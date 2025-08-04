https://sarabic.ae/20250804/الصليب-الأحمر-ردا-على-طلب-نتنياهو-لا-يمكننا-الوصول-إلى-المحتجزين-دون-وقف-إطلاق-النار-1103356137.html

الصليب الأحمر ردا على طلب نتنياهو: لا يمكننا الوصول إلى المحتجزين دون وقف إطلاق النار

الصليب الأحمر ردا على طلب نتنياهو: لا يمكننا الوصول إلى المحتجزين دون وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، ردًا على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن توفير الطعام والرعاية الطبية للمحتجزين في غزة، أن... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T12:18+0000

2025-08-04T12:18+0000

2025-08-04T12:18+0000

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قطاع غزة

بنيامين نتنياهو

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العالم

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وأوضحت اللجنة أن "الظروف الأمنية الحالية لا تسمح لموظفيها بدخول القطاع".كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة توفير ضمانات للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية بغزة، وكذلك التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، بشكل فوري، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناشد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الأحد، بتقديم المساعدة للمحتجزين في غزة، في ظل تصاعد الغضب إزاء مقاطع فيديو تُظهر اثنين منهم يعانيان من الهزال.وأعلن نتنياهو أنه تحدث إلى منسق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة، جوليان ليريسون، وطلب مشاركته في توفير الطعام للمحتجزين والعلاج الطبي الفوري لهم.ويتعرض قطاع غزة لأسوأ الأزمات الإنسانية، إذ يعاني سكان القطاع من المجاعة القاسية جراء حرب مستمرة تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ومنذ 7 أكتوبر 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة، بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة بالقطاع.

https://sarabic.ae/20250804/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-التجويع-الحقيقي-في-غزة-هو-للمحتجزين-لدى-حماس-1103344914.html

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