https://sarabic.ae/20250804/بعد-أنباء-تخفيضها-ما-مصير-القوات-الأمريكية-في-كوريا-الجنوبية-1103343351.html
بعد أنباء عن تخفيضها.. كوريا الجنوبية تكشف مصير القوات الأمريكية على أراضيها؟
بعد أنباء عن تخفيضها.. كوريا الجنوبية تكشف مصير القوات الأمريكية على أراضيها؟
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، بأن حجم ودور القوات الأمريكية المتمركزة في بلاده "سيبقيان دون تغيير"، مؤكدًا أن سيئول "لا تشعر بالقلق بهذا الشأن"،... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T05:59+0000
2025-08-04T05:59+0000
2025-08-04T05:59+0000
العالم
أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103704/51/1037045111_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_8b20b339871471d636222bd6462f03be.jpg
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام غربية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى تأكيد جو هيون، أن "المحادثات الجارية مع واشنطن، لا تشمل تقليص عدد الجنود".وتتزامن تصريحات وزير الخارجية الكوري الجنوبي، مع حديث متزايد عن احتمال تخفيض حجم القوات الأمريكية لدى سيئول، التي يتجاوز عددها 28 ألف جندي، ضمن استراتيجية جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن تشكيل التحالفات وتركيز الاهتمام على مواجهة الصين.وردا على سؤال آخر عن تأثير أي انسحاب عسكري أمريكي من بلاده على العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قال الوزير الكوري الجنوبي إن "ذلك لن يحدث"، مشيرًا إلى أنه التقى عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية وأنهم أكدوا له أنه "لن يكون هناك أي تغيير في وجود القوات الأمريكية لدى بلاده"، على حد قوله.وتتحمل سيئول منذ عام 1991 جزءا من تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، بموجب اتفاقية التدابير الخاصة بما يشمل بناء المنشآت العسكرية والثكنات والمرافق التدريبية والتشغيلية ومرافق الاتصالات وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي.
https://sarabic.ae/20210408/اتفاقية-تلزم-كوريا-الجنوبية-بتحمل-مليار-دولار-لوجود-القوات-الأمريكية-على-أراضيها-1048615699.html
https://sarabic.ae/20210307/تدريبات-عسكرية-سنوية-قصيرة-بين-كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-بسبب-كورونا-1048295849.html
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103704/51/1037045111_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_73e5f77c120887b4b88daeaeb0e45e55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد أنباء عن تخفيضها.. كوريا الجنوبية تكشف مصير القوات الأمريكية على أراضيها؟
صرح وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، بأن حجم ودور القوات الأمريكية المتمركزة في بلاده "سيبقيان دون تغيير"، مؤكدًا أن سيئول "لا تشعر بالقلق بهذا الشأن"، على حد قوله.
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام غربية، حسبما ذكرت وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى تأكيد جو هيون، أن "المحادثات الجارية مع واشنطن، لا تشمل تقليص عدد الجنود".
وتتزامن تصريحات وزير الخارجية الكوري الجنوبي، مع حديث متزايد عن احتمال تخفيض حجم القوات الأمريكية لدى سيئول، التي يتجاوز عددها 28 ألف جندي، ضمن استراتيجية جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن تشكيل التحالفات وتركيز الاهتمام على مواجهة الصين.
وردا على سؤال آخر عن تأثير أي انسحاب عسكري أمريكي
من بلاده على العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قال الوزير الكوري الجنوبي إن "ذلك لن يحدث"، مشيرًا إلى أنه التقى عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية وأنهم أكدوا له أنه "لن يكون هناك أي تغيير في وجود القوات الأمريكية لدى بلاده"، على حد قوله.
وتتحمل سيئول منذ عام 1991 جزءا من تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، بموجب اتفاقية التدابير الخاصة بما يشمل بناء المنشآت العسكرية والثكنات والمرافق التدريبية والتشغيلية ومرافق الاتصالات وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي.