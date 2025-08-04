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https://sarabic.ae/20250804/إيران-تنفي-وجود-أي-مفتش-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لديها-في-الفترة-الحالية-1103345812.html
إيران تنفي وجود أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها في الفترة الحالية
إيران تنفي وجود أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها في الفترة الحالية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن "طهران أوضحت مرارا تحفظاتها على الأداء المسيّس للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددًا على ضرورة... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T08:13+0000
2025-08-04T08:13+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، نقلتها وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيد بقائي أنه "لا يوجد حاليا أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".وأكد بقائي أن "إيران لا تزال عضوا في معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات"، مشيرًا إلى أنها تفي بالتزاماتها طالما استمرت عضويتها.كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "التعاون بين الوكالة وطهران يجب أن يتم وفقا للقانون، الذي أقره البرلمان الإيراني، وهو قانون ملزم لوزارة الخارجية".وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
https://sarabic.ae/20250713/إيران-تكشف-عن-مفاجأة-وجدتها-في-أحذية-مفتشي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-قبل-حرب-الـ12-يوما-1102639549.html
https://sarabic.ae/20250710/إيران-تزيل-كاميرات-المراقبة-التابعة-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-من-منشآتها-النووية-1102542845.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل

إيران تنفي وجود أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها في الفترة الحالية

08:13 GMT 04.08.2025
© AP Photoمفاعل نووي إيراني
مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن "طهران أوضحت مرارا تحفظاتها على الأداء المسيّس للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددًا على ضرورة "التزامها بمهامها الفنية فقط دون الرضوخ للضغوط السياسية".
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، نقلتها وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيد بقائي أنه "لا يوجد حاليا أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".
وأكد بقائي أن "إيران لا تزال عضوا في معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات"، مشيرًا إلى أنها تفي بالتزاماتها طالما استمرت عضويتها.
مؤتمر صحفي في طهران بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، السبت 4 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
إيران تكشف عن "مفاجأة" وجدتها في أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل حرب الـ12 يوما
13 يوليو, 06:23 GMT
كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "التعاون بين الوكالة وطهران يجب أن يتم وفقا للقانون، الذي أقره البرلمان الإيراني، وهو قانون ملزم لوزارة الخارجية".

وحول إمكانية تفعيل العقوبات، قال إسماعيل بقائي، إن الدول الأوروبية لا تملك الحق القانوني في استغلال هذه الآلية، مشيرًا إلى أن "إيران أوضحت أنها سترد على هذا الأمر الذي سيكون له تبعات على نظام عدم الانتشار وعلى هذه الدول نفسها".

وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.
موقع نطنز النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
إيران تزيل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية
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وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
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