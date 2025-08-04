https://sarabic.ae/20250804/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-نتنياهو--عاجل-1103359126.html
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع نتنياهو
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع نتنياهو
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T13:46+0000
2025-08-04T13:46+0000
2025-08-04T14:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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وقال بيسكوف للصحفيين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وفي 28 يوليو/تموز الماضي، أجرى الرئيس بوتين، محادثة هاتفية مع نتنياهو، أكد فيها أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا، كما جرى خلال المكالمة بحث مختلف جوانب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.وتابع: "في ظل التصعيد الأخير للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية، أعرب الجانب الروسي عن استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني".روسيا: الضربات الإسرائيلية على سوريا "غير مقبولة"نتنياهو يخطط لإجراء محادثة مع بوتين على خلفية التصعيد مع إيران
https://sarabic.ae/20250728/الكرملين-بوتين-يؤكد-خلال-اتصال-هاتفي-مع-نتنياهو-أهمية-دعم-وحدة-وسيادة-وسلامة-أراضي-سوريا--عاجل---1103129689.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع نتنياهو
13:46 GMT 04.08.2025 (تم التحديث: 14:07 GMT 04.08.2025)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بيسكوف للصحفيين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وفي وقت سابق، تحدث بيسكوف عن محادثة هاتفية دولية على جدول أعمال الرئيس الروسي.
وفي 28 يوليو/تموز الماضي، أجرى الرئيس بوتين، محادثة هاتفية مع نتنياهو، أكد فيها أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا، كما جرى خلال المكالمة بحث مختلف جوانب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان الكرملين: "شدد فلاديمير بوتين، على وجه الخصوص، على أهمية دعم وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي من خلال احترام الحقوق والمصالح المشروعة لجميع مكونات الشعب السوري العرقية والدينية".
وتابع: "في ظل التصعيد الأخير للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية، أعرب الجانب الروسي عن استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني".