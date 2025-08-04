https://sarabic.ae/20250804/إيران-تنفي-وجود-أي-مفتش-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لديها-في-الفترة-الحالية-1103345812.html

إيران تنفي وجود أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها في الفترة الحالية

إيران تنفي وجود أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها في الفترة الحالية

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن "طهران أوضحت مرارا تحفظاتها على الأداء المسيّس للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددًا على ضرورة... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T08:13+0000

2025-08-04T08:13+0000

2025-08-04T08:13+0000

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جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، نقلتها وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيد بقائي أنه "لا يوجد حاليا أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".وأكد بقائي أن "إيران لا تزال عضوا في معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات"، مشيرًا إلى أنها تفي بالتزاماتها طالما استمرت عضويتها.كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "التعاون بين الوكالة وطهران يجب أن يتم وفقا للقانون، الذي أقره البرلمان الإيراني، وهو قانون ملزم لوزارة الخارجية".وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.

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