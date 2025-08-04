إصابة طائرة ركاب إسبانية بأضرار بالغة بعد اصطدامها بطائر أثناء الإقلاع... فيديو وصور
© Sputnik . N. Bobrov/
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اضطرت رحلة الخطوط الجوية الإسبانية "IB579" المتجهة إلى باريس للعودة إلى مطار "أدولفو سواريز" في مدريد بعد تعرضها لأضرار جسيمة إثر اصطدام طائر كبير بها أثناء الإقلاع. وأظهرت صور من المطار تضرر مقدمة الطائرة من طراز "إيرباص A321-253NY" وقبة الرادار، ما أدى إلى سقوط غلاف المقدمة.
ووفقا لبيانات موقع "فلايت رادار24"، حلقت الطائرة لفترة قصيرة فوق منطقة مدريد قبل أن تهبط مرة أخرى بعد أكثر من ساعة من إقلاعها، وتسببت الحادثة في تأخير وإلغاء رحلات عدة، خاصة المتجهة إلى لندن، ما أثار فوضى في حركة السفر وارتباكاً بين المسافرين.
#IncidenteAéreo hoy de un #Airbus #A321 - 253NY XLR (EC-OOJ) de #Iberia, vuelo #IB579. Sufrió grave impacto de pájaro en despegue desde Aeropuerto #Madrid #Barajas Adolfo Suárez (MAD), #España 🇪🇦. Retornó a MAD con total seguridad. Daños materiales notables. Sin heridos. 03-08-25 pic.twitter.com/Ul7SJP0xt8— Iván Castro Palacios (@ivancp25) August 3, 2025
لجأ العديد من الركاب إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم، ونشر بعضهم صورا من نوافذ الطائرات المتوقفة، بينما أُعيد توجيه رحلات أخرى إلى مدن مثل بروكسل.
من جانبها، أعلنت الشركة المشغلة حل المشكلة الفنية، لكنها حذرت من استمرار التأخيرات بسبب تراكم الرحلات، ونصحت الركاب بالتواصل مع شركات الطيران للحصول على تحديثات حول رحلاتهم.
Iberia Airbus A321 XLR Suffers Bird Strike Damage— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) August 3, 2025
A two-month-old Iberia Airbus A321-253NY XLR (MSN 12375 / EC-OOJ) sustained damage to its right engine from a bird strike while operating flight IB579 to Paris (ORY) earlier today.
📸 by @ivancp25 pic.twitter.com/J7vk430CaR
وفي بيان لها، أفادت شركة"NATS" المسؤولة عن المراقبة الجوية في بريطانيا باستئناف عمليات المغادرة من جميع المطارات، لكنها توقعت استمرار التأخيرات في مختلف أنحاء البلاد خلال الساعات المقبلة.
يذكر أن حوادث اصطدام الطيور بالطائرات نادرة، لكنها قد تتسبب في أضرار بالغة وتعطيل حركة الملاحة الجوية، خاصة في أوقات الذروة مثل فصل الصيف.