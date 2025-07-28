https://sarabic.ae/20250728/هروب-ركاب-من-طائرة-أميركية-مشتعلة-فيديو--1103103311.html
هروب ركاب من طائرة أميركية مشتعلة... فيديو
هروب ركاب من طائرة أميركية مشتعلة... فيديو
سبوتنيك عربي
هرع الركاب في مطار دنفر الدولي، بولاية كولورادو، للهرب من طائرة مشتعلة عبر مزلقة إخلاء للطوارئ كانت متجهة إلى ميامي. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T08:36+0000
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قالت شركة الخطوط الجوية الأميركية، يوم أمي الأحد إن رحلة رقم 3023 كانت متجهة إلى ميامي حوالي الساعة 2:45 مساء بالتوقيت المحلي، لكن الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" واجهت مشكلة ميكانيكية تتعلق في معدات هبوط الطائرة.وقالت شركة الطيران إن الركاب البالغ عددهم 173 راكبا وأفراد الطاقم الستة تم نقلهم إلى محطة المطار بالحافلة.وقالت شركة الطيران إن أحد الركاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح طفيفة.وقال مسؤولون بالمطار إنه تم تقييم إصابة خمسة أشخاص في مكان الحادث، لكن الأمر لم يتطلب دخول المستشفى.وقالت إدارة الإطفاء في دنفر إنها أخمدت بسرعة الحريق الذي اندلع أسفل الطائرة، والذي ربما بدأ بسبب انفجار الإطار والكبح المفاجئ للطائرة التي كانت متجهة للإقلاع.وقالت الخطوط الجوية الأميركية إن "الطائرة خرجت من الخدمة لتفحصها فرق الصيانة لدينا"، مضيفة أن الركاب نقلوا إلى ميامي على متن طائرة أخرى في وقت لاحق من اليوم.وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها تجري تحقيقا في الأمر.
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نادي الفيديو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
هروب ركاب من طائرة أميركية مشتعلة... فيديو
هرع الركاب في مطار دنفر الدولي، بولاية كولورادو، للهرب من طائرة مشتعلة عبر مزلقة إخلاء للطوارئ كانت متجهة إلى ميامي.
قالت شركة الخطوط الجوية الأميركية، يوم أمي الأحد إن رحلة رقم 3023 كانت متجهة إلى ميامي حوالي الساعة 2:45 مساء بالتوقيت المحلي، لكن الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" واجهت مشكلة ميكانيكية تتعلق في معدات هبوط الطائرة.
وأظهرت مقاطع فيديو ركابا ينزلقون عبر مزلقة طوارئ بالقرب من مقدمة الطائرة، بينما كانوا يمسكون بالأطفال والأمتعة.
وقالت شركة الطيران إن الركاب البالغ عددهم 173 راكبا وأفراد الطاقم الستة تم نقلهم إلى محطة المطار بالحافلة.
وقالت شركة الطيران إن أحد الركاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح طفيفة.
وقال مسؤولون بالمطار إنه تم تقييم إصابة خمسة أشخاص في مكان الحادث، لكن الأمر لم يتطلب دخول المستشفى.
وقالت إدارة الإطفاء في دنفر إنها أخمدت بسرعة الحريق الذي اندلع أسفل الطائرة، والذي ربما بدأ بسبب انفجار الإطار والكبح المفاجئ للطائرة التي كانت متجهة للإقلاع.
وقالت الخطوط الجوية الأميركية إن "الطائرة خرجت من الخدمة لتفحصها فرق الصيانة لدينا"، مضيفة أن الركاب نقلوا إلى ميامي على متن طائرة أخرى في وقت لاحق من اليوم.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها تجري تحقيقا في الأمر.