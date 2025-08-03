https://sarabic.ae/20250803/مصرع-70-شخصا-وفقدان-آخرين-إثر-غرق-قارب-يقل-مهاجرين-أفارقة-قبالة-سواحل-اليمن-1103339432.html

مصرع 70 شخصا وفقدان آخرين إثر غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن

مصرع 70 شخصا وفقدان آخرين إثر غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن

سبوتنيك عربي

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة قبالة السواحل الجنوبية لليمن في البحر العربي، إلى 70 حالة وفاة، فيما لا يزال أكثر من 70 آخرين في عداد المفقودين. 03.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-03T21:38+0000

2025-08-03T21:38+0000

2025-08-03T22:38+0000

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غرق قارب

العالم العربي

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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين (جنوب اليمن) في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "قوات الأمن عثرت على 43 جثة مهاجر أثيوبي قبالة السواحل الشرقية للمحافظة على البحر العربي بعد ساعات من انتشالها 27 جثة، ليرتفع الإجمالي إلى 70 قتيلا".وأضاف أن عدد الناجين من غرق القارب ارتفع إلى 12 شخصا أحدهم يمني، فيما تواصل القوات الأمنية تمشيط الشريط الساحلي الممتد من مديرية زُنجَّبار مركز محافظة أبين إلى مديرية أحوَّر (شرقي أبين)، بحثا عن 72 مفقودا جراء انقلاب القارب الذي كان يقل 154 مهاجرا إثيوبيا.وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن السلطات اليمنية انتشلت 20 جثة إضافية لمهاجرين إثيوبيين قبالة سواحل مديرية أحور لقوا حتفهم إثر انقلاب قارب كان يقلهم نتيجة اضطراب البحر، وذلك بعد ساعات من العثور على 7 جثث جرفتها الأمواج إلى السواحل الشرقية لمحافظة أبين.وبين الحين والآخر، يلقى عشرات المهاجرين الأفارقة حتفهم في حوادث غرق متكررة لقوارب مهربين قبالة سواحل اليمن، أثناء رحلتهم إلى اليمن عبر البحرين الأحمر والعربي.وكانت المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفاة 20 مهاجرا إثيوبيا ونجاة 17 آخرين، إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل مديرية ذو باب في محافظة تعز اليمنية (جنوب غربي اليمن)، مشيرة إلى تسجيل 3435 حالة وفاة واختفاء، بما في ذلك 1416 شخصا فقدوا حياتهم غرقاً، منذ عام 2014.ويعد اليمن نقطة عبور لعشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة من أجل الوصول إلى السعودية بحثا عن عمل، عبر رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب غير صالحة للإبحار.ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20250803/اليمن-وفاة-7-مهاجرين-وفقدان-آخرين-إثر-انقلاب-قارب-قبالة-سواحل-جنوب-البلاد-1103313049.html

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أخبار اليمن الأن, غرق قارب, العالم العربي