-بزيارة-فريق-فني-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1102953846.html
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إيران, أخبار إيران, وكالة الطاقة الدولية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

مسؤول إيراني: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادروا طهران طواعية

14:19 GMT 03.08.2025
© AP Photo / VAHID SALEMIمنشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / VAHID SALEMI
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قال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، اليوم الأحد، إن "إيران لم تطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، زاعمًا أنهم غادروا البلاد بإرادتهم نتيجة مخاوف أمنية بعد التصعيد العسكري.
وأشار خطيب زاده، في مقابلة مع قناة "فونیکس" الصينية، إلى أن بلاده "لا تنوي قطع التعاون مع الوكالة الدولية"، مؤكدا أن "المفتشين شعروا بضرورة المغادرة بسبب الحرب والعدوان".
وأضاف: "البرلمان صادق على قرار يمنح المجلس الأعلى للأمن القومي الصلاحية الحصرية لتنظيم العلاقة مع الوكالة الدولية"، متابعا: "العلاقات مع الوكالة ستستمر، لكن بطريقة جديدة تعتمد على المجلس الأعلى للأمن القومي، ولا نعتزم وقف التعاون".
موقع نطنز النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
إيران تزيل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية
10 يوليو, 07:28 GMT
وصادق البرلمان الإيراني، في الشهر الجاري، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.
وقال عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، إن "البرلمان صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة"، مضيفا: "سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".
كما أشار سليمي إلى أن "البرلمان حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".
من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، إن "اللجنة صادقت على تفاصيل مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا: "سنرد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أي عدوان".
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
طهران تسمح بزيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
23 يوليو, 15:41 GMT
وتابع رضائي: "من الضروري مقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديمه تقارير كاذبة وتجسس بعض عناصره على منشآتنا النووية".
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ 22 من يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
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