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https://sarabic.ae/20250803/وصفت-بأصعب-القرارات-في-تاريخ-المملكة-بلجيكا-تشدد-قواعد-اللجوء-ابتداء-من-اليوم-1103339825.html
وصفت بأصعب القرارات في تاريخ المملكة.. بلجيكا تشدد قواعد اللجوء ابتداء من اليوم
وصفت بأصعب القرارات في تاريخ المملكة.. بلجيكا تشدد قواعد اللجوء ابتداء من اليوم
سبوتنيك عربي
ستشدد بلجيكا قواعد اللجوء للاجئين بشكل كبير اعتبارا من اليوم الاثنين، وستكون هذه الإجراءات الخطوة الأولى في واحدة من أصعب إصلاحات الهجرة في تاريخ المملكة،... 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T23:13+0000
2025-08-03T23:14+0000
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بروكسل –سبوتنيك. واعتبارا من اليوم الاثنين، لن يتمكن اللاجئون الذين حصلوا بالفعل على وضع الحماية أو اللجوء في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي من التقدم بطلب اللجوء في المملكة.في الشهر الماضي، وافق البرلمان الاتحادي على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقييد الوصول إلى نظام الاستقبال البلجيكي.وقالت الوزيرة البلجيكية عشية دخول القانون حيز النفاذ، "اللجوء حماية. يجب ألا يتمكن أولئك الذين حصلوا عليه في دول أوروبية أخرى من الوصول إلى ملاذاتنا. يجب أن ينتهي عصر المتاجرة بالحماية".بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسرّع السلطات معالجة طلبات الحماية واللجوء، وسيُحرم الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي من حق طلب اللجوء في بلجيكا أيضا.واعتبارا من أغسطس، سيصبح من المستحيل أيضا على أحد الوالدين أو أحد القصر التقدم بطلب لتمديد وضع اللاجئ دون أسباب وجيهة أخرى.ومن المتوقع أن تشدد بلجيكا، في منتصف أغسطس، قواعد لمّ شمل العائلات الأجنبية في المملكة بشكل كبير.وتطبق السلطات البلجيكية حاليا بعضا من الإصلاحات الاجتماعية الأكثر رفضا، والتي تشمل رفع سن التقاعد، وخفض إعانات البطالة، وتحديد مدة هذه المدفوعات بسنتين للمواطنين الأصحاء.بالإضافة إلى ذلك، تخطط السلطات الجديدة لخفض التكاليف الإدارية بشكل كبير وتشديد سياسة الهجرة.
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أخبار بلجيكا اليوم, العالم, اللجوء
أخبار بلجيكا اليوم, العالم, اللجوء

وصفت بأصعب القرارات في تاريخ المملكة.. بلجيكا تشدد قواعد اللجوء ابتداء من اليوم

23:13 GMT 03.08.2025 (تم التحديث: 23:14 GMT 03.08.2025)
© Twitter بروكسل
 بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© Twitter
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ستشدد بلجيكا قواعد اللجوء للاجئين بشكل كبير اعتبارا من اليوم الاثنين، وستكون هذه الإجراءات الخطوة الأولى في واحدة من أصعب إصلاحات الهجرة في تاريخ المملكة، والتي أعلنت عنها الحكومة البلجيكية سابقا.
بروكسل –سبوتنيك. واعتبارا من اليوم الاثنين، لن يتمكن اللاجئون الذين حصلوا بالفعل على وضع الحماية أو اللجوء في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي من التقدم بطلب اللجوء في المملكة.
في الشهر الماضي، وافق البرلمان الاتحادي على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقييد الوصول إلى نظام الاستقبال البلجيكي.
وصفتها وزيرة اللاجئين أنيلين فان بوسويت بأنها "إجراءات أزمة".
وقالت الوزيرة البلجيكية عشية دخول القانون حيز النفاذ، "اللجوء حماية. يجب ألا يتمكن أولئك الذين حصلوا عليه في دول أوروبية أخرى من الوصول إلى ملاذاتنا. يجب أن ينتهي عصر المتاجرة بالحماية".
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسرّع السلطات معالجة طلبات الحماية واللجوء، وسيُحرم الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي من حق طلب اللجوء في بلجيكا أيضا.
واعتبارا من أغسطس، سيصبح من المستحيل أيضا على أحد الوالدين أو أحد القصر التقدم بطلب لتمديد وضع اللاجئ دون أسباب وجيهة أخرى.
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ومن المتوقع أن تشدد بلجيكا، في منتصف أغسطس، قواعد لمّ شمل العائلات الأجنبية في المملكة بشكل كبير.
وتطبق السلطات البلجيكية حاليا بعضا من الإصلاحات الاجتماعية الأكثر رفضا، والتي تشمل رفع سن التقاعد، وخفض إعانات البطالة، وتحديد مدة هذه المدفوعات بسنتين للمواطنين الأصحاء.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط السلطات الجديدة لخفض التكاليف الإدارية بشكل كبير وتشديد سياسة الهجرة.
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